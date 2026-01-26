Pakistan in ICC T20 WC Latest Update: 'প্রধানমন্ত্রী হয়ত পাকিস্তানকে টি২০ বিশ্বকাপে খেলার অনুমতি দেবেন না'

Pakistan in ICC T20 WC Latest Update: 'প্রধানমন্ত্রী হয়ত পাকিস্তানকে টি২০ বিশ্বকাপে খেলার অনুমতি দেবেন না'
বাংলাদেশ টি২০ বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পরই পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন বলেছিলেন, 'আইসিসি এবার টি২০ বিশ্বকাপে খেলানোর জন্য ২২তম দল খুঁজুক।' নকভি আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী দেশের বাইরে আছেন। তিনি ফিরলে আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
পাকিস্তান টি২০ বিশ্বকাপ খেলবে কি খেলবে না, তা নিয়ে নয়া জল্পনা তৈরি হয়েছে ক্রিকেট বিশ্বে। এই আবহে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম জিও নিউজের রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, সরকারি সূত্র নাকি তাদের জানিয়েছে, পাকিস্তানকে হয়ত টি২০ বিশ্বকাপে খেলার অনুমতি দেবেন না প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ। এর আগে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়ে বড় মন্তব্য করেন পিসিবি প্রধান মহসিন নকভি। বাংলাদেশ টি২০ বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পরই পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন বলেছিলেন, 'আইসিসি এবার টি২০ বিশ্বকাপে খেলানোর জন্য ২২তম দল খুঁজুক।' নকভি আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী দেশের বাইরে আছেন। তিনি ফিরলে আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
এই আবহে পাক সরকারের সূত্রকে উদ্ধৃত করে জিও নিউজের রিপোর্টে বলা হয়েছে, এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রীর ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যতটুকু ইঙ্গিত মিলেছে, সরকার সম্ভবত টি২০ বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে অংশগ্রহণের অনুমতি দেবে না। এদিকে, লাহোরে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা সর্বসম্মতিক্রমে পিসিবি চেয়ারম্যানের অবস্থানকে সমর্থন জানিয়েছেন। তারা জানিয়েছেন, সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ বা সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত তারা মেনে নেবেন।
এদিকে ইতিমধ্যেই বিশ্বকাপের জন্য দল ঘোষণা করে দিয়েছে পাকিস্তান। এর আগে নকভির টি২০ বিশ্বকাপ বয়কট করার কথায় বেজায় চটে গিয়েছে আইসিসি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের এক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার হুঁশিয়ারি দিয়েছে আইসিসি। এমনকী এশিয়া কাপ থেকেও পাকিস্তানকে ব্যান করা হতে পারে বলে জানিয়ে রেখেছে আইসিসি। শুধু তাই নয়, পাকিস্তান যদি টি২০ বিশ্বকাপ না খেলে, তাহলে বিদেশি খেলোয়াড়দের পিএসএলে খেলতে যাওয়ার ক্ষেত্রে আইসিসি নৌ অবজেকশন সার্টিফিকেট দেবে না। এছাড়া সব আন্তর্জাতিক দ্বিপাক্ষীয় সিরিজও বন্ধ করে দেওয়া হবে পাকিস্তানের।
News/News/Pakistan In ICC T20 WC Latest Update: 'প্রধানমন্ত্রী হয়ত পাকিস্তানকে টি২০ বিশ্বকাপে খেলার অনুমতি দেবেন না'