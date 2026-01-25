Edit Profile
    Pakistan in ICC T20 World Cup: বাংলাদেশকে টাটা বাই বাই বলে টি২০ বিশ্বকাপ খেলতে চলল পাকিস্তান, ঘোষণা হল দল

    টি২০ বিশ্বকাপের দলে বাবর আজমকে ফিরিয়েছে পাকিস্তান। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সদ্য সমাপ্ত বিবিএলে জঘন্য ফর্মে ছিলেন বাবর। তাও তাঁকে দলে ফেরানো হল।

    Published on: Jan 25, 2026 1:54 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    বাংলাদেশ টি২০ বিশ্বকাপে না খেললে নাকি পাকিস্তানও তাদের নাম প্রত্যাহার করবে... পিসিবি চেয়ারম্যান এমন ইঙ্গিত দেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই বিশ্বকাপের জন্য দল ঘোষণা করে দিল পাকিস্তান। এর আগে দাবি করা হয়েছিল, পাকিস্তান নাকি টি২০ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি স্থগিত রেখেছে বাংলাদেশের দুঃখে। তবে সেই সব ভুয়ো খবর প্রচারের মাঝেই কাজের কাজটা করেছে পিসিবি। এদিকে টি২০ বিশ্বকাপের দলে বাবর আজমকে ফিরিয়েছে পাকিস্তান। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সদ্য সমাপ্ত বিবিএলে জঘন্য ফর্মে ছিলেন বাবর। তাও তাঁকে দলে ফেরানো হল।

    টি২০ বিশ্বকাপের দলে বাবর আজমকে ফিরিয়েছে পাকিস্তান। (AP)
    টি২০ বিশ্বকাপে পাকিস্তানের দল: সলমন আলি আগা (অধিনায়ক), আবরার আহমেদ, বাবর আজম, ফাহিম আশরাফ, ফখর জামান, খাজা মোহাম্মদ নাফে (উইকেটরক্ষক), মহম্মদ নওয়াজ, মহম্মদ সালমান মির্জা, নাসিম শাহ, সাহিবজাদা ফারহান (উইকেটরক্ষক), স্যাম আইয়ুব, শাহিন শাহ আফ্রিদি, শাদাব খান, উসমান খান, উসমান তারিক।

    এর আগে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়ে আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপ বয়কটের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান তথা সেই দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নকভি। আর এতে বেজায় চটেছে আইসিসি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের এক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার হুঁশিয়ারি দিয়েছে আইসিসি। এমনকী এশিয়া কাপ থেকেও পাকিস্তানকে ব্যান করা হতে পারে বলে জানিয়ে রেখেছে আইসিসি। শুধু তাই নয়, পাকিস্তান যদি টি২০ বিশ্বকাপ না খেলে, তাহলে বিদেশি খেলোয়াড়দের পিএসএলে খেলতে যাওয়ার ক্ষেত্রে আইসিসি নৌ অবজেকশন সার্টিফিকেট দেবে না। এছাড়া সব আন্তর্জাতিক দ্বিপাক্ষীয় সিরিজও বন্ধ করে দেওয়া হবে পাকিস্তানের।

    উল্লেখ্য, বাংলাদেশ টি২০ বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পরই পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন বললেন, 'আইসিসি এবার টি২০ বিশ্বকাপে খেলানোর জন্য ২২তম দল খুঁজুক।' তাঁর বক্তব্য, বাংলাদেশের সঙ্গে অন্যায় করেছে আইসিসি। এর মানে কি পাকিস্তানও টি২০ বিশ্বকাপ থেকে নিজেদের নাম প্রত্যাহার করছে? এই প্রশ্নের জবাবে মহসিন নকভি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী এখন দেশের বাইরে আছেন। তিনি ফিরলে আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব।' তিনি এও জানান, পাকিস্তান বিশ্বকাপ খেলতে না গেলে নাকি পিসিবির কাছে 'বি', 'সি', 'ডি' পরিকল্পনা তৈরি আছে। তবে এবার দেখা গেল বিশ্বকাপে যাওয়ার জন্য নিজেদের দল ঘোষণা করল পিসিবি।

