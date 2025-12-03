Pak ISI Spy Arrested: পাকিস্তানের ISI-এর হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করার দায়ে ধৃত গুরুগ্রামের আইনজীবী, নগদে পেয়েছিল কত টাকা?

Edit Profile
    Published on: Dec 03, 2025 1:43 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    পাকিস্তানের আইএসআই-এর হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হল গুরুগ্রামের এক আইনজীবীকে। এই ধৃত গুপ্তচরের নাম রিজওয়ান। এই রিজওয়ান ৭ বার অমৃতসরে গিয়েছিল গুপ্তচরবৃত্তির টাকা সংগ্রহ করতে। পাক হ্যান্ডলাররা হাওয়ালার মাধ্যমে টাকা পাঠাত রিজওয়ানকে। রিপোর্ট অনুযায়ী, রিজওয়ানের এক আইনজীবী বন্ধু মোশারফ ওরফে পারভেজ এর আগেই ধরা পড়েছিল গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে। জেরায় সেই পারভেজই জানায় রিজওয়ানের বিষয়ে।

    জেরায় মোশারফ জানিয়েছিল, ২০২২ সালে সোহনা কোর্টে ইন্টার্নশিপ করার সময় রিজওয়ানের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল তার। চলতি বছর জুলাই মাসে নাকি তারা অমৃতসরে গিয়েছিল। সেখানে স্বর্ণ মন্দিরের চত্বরে দু'চাকায় এসে একজন টাকার ব্যাগ দিয়ে গিয়েছিল রিজওয়ানকে। এরপর অগস্টেও অমৃতসরে গিয়েছিল দুজনে। সেবার মাঝরাতে হোটেল থেকে বেরিয়ে টাকা আনতে গিয়েছিল রিজওয়ান। সব মিলিয়ে নাকি রিজওয়ান সাতবার অমৃতসরে গিয়ে টাকা সংগ্রহ করেছিল।

    এদিকে গ্রেফতার হওয়ার পর রিজওয়ান স্বীকার করে যে সে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য মোট ৪১ লাখ টাকা সংগ্রহ করেছিল। এদিকে তার হাতে টাকা তুলে দেওয়া ব্যক্তির নাম নাকি ছিল অজয় অরোরা। এদিকে তদন্তকারীরা জেনেছেন যে রিজওয়ানের দুটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে। তার মধ্যে একটি পিএনবি-তে। সেই অ্যাকাউন্টটি কয়েক মাস আগে লেনদেনের সীমা ছাড়ানোর কারণে বন্ধ হয়ে যায়। এই আবহে তদন্তকারীরা মনে করছেন, পাকিস্তানি হ্যান্ডলারদের পাঠানো হাওয়ালার টাকা এই অ্যাকাউন্ট হয়ে ঘুরত।

    এদিকে ধৃত রিজওয়ানের ল্যাপটপ এবং মোবাইল ফোন খতিয়ে দেখে সন্দেহজনক লেনদেনের বিষয়ে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। গুপ্তচরবৃত্তির এই মামলায় অমৃতসর থেকে সন্দীপ সিং ওরফে গগন, অমরদীপ সিং এবং জশকরণ সিং নামে আরও তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই মামলায় হরিয়ানার নুহ এবং পঞ্জাবে তল্লাশি চালাচ্ছে বিশেষ তদন্তকারী দল।

