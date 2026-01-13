Edit Profile
    Pak JF17: ভারতের বিরুদ্ধে 'সাফল্য' দাবি করে বাংলাদেশ-ইরাককে JF17 বেচতে চায় পাক, অপারেশন সিঁদুরে ধ্বংস হয়েছিল এই বিমানই

    জেএফ১৭ যুদ্ধবিমানের সম্ভাব্য ক্রেতাদের কাছে পাকিস্তান দাবি করছে, অপারেশন সিঁদুরের সময় ভারতের বিরুদ্ধে 'সফল' ছিল এই যুদ্ধবিমান। তবে আসল সত্যিটা হল, অপারেশন সিঁদুরের সময় জেএফ১৭ যুদ্ধবিমান ধ্বংস করেছিল ভারত।

    Published on: Jan 13, 2026 8:34 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    চিনা যুদ্ধবিমান জেএফ১৭ কোর জন্য বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই পাকিস্তানের কাছে ধর্না দিয়ে বসে আছে। এদিকে সম্প্রতি ইরাককেও এই যুদ্ধবিমান বিক্রি করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছে পাকিস্তান। জেএফ১৭ যুদ্ধবিমানের সম্ভাব্য ক্রেতাদের কাছে পাকিস্তান দাবি করছে, অপারেশন সিঁদুরের সময় ভারতের বিরুদ্ধে 'সফল' ছিল এই যুদ্ধবিমান। তবে আসল সত্যিটা হল, অপারেশন সিঁদুরের সময় জেএফ১৭ যুদ্ধবিমান ধ্বংস করেছিল ভারত। তবে এখন এই জেএফ১৭ যুদ্ধবিমান বিক্রি করেই পাকিস্তানের অর্থনীতিকে ঘুরে দাঁড় করানোর স্বপ্ন দেখছেন সেই দেশের প্রাতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ।

    জেএফ১৭ যুদ্ধবিমানের সম্ভাব্য ক্রেতাদের কাছে পাকিস্তান দাবি করছে, অপারেশন সিঁদুরের সময় ভারতের বিরুদ্ধে 'সফল' ছিল এই যুদ্ধবিমান। (REUTERS)
    উল্লেখ্য, গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিরা ধর্ম জিজ্ঞেস করে ২৫ জন পর্যটক এবং এক স্থানীয়কে খুন করে। এর জবাবে ভারত ৬ মে গভীর রাতে বাহাওয়ালপুর, মুরিদকে সহ পাকিস্তানের ৯টি জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করে দেয়। সেই অভিযানে প্রায় ১০০ জন জঙ্গিকে খতম করে ভারত। আর এরপর থেকেই পাকিস্তানের তরফ থেকে শেলিং শুরু হয় ভারতের ওপর। অপারেশন সিঁদুর পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানের শেলিংয়ে ভারতের অন্তত ১৬ জন নাগরিকের মৃত্যু ঘটে। এরপর সংঘাত বাড়তে থাকে দুই দেশের। ১০ মে-র ভোররাতে এরপর ভারতীয় বায়ুসেনা হামলা চালিয়ে পাকিস্তানের ১১টি সামরিক ঘাঁটি অকেজো করে দেয়। সেই কয়েক মিনিটের অভিযানের সময় পাকিস্তানের আকাশে কোনও জেএফ১৭ জঙ্গি ঘাঁটিগুলিকে রক্ষা করতে পারেনি।

    এই অভিযানের সময় বরং মাঝ আকাশের লড়াইয়ে পাকিস্তানের এফ-১৬ এবং জেএফ-১৭ শ্রেণির যুদ্ধবিমান সহ পাঁচটি জেট ধ্বংস করেছিল ভারত। পাকিস্তানের রাডার, কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টার, হ্যাঙ্গার এবং রানওয়ে ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ভারতের হামলায়। পাকিস্তানের একটি সি-১৩০ শ্রেণির বিমানও ধ্বংস করা হয়েছিল এই সংঘাতের সময়। এছাড়া ৩০০ কিলোমিটারেরও বেশি দূর থেকে একটি AEW&C বা একটি SIGINT বিমান ধ্বংস করেছিল ভারতীয় বায়ুসেনা। পাকিস্তানের কাছে থাকা জেএফ১৭ যুদ্ধবিমানগুলি তাকিয়ে তাকিয়ে এই ধ্বংসলীলা দেখেছিল খালি।

    অবশ্য কয়েকদিন আগেই পাকিস্তানে গিয়ে বাংলাদেশের বায়ুসেনা প্রধান জেএফ১৭ যুদ্ধবিমান কেনার কথাবার্তাও বলে আসে। এদিকে সম্প্রতি আবার পাকিস্তানি বায়ুসেনা প্রধান ইরাক সফরে যান। সেই সময় ইরাক নাকি এই জেএফ১৭ যুদ্ধবিমান কেনার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে। সব ক্ষেত্রেই পাকিস্তান অপারেশন সিঁদুরের কথা উল্লেখ করে জেএফ১৭-এর কার্যকারিতার কথা দাবি করছে। পাকিস্তানের দাবি ছিল, তারা নাকি একাধিক রাফাল যুদ্ধবিমান ধ্বংস করেছিল এই জেএফ১৭ যুদ্ধবিমানের মাধ্যমে। যদিও সেই সংক্রান্ত প্রমাণের কথা জিজ্ঞাসা করা হলে পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ 'সোশ্যাল মিডিয়া দেখার' কথা বলেন।

