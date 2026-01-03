Pakistan Latest Update: মুনিরের মনে ভয়? ৬ সাংবাদিক, এক প্রাক্তন সেনা কর্তাকে যাবজ্জীবন জেল পাকিস্তানে

Pakistan Latest Update: মুনিরের মনে ভয়? ৬ সাংবাদিক, এক প্রাক্তন সেনা কর্তাকে যাবজ্জীবন জেল পাকিস্তানে
পাকিস্তানে ইমরান খানপন্থী ৬ জন সাংবাদিক এবং এক প্রাক্তন সেনা কর্মকর্তাকে যাবজ্জীবনের সাজা শোনালো হল। পাকিস্তানে ২০২৩ সালের ৯ মে ইমরানপন্থীরা হামলা চালিয়েছিল রাওয়ালপিন্ডি সেনা সদর দফতরে। সেই ঘটনায় উস্কানি দেওয়ার অভিযোগেই সাংবাদিক এবং প্রাক্তন সেনা কর্তাদের যাবজ্জীবনের সাজা শোনানো হয়েছে।
রিপোর্ট অনুযায়ী, আদিল রাজা, ওয়াজাহাত সইদ খান, সবির শাকির, শাহিন সেহবাই, হায়দার রাজা মেহদি, মুইদ পীরজাদা, প্রাক্তন সেনা কর্মকর্তা আকবর হোসেন। সন্ত্রাসবিরোধী আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী অভিযুক্তদের অনুপস্থিতিতেই এই বিচার প্রক্রিয়া পরিচালনা করা হয়েছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা বা যুদ্ধের চেষ্টা অথবা যুদ্ধ ঘোষণা বা যুদ্ধে সহায়তা এবং অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের দুটি অভিযোগে আদালত অভিযুক্তদের সশ্রম যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন। সঙ্গে পাঁচ লাখ পাকিস্তানি রুপির জরিমানাও করা হয়েছে। এছাড়া অরাধ সংগঠিত করার জন্য ১০ বছর, বিদ্রোহে উস্কানি দেওয়ার জন্য আরও ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং দুই লাখ রুপি জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়া ১৯৯৭ সালের সন্ত্রাসবিরোধী আইনের তিনটি পৃথক ধারায় তাঁদের পাঁচ বছর করে তিন দফা সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২ লাখ রুপি জরিমানার সাজা দেওয়া হয়েছে।
এর আগে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর প্রাক্তন প্রধান ফয়েজ হামিদকে ১৪ বছরের কারাদণ্ডের সাজা শুনিয়েছিল। রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা লঙ্ঘন ও রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের অভিযোগ প্রমাণিত হয় ফয়েজ হামিদের বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য, ২০২২ সালেই সেনা থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন ফয়েজ। ২০১৯ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত আইএসআই প্রধান ছিলেন তিনি। বর্তমান পাকিস্তানের সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আসিম মুনিরকে অকালে এই পদ থেকে অপসারণ করে হামিদকে বসানো হয়েছিল। অভিযোগ উঠেছিল, সরকার বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন প্রাক্তন আইএসআই প্রধান। পাক সেনার তরফ থেকে দাবি করা হয়েছিল, ২০২৩ সালের ৯ মে ইমরান খানের অনুগামীরা পাকিস্তানি সেনার সদর দফতরে যে হামলা করেছিল, তার সঙ্গে জড়িত ছিলেন ফয়েজ। পাকিস্তান তেহরিক–ই–ইনসাফ ক্ষমতায় থাকাকালীন নাকি ইমরান খানের ঘনিষ্ঠ বৃত্তে ছিলেন ফয়েজ। শুধু তাই নয়, ইমরান খানের স্ত্রী বুশরা বিবিরও বেশ ঘনিষ্ঠ ছিলেন ফয়েজ। এমনকী পিটিআইয়ের তরফ থেকে নাকি ফয়েজকে সরাসরি রাজনীতিতে যোগদানের অফারও করা হয়েছিল।
