Pakistan on war chances with India: ভারতীয় সেনাপ্রধানের হুংকারের পরেই দিশেহারা পাকিস্তান? মন্ত্রী বললেন ‘যুদ্ধের…..’

Pakistan on war chances with India: ভারতীয় সেনাপ্রধানের হুংকারের পরেই দিশেহারা পাকিস্তান? মন্ত্রী বললেন ‘যুদ্ধের…..’
ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদীর হুংকারের পরেই দিশেহারা হয়ে পড়ল পাকিস্তান? সেরকম সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না বিশেষজ্ঞদের একাংশ। কারণ পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খাওয়াজা আসিফ দাবি করলেন যে ভারতের সঙ্গে সর্বাত্মক (অল-আউট) যুদ্ধের আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছেন না।
'৮৮ ঘণ্টার ট্রেলার' ছিল অপারেশন সিঁদুর, হুংকার ভারতীয় সেনাপ্রধানের
আর পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এমন একটা সময় সেই মন্তব্য করেছেন, যার কয়েকদিন আগেই ভারতের সেনাপ্রধান হুংকার দিয়ে বলেছিলেন যে অপারেশন সিঁদুর নেহাতই '৮৮ ঘণ্টার ট্রেলার' ছিল। যদি এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়, তাহলে পাকিস্তানকে শিখিয়ে দেওয়া হবে যে 'প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে কীরকমভাবে দায়িত্বপূর্ণ আচরণ করতে হয়।'
তারইমধ্যে পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরের নেতা চৌধুরী আনওয়ারুল হক প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন যে পাকিস্তানের জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিই ভারতে ‘লালকেল্লা থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত’ হামলা চালিয়েছে। আনওয়ারুল সোমবারই অনাস্থা ভোটে হেরে পদত্যাগ করেছেন। তিনি এই বিবৃতি পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরের বিধানসভায় দিয়েছেন। ডিউলের সদস্য, যা হামলার কয়েক দিন আগে ফরিদাবাদে ফাঁস হয়েছিল।
চৌধুরী আনওয়ারুল হকের 'কাশ্মীরের জঙ্গল' মন্তব্য আসলে ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ের বৈসরণ উপত্যকায় হওয়া জঙ্গি হামলার দিকে ইঙ্গিত করে, যেখানে পাকিস্তানি সন্ত্রাসীরা পর্যটকদের ধর্ম জিজ্ঞাসা করে গুলি চালিয়েছিল। তাতে ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল। এরপর ভারত অপারেশন সিঁদুরের অধীনে পাকিস্তান এবং পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে সন্ত্রাসী আস্তানায় সামরিক অভিযান চালিয়ে হামলা করেছিল।
তারইমধ্যে সোমবার অনাস্থা প্রস্তাবে হেরে যাওয়ার পর সেই মন্তব্য করেছেন আনওয়ারুল। তাঁর বক্তৃতার একটি ক্লিপ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হচ্ছে। ক্লিপে তাঁকে বলতে শোনা যাচ্ছে, ‘যদি তোমরা (ভারত) বালোচিস্তানকে রক্তে রঞ্জিত করতে থাকো, তাহলে আমরা লালকেল্লা থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত ভারতে হামলা করব এবং আল্লাহের রহমতে আমাদের শাহিনরা তা করে দেখিয়েছে। তারা এখনও লাশ গুনতে পারছে না।’
তবে এই প্রথমবার নয়, আগেও আনওয়ারুল হক ভারতের বিরুদ্ধে বিষ উগরে দিয়েছেন। এই বছরের এপ্রিলে তিনি ভারতকে রক্তাক্ত হামলার হুমকি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘তোমরা বালোচিস্তানে পাকিস্তানিদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলবে, এর দাম তোমাদের দিল্লি থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত দিতে হবে।'
