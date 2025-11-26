Edit Profile
    রাম মন্দিরে গেরুয়া পতাকা উড়তেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল পাকিস্তান! শুরু মরা কান্না

    অযোধ্যার রাম মন্দিরে পতাকা উত্তোলনের ঘটনায় তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল পাকিস্তান। বাবরি মসজিদের ইস্যু উত্থাপন করে অভিযোগ করল যে ভারত মুসলিম ঐতিহ্যকে হ্রাস করার চেষ্টা করছে। এই মুহূর্তে ভারত সরকারের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি।

    Published on: Nov 26, 2025 12:59 PM IST
    By Ayan Das
    অযোধ্যার রাম মন্দিরে পতাকা উত্তোলনের ঘটনায় তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল পাকিস্তান। বাবরি মসজিদের ইস্যু উত্থাপন করে অভিযোগ করল যে ভারত মুসলিম ঐতিহ্যকে হ্রাস করার চেষ্টা করছে। যে দেশে হিন্দু-সহ বিভিন্ন সংখ্যালঘুদ মানুষদের নিয়মিত অত্যাচারের শিকার হতে হয় বলে অভিযোগ ওঠে এবং সন্ত্রাসবাদে মদত দেয়, সেই দেশ ভারতের সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার জন্য রাষ্ট্রসংঘের কাছে দাবি জানিয়েছে। এই মুহূর্তে ভারত সরকারের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি।

    রাম মন্দিরে গেরুয়া পতাকা উড়তেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল পাকিস্তান! শুরু মরা কান্না। (ছবি সৌজন্যে এএনআই)
    মঙ্গলবার অযোধ্যার শ্রীরাম জন্মভূমি মন্দিরের চূড়ায় বৈদিক স্লোগানের মধ্যে গেরুয়া পতাকা উত্তোলন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই আচারের মাধ্যমে মন্দিরের নির্মাণ আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়েছিল। ঐতিহ্যবাহী উত্তর ভারতীয় নাগারা শৈলীতে নির্মিত একটি শিখরে পতাকাটি উত্তোলন করা হয়েছিল, যখন মন্দিরের চারপাশে ৮০০ মিটার প্রাচীর (দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্য শৈলীতে ডিজাইন করা ঘের) মন্দিরের স্থাপত্য বৈচিত্র্য প্রদর্শন করে।

    পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে বলা হয়েছে, ‘অযোধ্যায় ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদের স্থানে নির্মিত তথাকথিত রাম মন্দিরে পতাকা উত্তোলন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে পাকিস্তান। শতাব্দী প্রাচীন প্রার্থনাস্থলটি ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর একটি চরমপন্থী জনতা দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল। এরপরই ভারতের বিচার প্রক্রিয়ায় দোষীদের বেকসুর খালাস দেওয়া হয় এবং মসজিদের স্থানে মন্দির নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়। পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে বৈষম্যের অভিযোগ এনেছে।’ মানবাধিকার লঙ্ঘনের একাধিক অভিযোগের মুখোমুখি পাকিস্তান বলেছে, 'এটি ইচ্ছাকৃতভাবে ভারতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর ক্রমবর্ধমান চাপ এবং মুসলিম সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যকে হ্রাস করার চেষ্টা। পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে হস্তক্ষেপ করার আহ্বান জানিয়েছে।

    উল্লেখ্য, বিশেষজ্ঞরা পাকিস্তানে দুর্বল সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হিংসা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে থাকেন। আহমদিয়া সম্প্রদায়-সহ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে চলমান হিংসার মধ্যে কঠোর ব্যবস্থা নিতে পাকিস্তানের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। তিনি বলেন, ‘ধর্ম বা বিশ্বাসের ভিত্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হিংসা বাড়ার খবরে আমরা মর্মাহত।’ এই সম্প্রদায়গুলি তাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা এবং ঘৃণার প্রচারের প্রেক্ষাপটে হামলা, হত্যা এবং হয়রানির প্রত্যক্ষ করেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, 'পাকিস্তানকে শাস্তির সেই ধারা ভাঙতে হবে যা হামলা ও উস্কানিকে নির্বিঘ্নে কাজ করতে দেয়। সরকারের যোগসাজশে এসব হামলা করা হয়েছে বলেও বলা হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা পাকিস্তান সরকারের কাছে এই লঙ্ঘনের তদন্ত এবং অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন।

