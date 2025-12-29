Edit Profile
    Pakistan on Operation Sindoor: অপারেশন সিঁদুরে পাকিস্তানের দুর্দশা দেখে ভারতকে 'বোঝাতে' আসে ২ দেশ, দাবি ইসহাকের

    পাক উপ-প্রধানমন্ত্রী ইসহাক দার সম্প্রতি স্বীকার করেছেন অপারেশন সিঁদুরে পাক দুর্দশার কথা। সঙ্গে ইসহাক জানান, মার্কিন সেক্রেটারি অফ স্টেট মার্কো রুবিও এবং সৌদি আরবের বিদেশমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান ভারতের সঙ্গে আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করে ফোন করেছিলেন তাঁকে।

    Published on: Dec 29, 2025 7:54 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    অপারেশন সিঁদুরের সময় ভারতের আঘাতের বিষয়গুলি এবার ধীরে ধীরে প্রকাশ করতে শুরু করেছে পাকিস্তান। এই আবহে পাক উপ-প্রধানমন্ত্রী ইসহাক দার সম্প্রতি স্বীকার করেছেন পাক দুর্দশার কথা। এরই সঙ্গে তিনি জানান, পাকিস্তানের ওপর ভারতীয় হামলা থামাতে দিল্লির সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিল দুটি দেশ। ইসহাক জানান, মার্কিন সেক্রেটারি অফ স্টেট মার্কো রুবিও এবং সৌদি আরবের বিদেশমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান ভারতের সঙ্গে আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করে ফোন করেছিলেন তাঁকে। এর মধ্যে ১০ মে সকাল ৮টা ১৭ মিনিটে ইসহাকের সঙ্গে কথা হয়েছিল রুবিও-র। পরে ফয়সাল তাঁর সাথে যোগাযোগ করেছিলেন এবং ভারতের সাথে কথা বলার অনুমতি চেয়েছিলেন। দুই নেতাই নাকি ইসহাককে বলেছিলেন, ভারত যুদ্ধবিরতিতে রাজি। অবশ্য ভারত স্পষ্ট করেছে, কোনও তৃতীয়পক্ষের মধ্যস্থতায় অপারেশন সিঁদুর তারা বন্ধ করেনি। এমনকী অপারেশন সিঁদুর বন্ধই হয়নি, বরং তা এখনও চলমান আছে।

    পাক উপ-প্রধানমন্ত্রী ইসহাক দার সম্প্রতি স্বীকার করেছেন অপারেশন সিঁদুরে পাক দুর্দশার কথা। (AP)
    উল্লেখ্য, গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিরা ধর্ম জিজ্ঞেস করে ২৫ জন পর্যটক এবং এক স্থানীয়কে খুন করে। এর জবাবে ভারত ৬ মে গভীর রাতে বাহাওয়ালপুর, মুরিদকে সহ পাকিস্তানের ৯টি জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করে দেয়। সেই অভিযানে প্রায় ১০০ জন জঙ্গিকে খতম করে ভারত। আর এরপর থেকেই পাকিস্তানের তরফ থেকে শেলিং শুরু হয় ভারতের ওপর। অপারেশন সিঁদুর পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানের শেলিংয়ে ভারতের অন্তত ১৬ জন নাগরিকের মৃত্যু ঘটে। এরপর সংঘাত বাড়তে থাকে দুই দেশের। ১০ মে-র ভোররাতে এরপর ভারতীয় বায়ুসেনা হামলা চালিয়ে পাকিস্তানের ১১টি সামরিক ঘাঁটি অকেজো করে দেয়।

    এই সময়কালে পাকিস্তানের এফ-১৬ এবং জেএফ-১৭ শ্রেণির যুদ্ধবিমান সহ পাঁচটি জেট ভারত ধ্বংস করেছিল মাঝ আকাশের লড়াইয়ে। পাকিস্তানের রাডার, কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টার, হ্যাঙ্গার এবং রানওয়ে ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ভারতের হামলায়। পাকিস্তানের একটি সি-১৩০ শ্রেণির বিমানও ধ্বংস করা হয়েছিল এই সংঘাতের সময়। এছাড়া ৩০০ কিলোমিটারেরও বেশি দূর থেকে একটি AEW&C বা একটি SIGINT বিমান ধ্বংস করেছিল ভারতীয় বায়ুসেনা।

