    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Pakistan on Op Sindoor Latest Update: অপারেশন সিঁদুরে 'ইউ-টার্ন' পাকের, দুই নৌকায় পা দিয়ে চলার চেষ্টা মুনিরের দেশের

    কয়েকদিন আগেই ট্রাম্প 'আক্ষেপ' করছিলেন, ভারত-পাক যুদ্ধ তিনি ঠেকালেন, কিন্তু তার যথাযথ কৃতিত্ব তিনি পেলেন না। কারণ, ভারত এই যুদ্ধবিরতিতে তাঁর ভূমিকা অস্বীকার করেছে। আর এবার ট্রাম্পের জ্বালা বাড়িয়ে পাকিস্তানও 'ইউ-টার্ন' মারল অপারেশন সিঁদুর নিয়ে।

    Published on: Jan 03, 2026 7:39 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    অপারেশন সিঁদুরে নাজেহাল অবস্থা হয়েছিল পাকিস্তানের। আর এরপর যুদ্ধবিরতির জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্পকে কৃতিত্ব দিতে পিছপা হয়নি আসিম মুনিরের দেশ। এমনকী ট্রাম্পকে নোবেলের জন্য পর্যন্ত মনোনীত করেছিল পাকিস্তান। এই কয়েকদিন আগেই ট্রাম্প 'আক্ষেপ' করছিলেন, ভারত-পাক যুদ্ধ তিনি ঠেকালেন, কিন্তু তার যথাযথ কৃতিত্ব তিনি পেলেন না। কারণ, ভারত এই যুদ্ধবিরতিতে তাঁর ভূমিকা অস্বীকার করেছে। আর এবার ট্রাম্পের জ্বালা বাড়িয়ে পাকিস্তানও 'ইউ-টার্ন' মারল অপারেশন সিঁদুর নিয়ে। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি চিন দাবি করেছিল, তারা অপারেশন সিঁদুরে সংঘর্ষবিরতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আর চিনের সেই দাবি ভারত খারিজ করলেও সমর্থন করল পাকিস্তান!

    অপারেশন সিঁদুরে নাজেহাল অবস্থা হয়েছিল পাকিস্তানের
    অপারেশন সিঁদুরে নাজেহাল অবস্থা হয়েছিল পাকিস্তানের

    পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র তাহির আন্দ্রাবি বলেছেন, 'সংঘর্ষবিরতি নিয়ে চিনের দাবি সম্পূর্ণ সঠিক। ২০২৫ সালের ৬ থেকে ১০ মে চিনা নেতৃত্ব পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল। শুধু পাক নয়, ভারতীয় নেতৃত্বের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছিল চিন। পাকিস্তান মনে করে, চিনের এই সক্রিয়তা ও 'ইতিবাচক কূটনীতির' কারণে সীমান্তে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা কমে এসেছে এবং যুদ্ধের মতো পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব হয়েছে।' আর এই মন্তব্যেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি ট্রাম্পের দাবি এবার খারিজ করছে পাকিস্তান? চিনকেই তারা ক্রেডিট দেবে 'শান্তি স্থাপনের' জন্য?

    উল্লেখ্য, চিনা বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই বলেছিলেন, ২০২৫ সালে যে সকল স্পর্শকাতর ইস্যুতে মধ্যস্থতা করেছে, তার মধ্যে ভারত-পাক সংঘাত অন্যতম। যদিও ভারতের স্পষ্ট বক্তব্য, ১০ মে ভারতের মার খেয়ে নাজেহাল দশা হয় পাকিস্তানের। এরপর ভাতরের ডিজিএমও-র কাছে সংঘর্ষবিরতির আবেদন জানিয়েছিল পাকিস্তান। তাতে সাড়া দিয়ে ভারত সংঘর্ষবিরতিতে সম্মত হয়। এতে তৃতীয় কোনও দেশের হস্তক্ষেপ নেই। এর আগে সম্প্রতি আবার পাক উপপ্রধানমন্ত্রী এবং বিদেশমন্ত্রী ইসহাক দার দাবি করেছিলেন, মার্কিন এবং সৌদি বিদেশমন্ত্রী সংঘর্ষবিরতির জন্য কথা বলেছিলেন। তবে ভারত স্পষ্ট জানায়, বিদেশমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে ভারত নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছিল অন্য দেশগুলির কাছে। কারও কথায় ভারত যুদ্ধ থামায়নি।

    উল্লেখ্য, গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিরা ধর্ম জিজ্ঞেস করে ২৫ জন পর্যটক এবং এক স্থানীয়কে খুন করে। এর জবাবে ভারত ৬ মে গভীর রাতে বাহাওয়ালপুর, মুরিদকে সহ পাকিস্তানের ৯টি জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করে দেয়। সেই অভিযানে প্রায় ১০০ জন জঙ্গিকে খতম করে ভারত। আর এরপর থেকেই পাকিস্তানের তরফ থেকে শেলিং শুরু হয় ভারতের ওপর। অপারেশন সিঁদুর পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানের শেলিংয়ে ভারতের অন্তত ১৬ জন নাগরিকের মৃত্যু ঘটে। এরপর সংঘাত বাড়তে থাকে দুই দেশের। ১০ মে-র ভোররাতে এরপর ভারতীয় বায়ুসেনা হামলা চালিয়ে পাকিস্তানের ১১টি সামরিক ঘাঁটি অকেজো করে দেয়।

    এই সময়কালে পাকিস্তানের এফ-১৬ এবং জেএফ-১৭ শ্রেণির যুদ্ধবিমান সহ পাঁচটি জেট ভারত ধ্বংস করেছিল মাঝ আকাশের লড়াইয়ে। পাকিস্তানের রাডার, কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টার, হ্যাঙ্গার এবং রানওয়ে ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ভারতের হামলায়। পাকিস্তানের একটি সি-১৩০ শ্রেণির বিমানও ধ্বংস করা হয়েছিল এই সংঘাতের সময়। এছাড়া ৩০০ কিলোমিটারেরও বেশি দূর থেকে একটি AEW&C বা একটি SIGINT বিমান ধ্বংস করেছিল ভারতীয় বায়ুসেনা।

    © 2026 HindustanTimes