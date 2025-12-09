Edit Profile
    পাকিস্তানকে ভেঙে টুকরো-টুকরো করে ফেলতে চায় ইসলামাবাদই! নেপথ্যে কি বড় ছক?

    পাকিস্তানকে ভেঙে ফেলতে চাইছে ইসলামাবাদ। ছোট-ছোট প্রদেশ তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান সরকার। রবিবার পাকিস্তানের মন্ত্রী আবদুল আলিম খান স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে অবশ্যই ছোট প্রদেশ তৈরি করা হবে।

    Published on: Dec 09, 2025 5:57 PM IST
    By Ayan Das
    পাকিস্তানকে ভেঙে ফেলতে চাইছে ইসলামাবাদ। ছোট-ছোট প্রদেশ তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান সরকার। রবিবার পাকিস্তানের মন্ত্রী আবদুল আলিম খান স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে অবশ্যই ছোট প্রদেশ তৈরি করা হবে। এটি প্রশাসন এবং পরিষেবা সরবরাহের উন্নতি করবে। অন্যদিকে, বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন যে প্রদেশগুলির আরও বিভাজনের ফলে ভালোর থেকে বেশি ক্ষতি হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৪৭ সাল থেকেই পাকিস্তানে আরও প্রদেশ তৈরির প্রস্তাব নিয়ে বিতর্ক চলছে। সেইসময় পাকিস্তানে পাঁচটি প্রদেশ ছিল - পূর্ববঙ্গ, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ) এবং বেলুচিস্তান।

    ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পরে পূর্ব বাংলা পৃথক হয়ে বাংলাদেশ হয়ে ওঠে, পশ্চিম পঞ্জাবকে কেবল পঞ্জাব বলা হতে থাকে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকার নাম পরিবর্তন করে খাইবার পাখতুনখোয়া করা হয়। আর সিন্ধু ও বেলুচিস্তান একই ছিল। আর এবার ফিল্ড মার্শাল অসীম মুনির ও প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের হাইব্রিড সরকার যখন দুই প্রদেশ থেকে তীব্র বিরোধিতার মুখোমুখি হচ্ছে, তখন এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

    নতুন প্রদেশগুলোর নেপথ্যে কী ছক আছে?

    পাকিস্তানি সংবাদপত্র ডনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সেমিনার, মিডিয়া বিতর্কের পর আবদুল আলিম খানের এই বক্তব্য উঠে এসেছে। ইতেহকাম-ই-পাকিস্তান পার্টির (আইপিপি) নেতা আবদুল আলিম খান এক সম্মেলনে বলেছিলেন যে নতুন প্রদেশ গঠনের ফলে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী হবে এবং নাগরিকদের আরও ভালো পরিষেবা সরবরাহ করবে।

    জিয়ো টিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তিনি সিন্ধু, পঞ্জাব, বেলুচিস্তান এবং খাইবার পাখতুনখোয়াকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। প্রত্যেককে তিনটি প্রদেশে ভাগ করতে হবে। তাঁর যুক্তি ছিল যে আমাদের সমস্ত প্রতিবেশী দেশগুলিতে অনেক ছোট-ছোট প্রদেশ রয়েছে। ইস্তাম-ই-পাকিস্তান পার্টি শেহবাজ শরিফের জোট সরকারের অংশ। তবে এটাও ঠিক যে বিলাওয়াল ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি), যা এই সরকারের বৃহত্তম সাংবিধানিক দল। বরাবরই সিন্ধু বিভাজনের কট্টর বিরোধী।

    গত নভেম্বরে সিন্ধুর মুখ্যমন্ত্রী মুরাদ আলি শাহ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছিলেন, তার দল প্রদেশটিকে তিন ভাগে বিভক্ত বা বিভক্ত করার কোনও প্রচেষ্টা সহ্য করবে না। পাকিস্তানে আরও বেশি প্রদেশ তৈরি করা নতুন নয় এবং সম্ভবত শেষবারও নয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনও প্রস্তাবই বাস্তবায়িত হয়নি।

