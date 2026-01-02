Edit Profile
    Pakistan on Chenab Project: চেনাব জলবিদ্যুৎ প্রজেক্ট ঘুম কেড়েছে পাকিস্তানের! ইসলামাবাদের কণ্ঠে কোন সুর?

    চেনাব জলবিদ্যুৎ প্রজেক্ট নিয়ে পাকিস্তান ক্রমেই চাপে? কী বলছে ইসলামাবাদ?

    Published on: Jan 02, 2026 1:06 PM IST
    By Sritama Mitra
    কাশ্মীরের বুকে চেনাব জলবিদ্যুৎ প্রজেক্ট নিয়ে ক্রমেই কপালের ভাঁজ বাড়ছে পাকিস্তানের! এর আগে, গত বছরের এপ্রিলে পহেলগাঁও হামলার জেরে সিন্ধুর জলবণ্টন ঘিরে পদক্ষেপ করে ভারত। তারপর থেকেই চিন্তার ভাঁজ কপালে পড়ে পাকিস্তানের। সদ্য এক বার্তায় হুঁশিয়ারির সুর চড়া করেছে ইসলামাবাদ।

    চেনাব জলবিদ্যুৎ প্রজেক্ট নিয়ে থরহরিকম্প পাকিস্তানের (PTI Photo)(PTI05_05_2025_000091A)(PTI12_26_2025_000246A) (PTI)
    চেনাব জলবিদ্যুৎ প্রজেক্ট নিয়ে থরহরিকম্প পাকিস্তানের (PTI Photo)(PTI05_05_2025_000091A)(PTI12_26_2025_000246A) (PTI)

    ইসলামাবাদের তরফে পাকিস্তানের সরকারি মুখপাত্র তাহির হুসেন আনদ্রাবি প্রশ্ন তোলেন, ২৬০ মেগাওয়াট দুলহস্তি স্টেজ-২ জলবিদ্যুৎ প্রজেক্ট ঘিরে। আন্দ্রাবির প্রশ্ন,'চেনাব নদীর উপর দুলহাস্তি পর্যায়-২ জলবিদ্যুৎ (প্রকল্প) নির্মাণের ভারতীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে আমরা এই মিডিয়া রিপোর্টগুলি দেখেছি। স্পষ্টতই, এই রিপোর্টগুলি গুরুতর উদ্বেগের কারণ তৈরি হয়েছে, কারণ এই প্রকল্প সম্পর্কে পাকিস্তানের সাথে কোনও পূর্ব তথ্য বা বিজ্ঞপ্তি ভাগ করা হয়নি।' ভারতের এই চেনাব জলবিদ্যুৎ প্রজেক্ট যে পাকিস্তানের রাতের ঘুম কেড়েছে, তাও ইসলামাবাদের বার্তায় স্পষ্ট। আন্দ্রাবি বলেছেন,' পাকিস্তানের সিন্ধু জল কমিশনার ভারতের তাঁর সমকক্ষের কাছ থেকে রিপোর্ট করা প্রকল্পগুলির প্রকৃতি, পরিধি এবং প্রযুক্তিগত বিবরণ সম্পর্কে স্পষ্ট বার্তা চেয়েছেন এবং তিনি এটিও নিশ্চিত করতে চান যে এটি একটি নতুন প্রবাহমান নদী প্রকল্প, বা একটি পরিবর্তন বা বিদ্যমান প্ল্যান্টের অতিরিক্ত কাজ কিনা।' আন্দ্রাবি উল্লেখ করেছেন যে সিন্ধু জল চুক্তির অধীনে, ভারত, পশ্চিমাঞ্চলীয় নদীগুলিতে একতরফাভাবে কোনও জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের জন্য তার ‘সীমাবদ্ধ অনুমতির’ অপব্যবহার করতে পারে না।

    উল্লেখ্য, গত ২০২৫ সালের এপ্রিলে কাশ্মীরের পহেলগাঁওতে নারকীয় জঙ্গি হামলা হয়। ঘটনার পরই পাকিস্তানের জঙ্গি ঘাঁটি পর পর গুঁড়িয়ে দিতে থাকে ভারতীয় সেনা। এর আগে, এক কূটনৈতিক পদক্ষেপে সিন্ধু জল চুক্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় দিল্লি। এদিকে, সদ্য আন্দ্রাবি বলছেন, ভারতের সাথে বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানে পাকিস্তান প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তবে, ‘আমাদের বর্তমান প্রাপ্য জলের অধিকারের নিয়ে কোনও মতেই আপোশ করব না।’

