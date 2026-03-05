Edit Profile
    Pakistan-Saudi Defence Pact: প্রতিরক্ষা চুক্তির কী হল? সৌদি আরবের ওপর ইরানের হামলায় কী করবে পাকিস্তান?

    ইরান ইতিমধ্যেই সৌদি আরবের ভূখণ্ডে বেশ কয়েকটি হামলা চালিয়েছে। সৌদিতে অবস্থিত বিশ্বের সর্ববৃহৎ শোধনাগারকেও নিশানা করা হয়েছে। কিন্তু সৌদি-পাক চুক্তি বাস্তবায়নের পক্ষে কোনও পদক্ষেপ করতে এখনও দেখা যায়নি ইসলামাবাদকে।

    Published on: Mar 05, 2026 7:56 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    আমেরিকা ও ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ইরানের মধ্যে যুদ্ধে ইতিমধ্যেই জড়িয়ে পড়েছে আরবের অনেক দেশে। এই আবহে ইসলামাবাদে আশঙ্কার মেঘ ঘনিয়ে আসছে। মনে করা হচ্ছে, এই যুদ্ধের আগুন পাকিস্তানেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। উল্লেখ্য, পাকিস্তান ও সৌদি আরবের মধ্যে সম্প্রতি নিরাপত্তা চুক্তি হয়েছিল। যার অধীনে যে কারও উপর হামলা উভয়ের উপর আক্রমণ হিসাবে বিবেচিত হবে। তবে চলমান সংঘাতে সৌদিতে ইরান হামলা চালালেও এখনও পর্যন্ত পাকিস্তান ইরানের ওপর পালটা হামলা চালায়নি।

    সৌদিতে ইরান হামলা চালালেও এখনও পর্যন্ত পাকিস্তান ইরানের ওপর পালটা হামলা চালায়নি। (AFP)
    ইরান ইতিমধ্যেই সৌদি আরবের ভূখণ্ডে বেশ কয়েকটি হামলা চালিয়েছে। সৌদিতে অবস্থিত বিশ্বের সর্ববৃহৎ শোধনাগারকেও নিশানা করা হয়েছে। কিন্তু সৌদি-পাক চুক্তি বাস্তবায়নের পক্ষে কোনও পদক্ষেপ করতে এখনও দেখা যায়নি ইসলামাবাদকে। এখনও পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ এক্স-এ এই সব হামলার নিন্দা জানিয়েছেন এবং সৌদি আরবের সাথে সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন। তবে সৌদি আরবকে কোনও রকম সামরিক সহায়তা করা বা ইরানের আক্রমণের জবাব দেওয়ার বিষয়ে কোনও শব্দ ব্যয় করেননি শেহবাজ। এই আবহে জল্পনা চলছে, পাকিস্তান কি এই চুক্তি মানবে না, নাকি বাধ্য হয়ে সৌদিকে সাহায্য করে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়াতে হবে পাকিস্তানকে।

    পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী ইসহাক দার বলেছেন, যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় তিনি সৌদি আরব ও ইরানের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন। ইসহাক দার ইসলামাবাদে গণমাধ্যমকে বলেন, সংঘাত শুরু হওয়ার সময় তিনি ইসলামিক কোঅপারেশন অর্গনাইজেশনের (ওআইসি) একটি বৈঠকে যোগ দিতে সৌদি আরবে ছিলেন। সেখানে সৌদি আরব ও ইরানের বিদেশমন্ত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তিনি বলেন, 'আমি ইরানি বিদেশমন্ত্রীকে বলেছি যে, সৌদি আরবের সঙ্গে আমাদের পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি রয়েছে। সেই সময় তিনি আমাকে বলেছিলেন, সৌদি আরবের মাটি যাতে ইরানের বিরুদ্ধে ব্যবহার না করা হয়, পাকিস্তান যেন তা নিশ্চিত করে। সেই সব আলোচনার পর সৌদি আরবে যুদ্ধের প্রভাব নগণ্য। যুদ্ধ বন্ধে পাকিস্তান সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে আমি তুরস্ক, বাংলাদেশ, ফিলিস্তিন, ইরান, উজবেকিস্তান, সৌদি আরব, কাতার, ওমান, ইরাক, বাহরাইন ও আজারবাইজানের বিদেশমন্ত্রীদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি। এছাড়াও সংযুক্ত আরব আমিরাতের উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছি।'

    এদিকে ইসহাক দার পাক-সৌদি চুক্তির বিষয়ে ইঙ্গিতবহ মন্তব্য করলেও প্রকৃতপক্ষে তারা যুদ্ধে জড়াবে কি না, তা নিয়ে পাকিস্তানের অবস্থান এখনও স্পষ্ট নয়। এমনিতেও পাকিস্তান বর্তমানে আফগানিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ জড়িয়ে রয়েছে। এই আবহে তারা সৌদিকে কতটা সাহায্য করতে পারবে, তা নিয়ে জল্পনা থেকেই যাবে। অপরদিকে খামেনেইর মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করেছে পাকিস্তান। অন্যদিকে নিজেদের দেশে ইরানপন্থী আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালাচ্ছে পাকিস্তান। সব মিলিয়ে পাকিস্তান বেশ জটিল পরিস্থিতিতে পড়ে গিয়েছে।

