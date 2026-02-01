Salman Agha on India Match Boycott: ‘হাম কুছ নেহি কর সকতে’, ভারতের ম্যাচ বয়কট নিয়ে পাক সরকারের সিদ্ধান্তে খুশি আঘা?

Salman Agha on India Match Boycott: ‘হাম কুছ নেহি কর সকতে’, ভারতের ম্যাচ বয়কট নিয়ে পাক সরকারের সিদ্ধান্তে খুশি আঘা?
পাকিস্তানের টি২০ দলের অধিনায়ক আঘা কী বললেন?
নানান জল্পনার যবনিকা পতন করে পাকিস্তান জানিয়েছে, তারা ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলবে, তবে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬এ কলম্বোয় আয়োজিত ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ তারা খেলবে না। সেই ম্যাচ তারা বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের ক্রিকেট বোর্ড বহু আগেই বিশ্বকাপ বয়কটের হুঁশিয়ারি দিয়েছিল। তবে সেই হুঁশিয়ারির 'হম্বিতম্বি' থেকে সরে এসে পাকিস্তান কেবল ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬র ভারতেরল বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে ওই ম্যাচের যদি পয়েন্ট ভাগও হয়ে যায়, তাহলে লাভের খাতায় থাকবে সূর্য-বাহিনী, স্বভাবতই বিশ্বকাপের দৌড়ে ক্ষতি আঘাদের! এমন সমস্ত ক্রিকেটীয় অঙ্কই সামনে আসতে শুরু করেছে। এরই মাঝে মুখ খুললেন পাকিস্তানের টি২০ ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন সলমন আঘা।
১৫ ফেব্রুয়ারি, ভারত বনাম পাকিস্তানের ম্যাচ বয়কটের যে ডাক দিয়ে পাকিস্তান তার অবস্থান স্পষ্ট করেছে, তা নিয়ে পাকিস্তানের ক্যাপ্টেন সলমন আঘা বলেন,' আমরা বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছি।' একই সঙ্গে ভারতের ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়ে আঘা বলছেন,'হামারা ডিসিশন নেহি হ্যায়, হাম কুছ নেহি কর সকতে (আমাদের সিদ্ধান্ত নয়, আমরা কিছু করতে পারব না)।' প্রসঙ্গত, তাঁর টিম এই সিদ্ধান্ত যে নেয়নি, তা জানিয়ে রেখে কার্যত এই ইস্যুতে নিজের মেজাজ বুঝিয়ে দিয়েছেন পাকিস্তানি অধিনায়ক। একইসঙ্গে তিনি বলছেন,'আমাদের সরকার, পিসিবি প্রধান আমাদের যা-ই করতে বলবেন, আমরা কেবল সেটাই করব।'
এর আগে, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নকভি, যিনি সেদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও, বলেছিলেন যে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ৩০ জানুয়ারি অথবা ২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে নেওয়া হবে। তবে তার আগেই, এল পাকিস্তানের সিদ্ধান্তের ঘোষণা। তবে এই ঘটনা পরম্পরা সম্ভবত এখানে থেমে থাকবে না। এরপর আইসিসি পাকিস্তানের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে কোন পথে হাঁটে সেদিকে থাকবে সকলের নজর।
এরই মাঝে ক্রিকেট ধারাভাষ্যকার হর্শ ভোগলে প্রশ্ন তুলেছেন,'যদি ভারত, পাকিস্তান ফাইনাল' হয়, তাহলে পাকিস্তান কোন পথে হাঁটবে? গ্রুপ পর্বের শুরুতে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ পাকিস্তান বয়কট করলেও, যদি পরের স্টেজে দুই দল পৌঁছে যায়, তাহলে কি সেই পর্বের ম্যাচও বয়কট করবে পাকিস্তান? চর্চা জারি রয়েছে। আপাতত নজর আইসিসির দিকে।