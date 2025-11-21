Edit Profile
    Pakistan to Get Chinese Submarine: সমুদ্রে শক্তি বাড়াচ্ছে পাকিস্তান, চিন থেকে পেতে চলেছে সাবমেরিন, কী করছে ভারত?

    ভারতীয় নৌবাহিনীর ডেপুটি চিফ ভাইস অ্যাডমিরাল সঞ্জয় বৎসায়ন জানিয়েছেন, চিনের থেকে সাবমেরিন পাচ্ছে পাকিস্তান। এদিকে সমুদ্রে শক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভারতও এগিয়ে চলেছে। কয়েক লাখ কোটি টাকার পরিকল্পনা রয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের। 

    Published on: Nov 21, 2025 9:24 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    পাকিস্তানকে সাবমেরিন দিচ্ছে চিন। ভারতীয় নৌবাহিনীর ডেপুটি চিফ ভাইস অ্যাডমিরাল সঞ্জয় বৎসায়ন এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, নৌবাহিনী পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। দেশের সামুদ্রিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উদ্ভাবন এবং স্বদেশীকরণ নিয়ে স্বাবলম্বন ২০২৫ ইভেন্টে অনুষ্ঠিত হয় নয়া দিল্লিতে। সেই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন ভাইস অ্যাডমিরাল সঞ্জয় বৎসায়ন। অনুষ্ঠানের আগে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এও স্বীকার করেন, চিন তাদের তৃতীয় বিমানবাহী রণতরী ফুজিয়ানকে নৌবহরে অন্তর্ভুক্ত করেছে। ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক লঞ্চ সিস্টেমে সজ্জিত এই যুদ্ধজাহাজটি চিনের সবচেয়ে উন্নত জাহাজ বলে জানা গেছে। চলতি মাসের শুরুতে একটি গোপন অনুষ্ঠানের সময় জাহাজটি নৌবহরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অনুষ্ঠানে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংও উপস্থিত ছিলেন।

    পাকিস্তানকে চিনের সাবমেরিন ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ নিয়ে ভাইস নেভি চিফকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'এটা সত্য এবং আমরা এ বিষয়ে পুরোপুরি অবগত। আমরা জানি যে তারা (চিন) তাদের (পাকিস্তান) সাবমেরিন দিচ্ছে। খুব শিগগিরই সেই সব সাবমেরিন মোতায়েনও করবে পাকিস্তান। আমরা প্রতিটি পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছি।'

    স্যার ক্রিক সংলগ্ন এলাকায় পাকিস্তান যে সামরিক উপস্থিতি বাড়াচ্ছে, তা ভারত খুব ভালো ভাবেই জানে। এই আবহে সম্প্রতি ভারতের তরফ থেকে আরব সাগরে এবং স্যার ক্রিকে নৌ মহড়া করা হয়েছিল। পাকিস্তানও পালটা নৌমহড়া করেছিল আরব সাগরে। পাক নৌসেনা প্রধান আবার স্যার ক্রিক অঞ্চলে গিয়েছিলেন। এদিকে ১৯৭১ সালে পিএনএস গাজি সমাধি হওয়ার পর সম্প্রতি প্রথমবারের মত ফের বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করে পাক নৌসেনা। গত ৮ নভেম্বর চট্টগ্রামে পৌঁছায় পিএনএস সাইফ। তাদের আমন্ত্রণ জানায় বাংলাদেশি নৌসেনা। পাক নৌসেনা প্রধান নাভিদ আশরাফ এই সফরকালে কক্সবাজারেও যান। এদিকে বাংলাদেশ সেনা প্রধান ওয়াকার-উজ-জামানে সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয় অ্যাডমিরাল নাভিদের।

    এদিকে ভারতও বিগত দিনে সমুদ্রে নিজেদের শক্তি বাড়িয়েছে। নেক্সট জেনারেশন ডেস্ট্রয়ার তৈরির ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা পেতে চাইছে ভারত। এই আবহে মুম্বইয়ের মাজগাঁও জাহাজ নির্মাণ কারখানায় শুরু হতে চলেছে ‘প্রজেক্ট-১৮’। এর আগে ‘প্রজেক্ট ১৭এ’ কর্মসূচিতে নৌসেনার জন্য নির্মিত হয়েছিল চারটি বিশাখাপত্তনম শ্রেণির ডেস্ট্রয়ার। ২০২৭ সালের মধ্যে ভারতীয় নৌবাহিনীর ভাঁড়ারে অন্তত ২০০টি বিভিন্ন শ্রেণির যুদ্ধজাহাজ মজুত করার লক্ষ্য নিয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। এই কর্মসূচির আনুমানিক ব্যয় প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা। এছাড়া দেশীয় প্রযুক্তিতে ৭৪টি নতুন যুদ্ধজাহাজ এবং ডুবোজাহাজ নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর জন্য আনুমানিক খরচ হবে আরও ২ লক্ষ ৩৫ হাজার কোটি টাকা।

