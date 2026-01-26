Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Pakistan in T20 World Cup 2026: ঝুলিয়ে রেখে বাংলাদেশকে মুরগি করবে পাকিস্তান? হল চরম নাটক

    '২০২৬ সালের আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান' - পাকিস্তানের একটি প্রথমসারির সংবাদমাধ্যম সেই খবর প্রকাশের কিছুক্ষণ পরই সেটা গায়েব হয়ে গেল।

    Published on: Jan 26, 2026 5:56 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    '২০২৬ সালের আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান' - পাকিস্তানের একটি প্রথমসারির সংবাদমাধ্যম সেই খবর প্রকাশের কিছুক্ষণ পরই সেটা গায়েব হয়ে গেল। সূত্র উদ্ধৃত করে ওই সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ এবং পাক ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নকভির বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করবেন বাবর আজমরা। যদিও কয়েক মিনিটের সেই প্রতিবেদন উধাও হয়ে যায়।

    পাকিস্তানের হাতে মুরগি হল বাংলাদেশ। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে এপি)
    পাকিস্তানের হাতে মুরগি হল বাংলাদেশ। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে এপি)

    তারইমধ্যে পিসিবির প্রধান নকভি ঘোষণা করেন, 'প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ নওয়াজ শরিফের সঙ্গে ফলপ্রসূ বৈঠক হয়েছে। আইসিসি ইস্যুকে নিয়ে তাঁকে বিস্তারিতভাবে জানিয়েছি। যাবতীয় বিকল্প হাতে রেখে বিষয়টি সমাধানের নির্দেশ দিয়েছেন। এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে আগামী শুক্রবার বা আগামী সোমবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

    যদিও সেই বার্তা দেখে একাংশের ধারণা যে আদতে বাংলাদেশকে মুরগিই করতে চলেছে পাকিস্তান। ঠিকই বিশ্বকাপ খেলবে। শুধু নাটক জিইয়ে রাখতে এবং রাজনীতির স্বার্থে বিশ্বকাপে খেলার কথা ঘোষণা করছে না পিসিবি। কারণ পিসিবি ভালোভাবেই জানে যে বিশ্বকাপ থেকে নাম তুলে নিলে বড় শাস্তির মুখে পড়তে হবে। আর্থিক লোকসানের মুখে পড়তে হবে পিসিবিকে। ফলে স্রেফ ভারতের নাম জড়িয়ে আছে বলে নাটক চালিয়ে যাচ্ছে।

    একে তো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আয়োজনের দায়িত্বে আছে ভারতও। আর বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসির প্রধানের কুর্সিতে আছেন ভারতীয় জয় শাহ। সেই সুযোগটা হাতছাড়া না করে পাকিস্তান স্রেফ রাজনীতি করছে। আর বাংলাদেশ বলে বিশেষ কোনও ভালোবাসা নেই পাক বোর্ডের। যদি বাংলাদেশের জায়গায় হনুলুলু থাকত, তাহলেও পাকিস্তান একই কাজ করত বলে মনে করছেন একাংশ।

    News/News/Pakistan In T20 World Cup 2026: ঝুলিয়ে রেখে বাংলাদেশকে মুরগি করবে পাকিস্তান? হল চরম নাটক
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes