    জঙ্গি মৃত্যুর 'কষ্টে' উরি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রকে ‘টার্গেট’ পাকের, রুখে দেয় CISF, ১৯ জনকে বিশেষ সম্মান

    অপারেশন সিঁদুরের সময় উরি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে হামলার চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান! রুখে দিয়েছিল সিআইএসএফ। অপারেশন সিঁদুর চালিয়ে পাকিস্তান এবং পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরের অসংখ্য জঙ্গিকে খতম করে দিয়েছিল ভারত। কমপক্ষে ১০০ জন জঙ্গি মৃত্যু হয়েছিল বলে দাবি করা হয়।

    Published on: Nov 26, 2025 8:19 AM IST
    By Ayan Das
    অপারেশন সিঁদুর চালিয়ে পাকিস্তান এবং পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরের অসংখ্য জঙ্গিকে খতম করে দিয়েছিল ভারত। কমপক্ষে ১০০ জন জঙ্গি মৃত্যু হয়েছিল বলে দাবি করা হয়। আর সেই জঙ্গিদের মৃত্যুর ‘কষ্টে’ বারামুল্লা জেলায় বিতস্তা নদীর উপরে তৈরি উরি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে হামলার ছক কষেছিল পাকিস্তান। কিন্তু সেই ছক ভেস্তে দিয়েছিল ভারত। নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর অবস্থিত সেই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে পাকিস্তান একটা আঁচড়ও কাটতে পারেনি পাকিস্তান। কোনওরকম ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। এমনই জানাল ভারতের আধা-সামরিক সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স (সিআইএসএফ)। যে আধা-সামরিক বাহিনীর উপরে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এবং এলাকায় নিরাপত্তার দায়িত্ব আছে।

    অপারেশন সিঁদুরের সময় উরি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে হামলার চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান! রুখে দিয়েছিল সিআইএসএফ। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এপি)
    অপারেশন সিঁদুরের সময় উরি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে হামলার চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান! রুখে দিয়েছিল সিআইএসএফ। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এপি)

    আর সিআইএসএফের তরফে সেই বিষয়টি জানানো হয়েছে, উরি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ১৯ জন জওয়ানকে বিশেষ সম্মান জানানোর দিনে। অসাধারণ সাহস এবং পেশাদারিত্বের জন্য ১৯ জনকে বিশেষ সম্মান জানানো হয়েছে। আর সেদিনই সিআইএসএফের তরফে জানানো হয়েছে, মে'তে অপারেশন সিঁদুরের সময় উরি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ড্রোন হামলা চালানোর চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান। তা ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন ওই জওয়ানরা। পাকিস্তান যখন গুলি চালাচ্ছিল, সেইসময় সাধারণ মানুষকেও উদ্ধার করেছিলেন তাঁরা।

    সিআইএসএফের তরফে জানানো হয়েছে, ৬-৭ মে রাতে ভারতের তরফে পাকিস্তান এবং পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরের জঙ্গি শিবিরে যে হামলা চালানো হয়েছিল, তার পালটা হিসেবে পাকিস্তান সেনার তরফে ভারতীয় ভূখণ্ডে আক্রমণ চালানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। লাগাতার গোলাগুলি ছুড়ছিল। নিশানা করা হয়েছিল উরি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র-সহ নিয়ন্ত্রণরেখা লাগোয়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। প্রবল গোলাগুলি সত্ত্বেও কম্যান্ডান্ট রবি যাদবের নেতৃত্বে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং আশপাশের মফঃস্বলগুলিকে রক্ষা করেছিল।

    সেইসঙ্গে সিআইএসএফ আধিকারিকরা গোলাবর্ষণের মধ্যে আবাসিক কমপ্লেক্সগুলির কাছে আসা গোলা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষকে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে উদ্ধার করে নিরাপদ বাঙ্কারে পৌঁছে দিয়েছিলেন। একজন আধিকারিক জানিয়েছেন যে প্রায় ২৫০ জন সাধারণ মানুষকে কোনও প্রাণহানি ছাড়াই নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছিল। সিআইএসএফের ডিরেক্টর জেনারেল মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে একটি অনুষ্ঠানে এই ১৯ জন আধিকারিককে মর্যাদাপূর্ণ ডিরেক্টর জেনারেল ডিস্ক দিয়ে সম্মানিত করেছেন, যা বাহিনীর সর্বোচ্চ সম্মানগুলির মধ্যে একটি।

