Pakistan-Turkey Military Pact Report: পাকিস্তানের ওপর হামলা হলে তা নিজের ওপর হামলা বলে মানবে তুরস্ক? বড় দাবি রিপোর্টে
পাকিস্তান ও সৌদি আরবের মধ্যে হওয়া সামরিক চুক্তির সঙ্গে যুক্ত হতে চায় তুরস্ক। এমনিতেই অপারেশন সিঁদুরের সময় তুরস্ক জাহাজ এবং ড্রোন পাঠিয়েছিল পাকিস্তানে। শুধু তাই নয়, তুর্কি সেনারা পাকিস্তানের হয়ে ড্রোন পরিচালনা করেছিল ভারতের বিরুদ্ধে।
পাকিস্তান ও সৌদি আরবের মধ্যে একটি সামরিক চুক্তি হয়েছিল ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে। এই চুক্তির অধীনে উভয় দেশের কারও একটির ওপর হামলা দুই দেশের ওপর হামলা হিসেবে বিবেচিত হবে। আর সেই চুক্তিতে এবার ঢুকতে চাইছে তুরস্ক। এমনই দাবি করা হয়েছে ব্লুমবার্গের রিপোর্টে। এমনিতেই অপারেশন সিঁদুরের সময় তুরস্ক জাহাজ এবং ড্রোন পাঠিয়েছিল পাকিস্তানে। শুধু তাই নয়, তুর্কি সেনারা পাকিস্তানের হয়ে ড্রোন পরিচালনা করেছিল ভারতের বিরুদ্ধে। এদিকে পাকিস্তানের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক থাকলেও বিগত বহু বছর ধরে সৌদি-তুর্কি সম্পর্ক ভালো না। তবে এই চুক্তি সত্যি সত্যি হলে সমীকরণ বদলাতে পারে মধ্যপ্রাচ্যে।
এর আগে আবার ওআইসি-র সম্মেলনের ফাঁকে এক সাক্ষাৎকারে পাক বিদেশমন্ত্রী ইসহাক দার 'ইসলামিক ন্যাটো' তৈরির আভাস দিয়েছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, মুসলিম দেশগুলির সংগঠনের তরফ থেকে যৌথ ভাবে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে 'শান্তিপূর্ণ সামরিক জোট' গঠনের প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে। পাকিস্তান সেই জোটের অংশ নিতে রাজি বলেও জানিয়েছিলেন তিনি। তবে এখন ট্রাম্পের চাপে আন্তর্জাতিক বাহিনীর অংশ হিসেবে গাজায় সেনা পাঠাতে বাধ্য হচ্ছে পাকিস্তান। এদিকে সৌদির সঙ্গে সামরিক চুক্তির জেরে পাকিস্তান তাদের দেশে সৈনিক পাঠিয়েছে।
এরই মাঝে মধ্যপ্রাচ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং সৌদির ছায়াযুদ্ধে বিপাকে পড়েছে পাকিস্তান সেনা। রিপোর্ট অনুযায়ী, ইয়েমেনে সাদার্ন ট্রানজিশন কাউন্সিলের ওপর হামলা চালাল সৌদি আরব। এই সাদার্ন ট্রানজিশন কাউন্সিল আবার সংযুক্ত আরব আমিরাতের মদতপুষ্ট। এই আবহে ইয়েমেনে কার্যত সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং সৌদির ছায়াযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। এই আবহে আবার সংযুক্ত আরব আমিরাত পাকিস্তানের ফৌজি ফাউন্ডেশনের শেয়ারের বদলে টাকা দেওয়রা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ইসলামাবাদকে। এই আবহে ইয়েমেনের সংঘাতে পাকিস্তানের ওপর যদি সংযুক্ত আরব আমিরাত খাপ্পা হয়, তাহলে পকেট ফুটো হবে মুনিরের। কারণ, এই ফৌজি ফাউন্ডেশন আদতে পাকিস্তানি সেনার পরিচালিত একটি কর্পোরেট সংস্থা। যারা কি না, পাচার থেকে শুরু করে খাবার বিক্রির ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আছে। এই আবহে পাকিস্তানে ইয়েমেনের খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে 'বিধিনিষেধ' আরোপ করা হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, সরকারি কোনও নির্দেশিকা না থাকলেও পাক সেনার তরফ থেকে সংবাদমাধ্যমগুলিকে ইয়েমেন সংক্রান্ত খবর প্রকাশ করতে বারণ করা হয়েছে। আইএসপিআর নাকি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমকে নির্দেশিকা পাঠিয়েছে এই মর্মে।
