'সম্মান কেনা যায় না!' ভারত-মার্কিন শুল্করফায় অভ্যন্তরীণ চাপে পাকিস্তান

'সম্মান কেনা যায় না!' ভারত-মার্কিন শুল্করফায় অভ্যন্তরীণ চাপে পাকিস্তান
এই বিদ্রুপে সামিল হয়েছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান-এর সমর্থকরাও।
ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি শুধু কূটনৈতিক সাফল্যের বার্তা দেয়নি, বরং পাকিস্তানের অন্দরেও তৈরি করেছে অস্বস্তির ঢেউ। চুক্তি ঘোষণার পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের দেশের অসামরিক ও সামরিক নেতৃত্বকে প্রকাশ্যে বিদ্রুপ করছেন পাকিস্তানিরাই। অভিযোগের সুরে তাঁদের বক্তব্য, ওয়াশিংটনে ভারতের সঙ্গে চুক্তি ঘোষণা করতে গিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের সঙ্গে ‘উপপত্নীর মতো আচরণ’ করেছেন।
সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে ফোনালাপের পর ট্রাম্প ঘোষণা করেন, ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির আওতায় ভারতীয় পণ্যের উপর পারস্পরিক শুল্ক কমে দাঁড়াবে ১৮ শতাংশে। এর আগে ট্রাম্প নিজের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে ‘ইন্ডিয়া টুডে’ পত্রিকার জানুয়ারি সংখ্যার কভার শেয়ার করেন, যেখানে তিনি ও প্রধানমন্ত্রী মোদী একসঙ্গে। সঙ্গে দেন ইন্ডিয়া গেটের ছবিও। সেই পোস্ট ঘিরে পাকিস্তানে সমালোচনার ঝড় ওঠে। ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তিকে কেন্দ্র করেই পাকিস্তানে শুরু হয় তুলনা-নয়া দিল্লি কীভাবে কোনও 'তোষামোদ' ছাড়াই ওয়াশিংটনের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছল, আর ইসলামাবাদ থেকে গেল ১৯ শতাংশ শুল্কের বোঝা নিয়ে।
এই প্রসঙ্গে এক্স-এ উমর আলি নামে এক পাক ব্যবহারকারী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে তৈরি একটি ছবিতে কাঁদতে থাকা আসিম মুনিরের হাতে 'খনিজের বাক্স' দেখিয়ে লিখেছেন, 'ডোনাল্ড ট্রাম্প মুনিরের সঙ্গে সেই অবৈধ প্রেমিকার মতো ব্যবহার করেছেন। আর তারপর যখন সম্পর্কের পরিণতির দিকে এগনোর চেষ্টা হয়েছে, তখন সেই মহিলা যেমন বলে দেয়, আমার সবকিছু আমার পরিবার। বাড়ির লোক যা বলবে, আমি তাই করব। তুমি আমাকে পারলে ভুলে যেও। আমার শরীর স্বামীর জন্য থাকবে ঠিকই, আমার সমস্ত অন্তর তোমাতে সমর্পিত।' পোস্টটি বাজারে পড়তেই দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়। এই বিদ্রুপে সামিল হয়েছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান-এর সমর্থকরাও। তাঁদের অভিযোগ, পাকিস্তান এখন ‘অবৈধ শাসনব্যবস্থার’ অধীনে চলছে। সমালোচনায় সুর চড়িয়েছেন পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) প্রাক্তন মন্ত্রী হাম্মাদ আজহার। তাঁর বক্তব্য, আধুনিক কূটনীতি আর ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা ফটো-অপটিক্সে চলে না। এক্স পোস্টে তিনি লিখেছেন, বিদেশনীতির আসল শক্তি অর্থনীতি, শুল্ক এবং বাজারে প্রবেশাধিকার। ইইউ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সাম্প্রতিক বাণিজ্য চুক্তিই তার প্রমাণ। চাটুকারিতা কোনও কাজে আসে না।'
অন্যদিকে, সাংবাদিক ইমরান রিয়াজ খান পাকিস্তানের তোষামোদের সমালোচনা করে বলেন, 'সেলসম্যান-ইন-চিফ' কৌশল ব্যর্থ হয়েছে। আপনি কাঠের বাক্স করে বেলুচিস্তানের খনিজ সম্পদ দান করতে পারেন, কিন্তু সম্মান কিনতে পারবেন না।' সব মিলিয়ে, ভারত–মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি শুধু দিল্লি–ওয়াশিংটন সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যায়নি, বরং ইসলামাবাদে প্রকাশ্যে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে দেশের নেতৃত্বকেই-আর সেই প্রশ্ন তুলছেন পাকিস্তানিরাই।