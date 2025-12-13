Pakistan: ১৪ বছরের জেল প্রাক্তন ISI প্রধানের, ডেপুটি কালেক্টর ভাইও দুর্নীতির মামলায় অভিযুক্ত, নাম জড়াবে ইমরান খানেরও?

Pakistan: ১৪ বছরের জেল প্রাক্তন ISI প্রধানের, ডেপুটি কালেক্টর ভাইও দুর্নীতির মামলায় অভিযুক্ত, নাম জড়াবে ইমরান খানেরও?
ফয়েজ হামিদের মামলায় কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও জড়িত বলে দাবি পাক সেনার। এই আবহে প্রশ্ন উঠছে, ইমরান খানকে কি এই মামলাতেও জড়ানো হবে পাকিস্তানে? এদিকে ফয়েজের ডেপুটি কালেক্টর ভাইও দুর্নীতির মামলায় অভিযুক্ত।
পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর প্রাক্তন প্রধান ফয়েজ হামিদকে ১৪ বছরের কারাদণ্ডের সাজা শোনালো হয়েছে। পাকিস্তানের সামরিক আদালত এই সাজা শুনিয়েছে। রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা লঙ্ঘন ও রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের অভিযোগ প্রমাণিত হয় ফয়েজ হামিদের বিরুদ্ধে। এদিকে এই মামলায় কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও জড়িত। এই আবহে প্রশ্ন উঠছে, ইমরান খানকে কি এই মামলাতেও জড়ানো হবে পাকিস্তানে? এদিকে ফয়েজের ডেপুটি কালেক্টর ভাইও দুর্নীতির মামলায় অভিযুক্ত। ফয়েজকে নিয়ে পাকিস্তানি আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদফতর বা আইএসপিআর বিবৃতি জারি করে দাবি করে, এই ঘটনার নেপথ্যে আরও বড় ষড়যন্ত্র রয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২২ সালেই সেনা থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন ফয়েজ। ২০১৯ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত আইএসআই প্রধান ছিলেন তিনি। বর্তমান পাকিস্তানের সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আসিম মুনিরকে অকালে এই পদ থেকে অপসারণ করে হামিদকে বসানো হয়েছিল।
অভিযোগ উঠেছিল, সরকার বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন প্রাক্তন আইএসআই প্রধান। পাক সেনার তরফ থেকে দাবি করা হয়েছিল, ২০২৩ সালের ৯ মে ইমরান খানের অনুগামীরা পাকিস্তানি সেনার সদর দফতরে যে হামলা করেছিল, তার সঙ্গে জড়িত ছিলেন ফয়েজ। এর আগে ২০১৭ সালে টিএলপি এবং তৎকালীন পাক সরকারের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হয়েছিলেন এই ফয়েজ। এদিকে পাকিস্তান তেহরিক–ই–ইনসাফ ক্ষমতায় থাকাকালীন নাকি ইমরান খানের ঘনিষ্ঠ বৃত্তে ছিলেন ফয়েজ। শুধু তাই নয়, ইমরান খানের স্ত্রী বুশরা বিবিরও বেশ ঘনিষ্ঠ ছিলেন ফয়েজ। এমনকী পিটিআইয়ের তরফ থেকে নাকি ফয়েজকে সরাসরি রাজনীতিতে যোগদানের অফারও করা হয়েছিল।
পরে ২০২৪ সালে ঘুষ ও দুর্নীতির মামলায় গ্রেফতার হয়েছিলেন ফয়েজের ভাই নাদাফ হামিদ। নাজাফ ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর। অভিযোগ, ফয়েজ আইএসআইয়ের প্রধান থাকাকালে নাজাফ নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছিলেন। এই আবহে পাকিস্তানের চাকওয়ালে দুর্নীতি দমন সংস্থা নাজাফের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল। পরে ২০২৪ সালের ১২ অগস্ট ফিল্ড জেনারেল কোর্ট মার্শাল শরু হয়েছিল ফয়েজের বিরুদ্ধে। ১৫ মাস পরে সম্প্রতি অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল ফয়েজ হামিদকে চারটি অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে সামরিক আদালত ১৪ বছরের কঠোর কারাদণ্ড দিয়েছে।
News/News/Pakistan: ১৪ বছরের জেল প্রাক্তন ISI প্রধানের, ডেপুটি কালেক্টর ভাইও দুর্নীতির মামলায় অভিযুক্ত, নাম জড়াবে ইমরান খানেরও?