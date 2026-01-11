Edit Profile
    Pakistan-USA Military Exercise: হাস্যকর! জঙ্গিদের মদত দেওয়া পাকিস্তানের সাথে সন্ত্রাসবিরোধী মহড়া শুরু আমেরিকার

    গত ৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হয় এই যৌথ মহড়া। প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে চলার কথা এই সামরিক অনুশীলন। পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ার পাব্বি নামক শহরে এই মহড়া চলছে।

    Published on: Jan 11, 2026 11:49 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়া পাকিস্তানের সঙ্গে সন্ত্রাসবিরোধী মহড়া শুরু করল আমেরিকা। গত ৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হয় এই যৌথ মহড়া। প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে চলার কথা এই সামরিক অনুশীলন। পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ার পাব্বি নামক শহরে এই মহড়া চলছে। এটি দুই দেশের মধ্যে ত্রয়োদশতম সন্ত্রাসবাদবিরোধী যৌথ মহড়া। এদিকে আমেরিকার সঙ্গে সন্ত্রাসবিরোধী মহড়া চালানোর পাশাপাশি পাক জঙ্গিদের মদত দিয়ে চলেছে পাক সেনা। সেই বিষয়টি সামনে এসেছে সম্প্রতি। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে লস্কর-ই-তৈবার আঁতাতের বিষয়টি ফাঁস করে পহেলগাঁও হামলার মাস্টারমাইন্ড সাইফুল্লাহ কাসুরি। লস্করের এই শীর্ষস্থানীয় নেতার এক ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। সেই ভিডিয়োতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে তার সংগঠনের গভীর সম্পর্কের কথা তুলে ধরতে শোনা গিয়েছে কাসুরিকে।

    পাকিস্তানের সঙ্গে সন্ত্রাসবিরোধী মহড়া শুরু করল আমেরিকা।
    কাসুরি বলে, জওয়ানদের শেষকৃত্যের সময় জানাজার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী। তাকে একটি স্কুলে পড়ুয়াদের উদ্দেশে এই ভাষণ দিতে দেখা যায়। সেখানে সাইফুল্লাহ কাসুরিকে সেই ভাইরাল ভিডিয়োতে বলতে শোনা যায়, 'পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমাকে জানাজার নমাজ পড়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। আপনি কি জানেন যে ভারতও আমাকে ভয় পায়?' এই ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসায় ফের একবার ভারতের দাবি সঠিক বলে প্রমাণিত হল। ভারত প্রথম থেকেই বলে এসেছে, পাকিস্তানের কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় মদতে ভারতের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রাসবাদ চালানো হচ্ছে।

    উল্লেখ্য, পহেলগাঁও হামলায় ২৬ জনকে হত্যার ঘটনায় লস্কর-ই-তৈবা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছে বলে ভারত ইতিমধ্যেই প্রমাণ পেয়েছিল। এর আগে ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধেও পাক সেনা এবং জঙ্গিদের আঁতাত দেখা গিয়েছিল। এদিকে অপারেশন সিঁদুরের ছয় মাস পরে পাকিস্তান সমর্থিত লস্কর এবং জইশ-ই-মহম্মদ (জেইএম) জম্মু ও কাশ্মীরে নতুন করে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাদের ধ্বংস হওয়া জঙ্গি ঘাঁটি পাক সরকারের মদতে পুনর্নির্মাণ করছে লস্কর ও জইশ। সাম্প্রতিককালে জইশের তরফে মহিলাদের জঙ্গি বাহিনী গঠন করা হয়েছে। দিল্লি বিস্ফোরণের আগে ধৃত লখনউয়ের এক ডাক্তার শাহিন সইদ জইশের সেই শাখার প্রধান ছিল ভারতে।

    প্রসঙ্গত, গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলায় ২৬ জন সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছিলেন। এরপরই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এরপর ৭ মে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে জঙ্গি পরিকাঠামো লক্ষ্য করে 'অপারেশন সিঁদুর' শুরু করে ভারত। ৯টি জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়ে শতাধিক সন্ত্রাসবাদীকে খতম করে ভারত। এর পরের দিনগুলিতে দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে সামরিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছিল। পাকিস্তান ভারতীয় বিমানঘাঁটিগুলিতে আঘাত হানার চেষ্টা করেছিল। পালটা জবাবে পাকিস্তানের নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছিল ভারত। পাকিস্তানের ১১টি সামরিক ঘাঁটি অকেজো করে দিয়েছিল ভারত। রাওয়ালপিন্ডি, করাচি, লহোরের মতো শহরে আছড়ে পড়েছিল ভারতীয় মিসাইল। এই আবহে পাকিস্তান সংঘর্ষবিরতির জন্য কাতর আর্তি জানিয়েছিল ভারতের কাছে। সেই আর্তি মেনে অপারেশন সিঁদুর স্থগিত করতে সহমত হয়েছিল ভারত।

    এই সময়কালে পাকিস্তানের এফ-১৬ এবং জেএফ-১৭ শ্রেণির যুদ্ধবিমান সহ পাঁচটি জেট ভারত ধ্বংস করেছিল মাঝ আকাশের লড়াইয়ে। পাকিস্তানের রাডার, কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টার, হ্যাঙ্গার এবং রানওয়ে ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ভারতের হামলায়। পাকিস্তানের একটি সি-১৩০ শ্রেণির বিমানও ধ্বংস করা হয়েছিল এই সংঘাতের সময়। এছাড়া ৩০০ কিলোমিটারেরও বেশি দূর থেকে একটি AEW&C বা একটি SIGINT বিমান ধ্বংস করেছিল ভারতীয় বায়ুসেনা।

