Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    British Doctor Infiltrate via Nepal: নেপাল থেকে ভারতে ঢুকে ধৃত পাক বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ ডাক্তার, সঙ্গী কন্নড় চিকিৎসক

    বাহরাইচে ভারত-নেপাল সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে দুই ব্রিটিশ নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ৩৫ বছর বয়সি পুরুষ, নাম হাসান আম্মান সেলিম; অন্যজন ৬১ বছর বয়সি একজন কন্নড় মহিলা, নাম সুমিত্রা শাকিল অলিভিয়া।

    Published on: Nov 16, 2025 11:57 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    গত ১০ নভেম্বর সন্ধ্যায় দিল্লিতে লালকেল্লার কাছে গাড়ি বিস্ফোরণের পর থেকেই পুলিশ এবং তদন্তকারী সংস্থাগুলি আরও বেশি সতর্ক রয়েছে। এই জঙ্গি মডিউল নিয়ে উত্তরপ্রদেশের অনেক শহরেও তদন্ত চলছে। অভিযান চলছে। দিল্লি বিস্ফোরণে অনেক চিকিৎসকের সহযোগী এবং ঘনিষ্ঠদের আটক করে জেরা করা হচ্ছে। ভারতে জইশের মহিলা ব্রিগেড তৈরির দায়িত্বে থাকা ডঃ শাহিনও উত্তরপ্রদেশেরই বাসিন্দা ছিল। এদিকে, বাহরাইচে ভারত-নেপাল সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে দুই ব্রিটিশ নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ৩৫ বছর বয়সি পুরুষ, নাম হাসান আম্মান সেলিম; অন্যজন ৬১ বছর বয়সি একজন কন্নড় মহিলা, নাম সুমিত্রা শাকিল অলিভিয়া।

    নেপাল সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে দুই ব্রিটিশ নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়েছে।
    নেপাল সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে দুই ব্রিটিশ নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

    এই দুই ব্রিটিশ নাগরিক কোনও বৈধ ভিসা ছাড়াই ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে। সেই সময় দু'জনকেই গ্রেফতার করা হয়েছিল। পুলিশ এবং এসএসবি ধৃতদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে। অনুপ্রবেশকারীদের আদালতে বিচারকের সামনে হাজিরও করা হয়েছে। ধৃত দু'জনেই চিকিৎসক বলে জানা যাচ্ছে। বলা হচ্ছে, নেপালগঞ্জে তাদের চিকিৎসক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল তারা।

    রূপৈদিহা থানার ভারপ্রাপ্ত রমেশ সিং রাওয়াত জানিয়েছেন, গত ১৫ নভেম্বর সকাল ১০টায় নেপালগঞ্জ থেকে রুপাইডিহা যাওয়ার সময় দুজনকে সন্দেহের ভিত্তিতে আটক করা হয়। তদন্ত করে দেখা যায়, তারা ব্রিটিশ নাগরিক। এবং তাদের কাছে বৈধ ভিসা ছিল না। নেপাল হয়ে তারা ভারতে প্রবেশ করে। তাদের দুজনের বিরুদ্ধেই আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

    এদিকে দিল্লি বিস্ফোরণের তদন্তের জন্য আরও দুই চিকিৎসককে আটক করেছে দিল্লি পুলিশের বিশেষ সেল। জানা গিয়েছে, এই দুই চিকিৎসক ফরিদাবাদের সেই হাসপাতালের সঙ্গেই যুক্ত ছিল। জঙ্গি মডিউলের অন্যতম চিকিৎসর মুজাম্মিলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল এই দুই চিকিৎসের। রিপোর্ট অনুযায়ী, আরও কোন কোন চিকিৎসক এই জঙ্গি মডিউলের সঙ্গে যুক্ত সেই তদন্ত করতেই আটক করে জেরা করা হচ্ছে এই দুই চিকিৎসককে। জানা গিয়েছে, আটক চিকিৎসকদের একজন আবার বিস্ফোরণের দিন দিল্লিতে ছিল। এই আবহে দিল্লিতে সে কী করছিল, উমরের সঙ্গে তার যোগ ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

    News/News/British Doctor Infiltrate Via Nepal: নেপাল থেকে ভারতে ঢুকে ধৃত পাক বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ ডাক্তার, সঙ্গী কন্নড় চিকিৎসক
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes