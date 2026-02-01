স্পষ্ট চাকিং! 'অ্যাকশন' বিতর্কের মধ্যেই অজি ক্রিকেটারকে ব্যঙ্গ পাক স্পিনারের
উসমান তারিকের বল করার ধরণ নিয়ে অভিযোগ এটাই প্রথম নয়।
বিশ্বকাপের আগে ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলে নিচ্ছে পাকিস্তান। শনিবার লাহোরে সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৯০ রানের বিশাল ব্যবধানে জিতে সিরিজ নিশ্চিত করেছে পাকিস্তান। তবে ম্যাচে চলাকালীন অজি ক্রিকেটার ক্যামেরন গ্রিনকে আউট করে বিতর্কিত মুখ হয়ে উঠেছেন পাক স্পিনার উসমান তারিক। অভিযোগ, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলার সময় আইসিসির নির্ধারিত ১৫ ডিগ্রির মাত্রা অতিক্রম করেছেন উসমান তারিক। যার জেরে মাঠেই ক্ষোভ প্রকাশ অজি অলরাউন্ডের ক্যামেরন গ্রিনের।
উসমান তারিকের বিপক্ষে এই অভিযোগ আগেও উঠেছে। তবে আগে কখনও কোনও প্রকার আওয়াজ না করলেও এবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রল ভিডিও শেয়ার করে আলোচনায় এসেছেন তিনি। তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরি দেখে পড়ে গেছে হাসির রোল। লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে শনিবার অজিদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচে নেমেছিল পাকিস্তান। আগে ব্যাট করতে নেমে পাকিস্তান ২০ ওভারে ১৯৮ রান তোলে। অধিনায়ক সলমন আলি আঘা করেন ৭৬ রান। অর্ধশতরান করেন উসমান তারিকও। সেই রান তাড়া করতে নেমে আবরার আহমেদ, শাদাব খানদের ঘূর্ণিতে মাত্র ১০৮ রানে গুঁটিয়ে যায় অজিরা। ৯০ রানের জয়ে ৭ বছর পর সিরিজ জেতে পাকিস্তান। কিন্তু পাকিস্তানের সেই জয় বিতর্ক বিদ্ধ।ম্যাচে অজি অলরাউন্ডর ক্যামেরন গ্রিনকে উসমান তারিক আউট করার পরেই সেই ডেলিভারির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।
ইনিংস চলাকালীন ওভারের পঞ্চম বলে ক্যামেরন গ্রিনকে বল ছোরেন উসমান। জোরে খেলতে গিয়ে ফিল্ডারের হাতে ধরা পড়ে যান তিনি। আর তারপরেই আউট হয়ে যাওয়ায় মুখে একরাশ বিরক্তি নিয়ে মাঠ ছাড়তে দেখা গিয়েছিল গ্রিনকে। সোশ্যাল মিডিয়াতেও ভাইরাল হয়েছে সেই দৃশ্য। যেখানে দেখা যাচ্ছে, ২০ বলে ৩৫ রান করে মাঠ ছাড়ার সময় সেই বোলিং অ্যাকশন অনুকরণ করে দেখাতে থাকেন গ্রিন। এমনকী ডাগ আউটে বসেও কোচদের সামনে সেই অ্যাকশন নকল করতে থাকেন তিনি। গ্রিন যে চাকিংয়ের অভিযোগ করছেন সেটা স্পষ্ট। যদিও অন ফিল্ড আম্পায়ার বা অজি ক্রিকেটাররা সরকারিভাবে অভিযোগ তোলেননি। ফলে তারিকের বল করতে অসুবিধা হয়নি। তবে ম্যাচ শেষেও যখন উসমানের বোলিং অ্যাকশন আলোচনায় তখন ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করেন ওই পাকিস্তানি ক্রিকেটার। সেই ভিডিওতে দেখা যায়, আউট হয়ে সাজঘর ফিরে যাওয়ার সময় গ্রিন যেভাবে হাত নাড়িয়ে চাকিংয়ের অভিযোগ করছিলেন সেভাবেই এক কিশোর অভিযোগের সুরে কাঁদো কাঁদো ভঙ্গিমায় কোনও কিছু নিয়ে অভিযোগ জানাচ্ছে। সেই ভিডিওর ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘আফটার গেটিং আউট।’
উল্লেখ্য, উসমান তারিকের বল করার ধরণ নিয়ে অভিযোগ এটাই প্রথম নয়। চলতি বছরের প্রথম দিকে অর্থাৎ জানুয়ারিতে আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টি চলাকালীন এমআই এমিরেটস ব্যাটসম্যান টম ব্যান্টনও ঠিক একই রকম ভাবে ওই পাকিস্তানি প্লেয়ারের বল ছোড়ার ধরন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। অভিযোগ করেছিলেন, তিনি বল ছুড়ে মারেন। পিএসএল চলাকালীন অ্যাকশনের পরীক্ষাও দিতে হয় তাঁকে। তাতে তিনি উত্তীর্ণ হন। সবচেয়ে বড় কথা, আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য পাকিস্তানের দলে রয়েছেন এই খেলোয়াড়। এরমধ্যে শনিবারের ম্যাচের ভিডিও ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। যা দেখে নেটিজেনরা বলছেন, এটা স্পষ্ট চাকিং। তিনি স্পিনারদের জন্য আইসিসির নির্ধারণ করা ১৫ ডিগ্রির মাত্রা অতিক্রম করেছেন। ওই পাক স্পিনারকে নিষিদ্ধ করা উচিত।