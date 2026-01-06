Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Pakistani ISI Spy Arrested: পাকিস্তানি ISI-এর নয়া চাল, পাঠানকোটে গ্রেফতার নাবালক গুপ্তচর, আম্বালায় ধৃত কন্ট্র্যাক্টর

    পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থার ফাঁদে পড়েছিল পঞ্জাবের সেই নাবালক। এরপর বিগত বেশ কয়েক মাস ধরেই পাকিস্তানের হ্যান্ডলারকে ভারতের বহু তথ্য দিয়ে চলেছিল সে। জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম সঞ্জীব কুমার।

    Published on: Jan 06, 2026 11:39 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ভারতের গুপ্ত তথ্য হাতিয়ে নেওয়ার জন্য পাকিস্তানের নয়া চাল। নাবালককে দিয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করাচ্ছে পাকিস্তান। নাবালকদের ওপর সন্দেহ কম পড়বে বলেই এই পথে হেঁটেছে পাকিস্তান। এর আগে অপারেশন সিঁদুর পরবর্তী সময়ে ভারত জুড়ে একধিক পাক গুপ্তচর ধরা পড়েছিল ভারতে। এই সব গুপ্তচরদের অনেকেই আবার ইউটিউবার ছিলেন। আর এবার পঞ্জাবের পাঠানকোটে পাকিস্তানের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির ঘটনায় ধরা পড়ল এক ১৫ বছর বয়সি নাবালক।

    পঞ্জাবে ধৃত নাবালকের নাম সঞ্জীব, হরিয়ানার ধৃত কন্ট্র্যাক্টরের নাম সুনীল।
    পঞ্জাবে ধৃত নাবালকের নাম সঞ্জীব, হরিয়ানার ধৃত কন্ট্র্যাক্টরের নাম সুনীল।

    জানা গিয়েছে, পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থার ফাঁদে পড়েছিল পঞ্জাবের সেই নাবালক। এরপর বিগত বেশ কয়েক মাস ধরেই পাকিস্তানের হ্যান্ডলারকে ভারতের বহু তথ্য দিয়ে চলেছিল সে। জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম সঞ্জীব কুমার। পুলিশ জানিয়েছে, সঞ্জীবের বাবা খুন হয়েছিলেন। এরপর তিনি মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছিলেন।

    পাঠানকোটের এসএসপি দলজিন্দর সিং ধিল্লোঁ এই গ্রেফতারি নিয়ে বলেন, '১৫ বছর বয়সি সঞ্জীব কুমার ভারতের গোপন তথ্য সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে পাকিস্তানি হ্যান্ডলারদের দিচ্ছে বলে জানতে পেরে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। আমাদের দেশের সুরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য আইএসআই এবং পাকিস্তানি সামরিক অফিসারদের দিত সে। সোশ্যাল মিডিয়ায় পাকিস্তানিরা তাকে ফাঁদে ফেলে। সঞ্জীব তারপরে বহু সংবেদনশীল এলাকার ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় পাঠিয়েছে পাকিস্তানি হ্যান্ডলারদের। প্রায় ১ বছর ধরে পাকিস্তানিদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে তার।'

    এদিকে শুধু পঞ্জাব নয়, হরিয়ানাতেও এক পাক গুপ্তচর ধরা পড়ল। এই গুপ্তচর পেশায় একজন কন্ট্র্যাক্টর। হরিয়ানা পুলিশের ডিএসপি বীরেন্দ্র কুমার জানিয়েছেন, ধৃতের নাম সুনীল ওরফে সানি। সে ভারতীয় বায়ুসেনার ওপর গুপ্তচরবৃত্তি করছিল আম্বালায়। ২০২০ সাল থেকেই ভারতীয় বায়ুসেনার মেরামতি কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল সুনীল। ধৃত পাক গুপ্তচরের মোবাইল বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। এক পাকিস্তানি মহিলা সুনীলের কাছে এই সব তথ্য চাইত বলে জানিয়েছে পুলিশ। এদিকে সুনীল বিবাহিত এবং দুই সন্তানের বাবা।

    News/News/Pakistani ISI Spy Arrested: পাকিস্তানি ISI-এর নয়া চাল, পাঠানকোটে গ্রেফতার নাবালক গুপ্তচর, আম্বালায় ধৃত কন্ট্র্যাক্টর
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes