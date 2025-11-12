Pak Journalist on Delhi-Islamabad Blast: দিল্লি-ইসলামাবাদে হামলা চালিয়েছে পাক সেনা, বিস্ফোরক দাবি পাকিস্তানি সাংবাদিকের

Pak Journalist on Delhi-Islamabad Blast: দিল্লি-ইসলামাবাদে হামলা চালিয়েছে পাক সেনা, বিস্ফোরক দাবি পাকিস্তানি সাংবাদিকের
১০ নভেম্বর দিল্লিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে লালকেল্লার সামনে। সেই আত্মঘাতী জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারান অন্তত আটজন। এদিকে এর একদিন পরই ১১ নভেম্বর ইসলামাবাদেও বিস্ফোরণ ঘটে। সেই বিস্ফোরণে ১২ জন প্রাণ হারায়। এই দুই হামলার নেপথ্যেই পাকিস্তানি সেনা আছে বলে বিস্ফোরক দাবি করলেন পাকিস্তানি সাংবাদিক তাহা সিদ্দিকি।
গত ১০ নভেম্বর দিল্লিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে লালকেল্লার সামনে। সেই আত্মঘাতী জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারান অন্তত আটজন। এদিকে এর একদিন পরই ১১ নভেম্বর ইসলামাবাদেও বিস্ফোরণ ঘটে। সেই বিস্ফোরণে ১২ জন প্রাণ হারায়। এই দুই হামলার নেপথ্যেই পাকিস্তানি সেনা আছে বলে বিস্ফোরক দাবি করলেন পাকিস্তানি সাংবাদিক তাহা সিদ্দিকি। উল্লেখ্য, পাকিস্তানি এই সাংবাদিক নিজের দেশ থেকেই বিতাড়িত। নিউইয়র্ক টাইমস, দ্য গার্ডদিয়া এবং ফ্রান্স ২৪-এর মত একাধিক বিদেশি সংবাদমাধ্যমে তিনি লেখালেখি করেন।
নিজের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে তাহা সিদ্দিকি লিখেছেন, 'গত ২৪ ঘণ্টায়: দিল্লি এবং ইসলামাবাদে সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়েছে। এই দুই শহরেই আত্মঘাতী হামলা করেছে পাকিস্তানি সেনার অ্যাসেট। যতদিন পাক জেনারেলরা ঘরোয়া এবং বিদেশ নীতির যন্ত্র হিসেবে ইসলামপন্থী সন্ত্রাসবাদকে ব্যবহার করা বন্ধ না করবেন, ততদিন দক্ষিণ এশিয়ায় কোনও শান্তি বিরাজ করবে না।'
উল্লেখ্য, দিল্লিতে লালকেল্লার সামনে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে ১০ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টা ৫২ মিনিট নাগাদ। সেই ঘটনায় অন্তত ৮ জনের মৃত্যু ঘটেছে। জখম হন আরও অনেকে। এই বিস্ফোরণের ১০ মিনিটের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছিল দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলে তল্লাশি অভিযান চালায় দিল্লি পুলিশের ডগ স্কোয়াড। মোতায়েন করা হয় এনএসজি। তড়িঘড়ি সেখানে ফরেন্সিক দল পাঠানো হয় নমুনা সংগ্রহের জন্য। দিল্লি পুলিশ প্রাথমিক ভাবে জানায়, ঘটনাস্থলে থেকে উদ্ধার হওয়া কোনও জখম ব্যক্তির শরীরে স্প্লিন্টারের আঘাত দেখা যায়নি। তবে এই বিস্ফোরণ যে নাশকতার জেরেই ঘটেছে, তা স্পষ্ট হয়ে যায় তদন্ত এগোতেই। লালকেল্লা বিস্ফোরণের এফআইআরে বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইনের (ইউএপিএ) ধারা ১৬ এবং ১৮ প্রয়োগ করেছে দিল্লি পুলিশ। এই ধারায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এবং সংশ্লিষ্ট শাস্তির বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়াও বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ধারা ৩ এবং ৪, খুন এবং খুনের চেষ্টার অভিযোগও যুক্ত করা হয়েছে এই মামলায়। জানা যায়, বিস্ফোরণে ব্যবহৃত গাড়িটি চালিয়ে এই আত্মঘাতী হামলা চালিয়েছিল ডঃ উমর মহম্মদ। সম্প্রতি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এবং রাইফেল সমেত ধৃত ডঃ মুজাম্মিল এবং ডঃ আদিলের সঙ্গে যোগ ছিল এই উমরের। এদের জইশ-ই-মহম্মদের সঙ্গে যোগ ছিল বলে জানা গিয়েছে।
এদিকে গতকালই ইসবামাবাদ আদালতে বিস্ফোরণ ঘটে। সেই বিস্ফোরণে প্রাণ হারান অন্তত ১২ জন। সেই হামলার নেপথ্যে পাকিস্তান সেনারই হাত রয়েছে বলে দাবি করে অনেকে। পরে অবশ্য টিটিপির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এক সংগঠন এই হামলার দায় স্বীকার করে। উল্লেখ্য, এই ধরনের জঙ্গি সংগঠনকে কাজে লাগিয়েই পাক সেনা নিজেদের কার্যসিদ্ধি করে আসছে এতবছর ধরে।
News/News/Pak Journalist On Delhi-Islamabad Blast: দিল্লি-ইসলামাবাদে হামলা চালিয়েছে পাক সেনা, বিস্ফোরক দাবি পাকিস্তানি সাংবাদিকের