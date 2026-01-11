Edit Profile
    Pakistani Lashkar Terrorist Update: স্কুলে ভাষণ পহেলগাঁও হামলার মাস্টারমাইন্ডের! পর্দা ফাঁস পাক সেনার

    লস্কর জঙ্গি নেতা কাসুরি বলে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের সেনাদের শেষকৃত্যের সময় জানাজার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানায়। ভিডিয়োটির সঠিক সময় এখনও জানা যায়নি। তবে তাকে একটি স্কুলে পড়ুয়াদের উদ্দেশে এই ভাষণ দিতে দেখা যায় তাকে।

    Published on: Jan 11, 2026 9:10 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    লস্কর-ই-তৈবার ডেপুটি চিফ তথা পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার মাস্টারমাইন্ড সাইফুল্লাহ কাসুরির একটি ভিডিয়ো সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে। সেই ভিডিয়োতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে তার সংগঠনের গভীর সম্পর্কের কথা তুলে ধরতে শোনা গিয়েছে তাকে। কাসুরি বলে, জওয়ানদের শেষকৃত্যের সময় জানাজার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী। ভিডিয়োটির সঠিক সময় এখনও জানা যায়নি। তবে তাকে একটি স্কুলে পড়ুয়াদের উদ্দেশে এই ভাষণ দিতে দেখা যায় তাকে।

    লস্কর জঙ্গি নেতা কাসুরি বলে, জওয়ানদের শেষকৃত্যের সময় জানাজার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী
    সাইফুল্লাহ কাসুরিকে সেই ভাইরাল ভিডিয়োতে বলতে শোনা যায়, 'পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমাকে জানাজার নমাজ পড়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। আপনি কি জানেন যে ভারতও আমাকে ভয় পায়?' এই ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসায় ফের একবার ভারতের দাবি সঠিক বলে প্রমাণিত হল। ভারত প্রথম থেকেই বলে এসেছে, পাকিস্তানের কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় মদতে ভারতের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রাসবাদ চালানো হচ্ছে।

    পহেলগাঁও হামলায় ২৬ জনকে হত্যার ঘটনায় লস্কর-ই-তৈবা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছে বলে ভারত ইতিমধ্যেই প্রমাণ পেয়েছিল। এর আগে ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধেও পাক সেনা এবং জঙ্গিদের আঁতাত দেখা গিয়েছিল। এদিকে অপারেশন সিঁদুরের ছয় মাস পরে পাকিস্তান সমর্থিত লস্কর এবং জইশ-ই-মহম্মদ (জেইএম) জম্মু ও কাশ্মীরে নতুন করে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাদের ধ্বংস হওয়া জঙ্গি ঘাঁটি পাক সরকারের মদতে পুনর্নির্মাণ করছে লস্কর ও জইশ। সাম্প্রতিককালে জইশের তরফে মহিলাদের জঙ্গি বাহিনী গঠন করা হয়েছে। দিল্লি বিস্ফোরণের আগে ধৃত লখনউয়ের এক ডাক্তার শাহিন সইদ জইশের সেই শাখার প্রধান ছিল ভারতে।

    এদিকে লস্করের সঙ্গে ক্রমেই আরও ঘনিষ্ঠ হচ্ছে প্যালেস্তাইনের ‘হরকত আল-মুকাওয়ামা আল-ইসলামিয়া’ (হামাস)। ২০২৫ সালে পহেলগাঁও হামলার আগে লস্করের অনুষ্ঠানে হাজির থাকতে দেখা গিয়েছিল হামাস নেতাদের। আবার চবতি বছরের শুরুতেও পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের গুরজানওয়ালায় লস্করের একটি মিটিংয়ে দেখা গিয়েছে হামাসের অন্যতম শীর্ষ কম্যান্ডার নাজি জাহিরকে। গত ৫ জানুয়ারি লস্করের অন্যতম শীর্ষ কম্যান্ডার রাশিদ আলি সান্ধুর ছেলের বিয়ে উপলক্ষে পাকিস্তানে গিয়েছিল জাহির। পরে লস্করের রাজনৈতিক উইং পাকিস্তানি মারকাজি মুসলিম লিগের বৈঠকে যোগ দিয়েছিল হামাসের এই জঙ্গি নেতা।

