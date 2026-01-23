Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Encounter in Kathua: ভূস্বর্গে গা ঢাকা দেওয়া পাকিস্তানি জঙ্গি নিকেশ! বাহিনীর এনকাউন্টারে কাঠুয়ায় লস্কর সন্ত্রাসী

    পুলিশ জানিয়েছে, নিহত পাকিস্তানি জঙ্গি জইশ-ই-মহম্মদ সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

    Published on: Jan 23, 2026 8:28 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    শুক্রবার জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলায় সেনা, সিআরপিএফ এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের সামগ্রিক অভিযানে এক জঙ্গিকে হত্যা করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। পুলিশ জানিয়েছে, নিহত জঙ্গি উসমান, জইশ-ই-মহম্মদের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

    ভূস্বর্গে গা ঢাকা দেওয়া পাকিস্তানি জঙ্গি নিকেশ! বাহিনীর এনকাউন্টার কাঠুয়ায় (Photo: Sourced)
    ভূস্বর্গে গা ঢাকা দেওয়া পাকিস্তানি জঙ্গি নিকেশ! বাহিনীর এনকাউন্টার কাঠুয়ায় (Photo: Sourced)

    সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্য পাওয়ার পর বিল্লাওয়ার এলাকায় অভিযান শুরু করা হয় এবং নিরাপত্তা বাহিনী ওই এলাকা ঘিরে ফেলে। সন্ত্রাসীর সঙ্গে খোঁজ পেতেই চলে গুলির লড়াই। জঙ্গির তরফেও আসে গুলির বর্ষণ। তার জেরেই দুই পক্ষের গুলির লড়াইতে নিহত হয় জঙ্গি উসমান।

    জম্মুর পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বিএস টুটি বলেন, ‘কাঠুয়া জেলার বিল্লাওয়ারের সাধারণ এলাকায় সেনা ও সিআরপিএফের যৌথ অভিযানে জেকেপির একটি ছোট দল এক পাকিস্তানি জইশ জঙ্গিকে নিকেশ করেছে।’

    এর আগে বৃহস্পতিবার কিস্তওয়ার জেলার ছত্রু এলাকায় জইশ জঙ্গিদের নতুন করে সংঘর্ষে এক জওয়ান আহত হন। তার আগে এই সংঘর্ষে চার দিনের ছোট্ট বিরতি দেখা যায়।

    বৃহস্পতিবার সকালে ছত্রোর সিংপুরার কাছে আরিগাম দ্ওয়াথার এলাকায় পাকিস্তানি জঙ্গি ও নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংক্ষিপ্ত গুলির লড়াই চলে। গুলি বিনিময়ে এক জওয়ান আহত হন। তাঁকে উধমপুরের কমান্ড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। জানা গিয়েছে, এলাকায় অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এর আগে, গত ১৮-১৯ জানুয়ারি, সিংপুরা এলাকায় একটি ভয়াবহ গুলি যুদ্ধে উত্তরাখণ্ডের বিশেষ বাহিনীর একজন কমান্ডো হাবিলদার গজেন্দ্র সিং এবং আট সেনা আহত হন।

    এরপর থেকে জঙ্গিদের খুঁজে বের করতে বড় ধরনের তল্লাশি অভিযান শুরু হয়। আজ সকালে, সেনাবাহিনী, সিআরপিএফ এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ, সেনা মিলে সিংপুরার থেকে প্রায় ২০০ মিটার দূরে আরিগাম দ্ওয়াথার এলাকায় সন্ত্রাসীদের খুঁজে পায়। পাকিস্তানি জইশ-ই-মহম্মদের সঙ্গে যুক্ত দুই থেকে তিনজন জঙ্গি ওই এলাকায় ছিল বলে জানা যায়। এদিকে, জম্মু জেলার আখনুরের সীমান্তবর্তী এলাকায় স্থানীয়দের দাবি, আখনুরের সুমাহ এলাকায় তিন থেকে চারজন সন্দেহভাজন জঙ্গির গতিবিধি দেখেছেন তাঁরা। স্থানীয়রা বার্তা দিতেই এলাকা ঘিরে ফেলে নিরাপত্তা বাহিনী। কর্ডন অ্যান্ড সার্চ অপারেশন (সিএএসও) শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবারের এনকাউন্টারটি এই বছর জম্মু অঞ্চলে নিরাপত্তা বাহিনী এবং সন্ত্রাসীদের মধ্যে চতুর্থ সংঘর্ষ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে, যা কাথুয়াকে পঞ্চম এনকাউন্টারে পরিণত করেছে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। )

    News/News/Encounter In Kathua: ভূস্বর্গে গা ঢাকা দেওয়া পাকিস্তানি জঙ্গি নিকেশ! বাহিনীর এনকাউন্টারে কাঠুয়ায় লস্কর সন্ত্রাসী
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes