Pan Card Latest Update: প্যান কার্ডের এই ভুলটা করেছেন? ১০,০০০ টাকা জরিমানা হতে পারে! কীভাবে বাঁচবেন?
আয়কর ব্যবস্থাকে আরও নির্ভরযোগ্য করার জন্য প্যান ২.০ নামে একটি নতুন সিস্টেম চালু করেছে সরকার। এর মাধ্যমে আয়কর দফতর এখন সহজেই কোনও ব্যক্তির নামে একাধিক প্যান কার্ড রয়েছে কিনা, তা শনাক্ত করতে সক্ষম হবে। এই বড় পরিবর্তনটি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ভারতীয় আইন অনুযায়ী, একজন ব্যক্তির জন্য দুই বা ততোধিক প্যান কার্ড থাকা বেআইনি। আপনার যদি ভুল করে বা কোনও জালিয়াতির কারণে দুটি প্যান তৈরি করা হয়, তবে সরকার আপনাকে সতর্ক করছে যে আপনাকে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হতে পারে। টি খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে আপনি এখনই পরীক্ষা করে নিন যে আপনার নামে কোনও ডুপ্লিকেট প্যান নেই এবং যদি থাকে তবে এটি দ্রুত সমর্পণ করুন।
১) কিউআর কোড: প্যান কার্ডে একটি গতিশীল কিউআর কোড থাকবে, যা ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টকে প্যান বৈধ কিনা তা দ্রুত স্ক্যান করতে দেয়।
২) রিয়েল-টাইম ভেরিফিকেশন: প্যান তৈরি করার সময়, আধার এবং অন্যান্য ডেটা অবিলম্বে পরীক্ষা করা হবে, যাতে একই নাম-বিবরণ আবার তৈরি না হয়।
৩) ডেটা অ্যানালিটিক্স: সিস্টেমটি পুরনো এবং নতুন প্যানের সঙ্গে যুক্ত ডুপ্লিকেট অ্যাপ্লিকেশনগুলি শনাক্ত করতে পারে, যাতে ডুপ্লিকেটগুলি দ্রুত বন্ধ হয়ে যায়।
কীভাবে প্যানের স্টেটাস চেক করবেন?
১) আয়কর ই-ফাইলিং পোর্টালে যেতে হবে।
২) ‘PAN Status Check’ বিকল্পটি নির্বাচন করুন।
৩) আপনার প্যান নম্বর লিখুন এবং আপনার নামে আর কোনও প্যান নেই কিনা, তা পরীক্ষা করে দেখুন।
২টি প্যান থাকলে কীভাবে ডুপ্লিকেট প্যান ফেরাবেন?
১) এনএসডিএল/এনএসডিএল ইউটিআইআইটিএসএল ওয়েবসাইটে যেতে হবে।
২) ফর্ম 49A পূরণ করতে হবে।
৩) ফর্মে লিখুন যে আপনি কোন প্যান রাখতে চান এবং কোনটি ফিরিয়ে দিতে চান।
৪) যে প্যানটা ফেরত দিচ্ছেন, সেটার এবং সক্রিয় প্যানের একটি অনুলিপি দিন
ডুপ্লিকেট প্যান রাখার জন্য জরিমানা কত হতে পারে?
আপনার নামে যদি দুটি (বা ততোধিক) প্যান থাকে, তবে আয়কর আইনের ধারা ২৭২বি'র অধীনে আপনার ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। কারণ সরকারের মতে, একজন ব্যক্তির কেবল একটি প্যান থাকা উচিত।
