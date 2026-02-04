গোয়েলের ভাষণের মধ্যে উত্তাল সংসদ! স্পিকারকে চিঠি রাহুলের, বিক্ষোভে ৮ সাসপেন্ডেড MP

গোয়েলের ভাষণের মধ্যে উত্তাল সংসদ! স্পিকারকে চিঠি রাহুলের, বিক্ষোভে ৮ সাসপেন্ডেড MP
লোকসভার পাশাপাশি রাজ্যসভাতেও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে অবিলম্বে আলোচনার দাবি জানানো হয়।
কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের ভাষণের মধ্যেই কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের তুমুল প্রতিবাদের জেরে লোকসভায় অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হল। বুধবার অধিবেশন শুরুর পরই মঙ্গলবার ৮ সাংসদকে সাসপেন্ড করার প্রতিবাদে বিরোধীরা সরব হন। বিরোধীদের তুমুল প্রতিবাদে অধিবেশন স্তব্ধ হয়ে যায় এবং স্পিকার ওম বিড়লা দুপুর ২টো পর্যন্ত অধিবেশন মুলতুবি করে দেন। অন্যদিকে, এদিনই রাষ্ট্রপতির বক্তব্যের উপর ধন্যবাদসূচক ভাষণ দেবার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর।
বুধবার সকাল ১১টা নাগাদ লোকসভার অধিবেশন শুরু হলে কংগ্রেসের মণীশ তেওয়ারি সংসদে অবিলম্বে ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনার দাবি জানিয়ে মুলতুবি প্রস্তাব আনেন। লোকসভার পাশাপাশি রাজ্যসভাতেও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে অবিলম্বে আলোচনার দাবি জানানো হয়। কিন্তু দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বক্তব্য শুরু করতেই ব্যাপক হইহট্টগোল শুরু হয় লোকসভায়। বিরোধীরা সাংসদরা ব্যানার হাতে নিয়ে প্রতিবাদ করতে এবং স্পিকার ওম বিড়লার উদ্দেশ্যেও স্লোগান দিতে শুরু করেন। এরমধ্যেই পীযূষ গোয়েল বলেন, '২০২৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিপাক্ষিক এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্বের বেশ কয়েকটি বিষয়ে টেলিফোনে আলোচনা করেন। এরপরেই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প শুল্ক ১৮ শতাংশ কমানোর ঘোষণা করেন। আমি এই বিষয়টির উপর জোর দিয়ে বলতে চাই যে এই শুল্ক বেশ কয়েকটি প্রতিযোগী দেশের উপর মার্কিন শুল্কের চেয়ে কম...,' কিন্তু বিরোধীদের প্রতিবাদ বাড়তেই থাকায় স্পিকার ওম বিড়লা দুপুর ২টো পর্যন্ত অধিবেশন মুলতুবি করে দেন।
সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ
মঙ্গলবার যে ৮ বিরোধী সাংসদকে অধিবেশন থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল এদিন তাঁরা সংসদ ভবনের বাইরে বিক্ষোভ দেখান। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে তাঁরাও ‘প্রধানমন্ত্রী সমঝোতা করেছেন’ দাবি তুলে সরব হন। প্রধানমন্ত্রী আপস করেছেন- পোস্টারে লিখে সংসদের সিঁড়িতে বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেস সাংসদেরা। বহিষ্কৃত সাংসদরা হলেন গুরজিৎ সিং আউজলা, হিবি ইডেন, ডিন কুরিয়াকোসে, অমরিন্দর সিং রাজা ওয়ারিং, বি. মানিকম ঠাকুর, প্রশান্ত ইয়াদোরাও পাডোলে, চামালা কিরণ কুমার রেড্ডি এবং এস ভেঙ্কটেসন। এদিনের বিক্ষোভ প্রসঙ্গে সমাজবাদী পার্টির সাংসদ আনন্দ ভাদোরিয়া লোকসভার বিরোধী দলনেতার সমর্থনে বলেন, যারা বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন সংসদে তাঁদের কণ্ঠস্বর তুলে ধরছেন রাহুল গান্ধী। কিন্তু সংসদের ভেতরে যখনই জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে তখনই বিরোধীদের কণ্ঠস্বর বন্ধ করে দিতে চাইছে শাসকদল। এটা বিরোধীদের কণ্ঠস্বর দমনের চক্রান্ত ছাড়া কিছু নয়।
স্পিকারকে চিঠি রাহুল গান্ধীর
লোকসভায় নিজের বক্তব্য রাখার সুযোগ না পাওয়ায় কঠোর আপত্তি জানালেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তিনি লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি লিখে অভিযোগ জানান, জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে কথা বলার অধিকার থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তাঁর দাবি, সংসদের দীর্ঘদিনের রীতি ভেঙে তাঁকে ইচ্ছে করেই থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। চিঠিতে রাহুল গান্ধী লিখেছেন, রাষ্ট্রপতির অভিভাষণ নিয়ে আলোচনার সময় তিনি সোমবার বক্তব্য রাখতে ওঠেন। সেই সময় ভারত-চিন সংঘাতের প্রসঙ্গে তিনি একটি ম্যাগাজিনের নিবন্ধ উল্লেখ করতে চাইলে স্পিকার তাঁকে ওই নথির সত্যতা প্রমাণ করতে বলেন। রাহুল জানান, সংসদের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কোনও সদস্য কোনও নথির উল্লেখ করতে চাইলে তার সত্যতা প্রমাণ করা এবং দায়িত্ব নেওয়াই নিয়ম এবং তিনি তা করেছিলেন। রাহুলের আরও অভিযোগ, নিয়ম মেনে নথি তুলে ধরার পরেও স্পিকারের দায়িত্ব সেখানেই শেষ হওয়ার কথা। এরপর সদস্য বক্তব্য রাখতে পারেন এবং সরকার প্রয়োজন হলে জবাব দেয়। কিন্তু এবার সেই প্রক্রিয়া মানা হয়নি। বরং তাঁকে বক্তব্য রাখতে দেওয়া হয়নি, যা সংসদের রীতি ও গণতান্ত্রিক অধিকারের বিপরীত।
এছাড়া, স্পিকারকে তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে কংগ্রেসের সাংসদ মনে করিয়ে দেন, সংসদের সব সদস্যের অধিকার রক্ষা করা, বিশেষত বিরোধী দলের সদস্যদের কথা বলার সুযোগ নিশ্চিত করা, স্পিকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব। তাঁর কথায়, 'সরকারের চাপে স্পিকার প্রথমবারের মতো বিরোধী দলনেতাকে রাষ্ট্রপতির অভিভাষণ নিয়ে আলোচনায় কথা বলতে দিলেন না, এটি আমাদের সংসদীয় ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনা। এটি গণতন্ত্রের উপর কলঙ্ক।'
প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার লোকসভার অধিবেশনে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর বক্তব্যে বাধা দেবার প্রতিবাদে বিরোধী সাংসদদের বিক্ষোভের সময় ৮ সাংসদকে সাসপেন্ড করেন স্পিকার। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরা কাগজ ছিঁড়ে স্পিকারের দিকে ছুঁড়েছিলেন এবং বিধিভঙ্গ করেছেন। এই সময় স্পিকারের চেয়ারে ছিলেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ সইকিয়া। সংসদের অধিবেশন চলাকালীন বিরোধী সাংসদদের বিক্ষোভ প্রসঙ্গে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু তাঁদের সাসপেনশনের প্রস্তাব পেশ করেন। বিরোধীদের বাধার মধ্যেও লোকসভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।