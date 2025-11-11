Edit Profile
    Partha Chatterjee return latest update: জেল থেকে বেরিয়েই মমতাকে 'গুগলি' পার্থের! ‘নয়া সেনাপতি’ বলে অভিষেককে খোঁচা?

    তৃণমূল কংগ্রেসকে 'গুগলি' দিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও চিঠি পাঠিয়েছেন। আর অভিষেককে ‘নয়া সেনাপতি’ বলে অভিহিত করেছেন। যা দেখে প্রশ্ন উঠেছে যে পার্থ কি আদতে অভিষেককে কটাক্ষ করলেন?

    Published on: Nov 11, 2025 11:58 PM IST
    By Ayan Das
    তিন বছর পরে জেল থেকে বাড়ি ফিরে তৃণমূল কংগ্রেসকে 'গুগলি' দিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। একটি মহলের তরফে দাবি করা হয়েছে, নাকতলার বাড়ি ফিরে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি পাঠিয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষা মন্ত্রী তথা রাজ্যের শাসক দলের প্রাক্তন মহাসচিব। তাতে নাকি তিনি জানতে চেয়েছেন যে তৃণমূলের সংবিধানের কোন ধারায় তাঁকে সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়েছে? সেইসঙ্গে কিছুটা আক্ষেপের সুরে পার্থ লিখেছেন যে দলের অন্য নেতাদের বিরুদ্ধে এরকম দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছে তৃণমূল। তাঁর ক্ষেত্রেই কেন এরকম পদক্ষেপ করা হল এবং ব্যতিক্রম হল, তা নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করে মমতাকে চিঠি পাঠিয়েছেন পার্থ। যে চিঠির কপি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও পাঠিয়েছেন। আর অভিষেককে ‘নয়া সেনাপতি’ বলে অভিহিত করেছেন। যা দেখে প্রশ্ন উঠেছে যে পার্থ কি আদতে অভিষেককে কটাক্ষ করলেন?

    জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়িতে ঢুকছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)
    অভিষেকের নেতৃত্বে বৈঠকে বসেছিল তৃণমূলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি

    কারণ ২০২২ সালের ২৩ জুলাই শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির পার্থের গ্রেফতারির পরে অভিষেকই তাঁকে দল থেকে সাসপেন্ড করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) হাতের পার্থের গ্রেফতারি এবং তাঁর ‘ঘনিষ্ঠ’ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাট থেকে ৫০ কোটি টাকা উদ্ধারের ঘটনায় প্রবল চাপে পড়ে গিয়েছিল তৃণমূল। সেই পরিস্থিতিতে অভিষেকের নেতৃত্বে বৈঠকে বসেছিল তৃণমূলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি।

    পার্থকে সাসপেন্ডের কথা জানিয়েছিলেন অভিষেক

    সেই বৈঠকের পরে পার্থকে দল থেকে সাসপেন্ড করার ঘোষণা করেছিলেন অভিষেক নিজেই। তিনি জানিয়েছেন, যতদিন পর্যন্ত নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্ত শেষ হচ্ছে, ততদিন তৃণমূল সাসপেন্ড করে রাখছে পার্থকে। আইনের চোখে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে হবে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে। তারপর পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছিলেন অভিষেক।

    উল্লেখ্য, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ২০২২ সালের জুলাই মাসে গ্রেফতার করা হয়েছিল পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। পার্থ’র দক্ষিণ কলকাতার নাকতলার বাড়িতে হানা দিয়েছিল ইডি। দীর্ঘক্ষণ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এমনকী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বলে দাবি অর্পিতা চট্টোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাটেও তল্লাশি চালান ইডি আধিকারিকরা। অর্পিতার ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয়েছিল রাশি রাশি টাকা। এই ঘটনাই পরবর্তীতে রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র আলোড়ন তোলে। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জেলবন্দি প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ২০২ দিন ধরে আর এন টেগোর হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। ২০২৫ সালের ২২ এপ্রিল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। রেচনতন্ত্রে সংক্রমণ ছিল তাঁর। পরে অপারেশন হয় হৃদযন্ত্রের। কিডনির সংক্রমণের চিকিৎসা হয় ও ছানি অপারেশন হয় বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর।

