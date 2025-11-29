Edit Profile
    Patanjali cow ghee: ‘নিম্নমানের’ গরুর ঘি বিক্রি পতঞ্জলির! ফেল পরীক্ষায়, চাপল ১.৪ লাখ টাকার জরিমানা

    Published on: Nov 29, 2025 11:57 AM IST
    By Ayan Das
    যোগগুরু রামদেবের সংস্থা পতঞ্জলির বিরুদ্ধে নিম্নমানের গরুর ঘি বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। সেজন্য আদালতের নির্দেশে পতঞ্জলি ঘি প্রস্তুতকারক এবং পরিবেশককে মোট ১.৪ লাৎ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। তবে পতঞ্জলি আয়ুর্বেদ লিমিটেডের তরফে দাবি করা হয়েছে যে বিষয়টি ভুল এবং বেআইনি। উত্তরাখণ্ডের পিথোরাগড়ের পতঞ্জলি ঘিয়ের নমুনা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় ল্যাবগুলিতে ব্যর্থ হওয়ার পরে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত পতঞ্জলি ঘিয়ের প্রস্তুতকারক, বিতরণকারী এবং খুচরো বিক্রেতাকে ১.২৫ লাখ টাকা এবং ১৫,০০০ টাকা জরিমানা করেছে।

    যোগগুরু রামদেবের সংস্থা পতঞ্জলির বিরুদ্ধে নিম্নমানের গরুর ঘি বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। (ছবি সৌজন্যে এক্স এবং হিন্দুস্তান টাইমস)
    যোগগুরু রামদেবের সংস্থা পতঞ্জলির বিরুদ্ধে নিম্নমানের গরুর ঘি বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। (ছবি সৌজন্যে এক্স এবং হিন্দুস্তান টাইমস)

    পিথোরাগড়ের সহকারী খাদ্য সুরক্ষা কমিশনার আর কে শর্মা বলেছেন, 'এডিএম পিথোরাগড়ের আদালতে খাদ্য সুরক্ষা আইনের ৪৬/৪ ধারায় তিনজনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। যা ১৯ নভেম্বর রায় ঘোষণা করেছিল, যার একটি অনুলিপি আমরা পেয়েছি।'

    তিনি জানিয়েছেন, ঘিয়ের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং রুদ্রপুরের স্টেট ফুড ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছিল। যা পরীক্ষায় পাশ করতে পারেনি। তারপর ব্যবসায়ীরা কেন্দ্রীয় সরকারের ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। সেখানেও পাশ করতে পারেনি পতঞ্জলির ঘি। পিথোরাগড়ের সহকারী খাদ্য সুরক্ষা কমিশনার জানিয়েছেন, তারপর খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক দিলীপ কুমার জৈন কেএসডিএম আদালতে মামলা দায়ের করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। যার রায় এই মাসের ১৯ নভেম্বর দেওয়া হয়েছে।

    পতঞ্জলি আয়ুর্বেদ লিমিটেডের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'এই আদেশটি নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য ভুল এবং বেআইনি। প্রথমত, রেফারেল ল্যাবরেটরিটি গরুর ঘি পরীক্ষার জন্য এনএবিএল দ্বারা স্বীকৃত ছিল না, তাই সেখানে করা পরীক্ষাটি আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য নয়। এটি হাস্যকর এবং চরম আপত্তিকর যে একটি নিম্নমানের ল্যাব পতঞ্জলির সেরা গরুর ঘিকে নিম্নমানের হিসাবে বর্ণনা করেছ।

    সেইসঙ্গে পতঞ্জলির তরফে বলা হয়েছে, 'দ্বিতীয়ত, যে ভিত্তির নিরিখে নমুনাটি অসফল ঘোষণা করা হয়েছিল সেগুলি সেই সময়ে প্রযোজ্য ছিল না, তাই সেগুলি ব্যবহার করা আইনত ভুল। তৃতীয়, নমুনার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে পুনরায় পরীক্ষা করা হয়েছিল, যা আইন অনুসারে অবৈধ। এসব বড় যুক্তি বিবেচনা না করেই আদালত বিরূপ আদেশ দিয়েছে, যা আইনে সঠিক নয়। এই আদেশের বিরুদ্ধে খাদ্য নিরাপত্তা ট্রাইবুনালে একটি আপিল দায়ের করা হচ্ছে এবং আমরা নিশ্চিত যে ট্রাইব্যুনালের সামনে শক্ত ভিত্তিতে বিষয়টি আমাদের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

    News/News/Patanjali Cow Ghee: ‘নিম্নমানের’ গরুর ঘি বিক্রি পতঞ্জলির! ফেল পরীক্ষায়, চাপল ১.৪ লাখ টাকার জরিমানা
