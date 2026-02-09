Edit Profile
    IND vs PAK T20 World Cup Match Drama: 'ভীতুর ডিম' মুনির আছে তো! ভয় পেয়ে ভারত ম্যাচ খেলছে পাক? বাংলাদেশকে ক্ষমা করল ICC

    'হেরো ও ভীতুর ডিম' পাকিস্তানি সেনাপ্রধান আসিম মুনিরকে ঢাল করে মুখরক্ষা করার চেষ্টা পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি)? ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলার জন্য শাস্তি পেল না বাংলাদেশ। সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইসিসি।

    Published on: Feb 09, 2026 11:45 PM IST
    By Ayan Das
    ‘হেরো’ থেকে ‘ভীতুর ডিম’ - অপারেশন সিঁদুরে ভারতের হাতে মার খাওয়ার পরে কী কী না শুনতে হয়েছে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনিরকে। ভারতীয় সেনার অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কম্যান্ডার কেজেএস ধিঁলো তো সংবাদসংস্থা এএনআইয়ের সাক্ষাৎকারে রীতিমতো কটাক্ষ করে বলেছিলেন যে মুনিরই একমাত্র সেনাপ্রধান, যিনি অপারেশন সিঁদুরের সময় বাঙ্কারে লুকিয়ে থেকেও নিজেই নিজেকে ফিল্ড মার্শাল পদে বসিয়ে দিয়েছেন। আর আইসিসির কড়া অবস্থানের পরে সেই মুনিরকে ঢাল করেই পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) প্রধান মহসিন নকভি নিজের মুখরক্ষার চেষ্টা করলেন।

    'হেরো ও ভীতুর ডিম' পাকিস্তানি সেনাপ্রধান আসিম মুনিরকে ঢাল করে মুখরক্ষা করার চেষ্টা পাকিস্তানের? শাস্তি পেল না বাংলাদেশ। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এএফপি এবং পিটিআই)
    শাস্তির ভয় পাই না, দাবি নকভির

    আসলে একাধিক রিপোর্ট অনুযায়ী, আইসিসির কড়া অবস্থানের পরই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রবল চাপে পড়ে যায় পিসিবি। সেই ম্যাচ বয়কট করলে পাকিস্তানের উপরে শাস্তির কোপ পড়ারও আশঙ্কা আছে। যদিও সেই চাপের কথা মানতে চাননি নকভি। সংবাদসংস্থা পিটিআইয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী, পিসিবি প্রধান বলেন, 'আপনারা জানেন, এইসব হুমকির মুখে আমরা ভয় পাওয়ার লোক নই। প্রত্যেকেই ফিল্ড মার্শালকে (আসিম মুনির) চেনেন। আমরা কোনও শাস্তির ভয় পাই না।'

    নকভি মুখে সেই কথা বললেও বাস্তবের ছবিটা অন্য বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। ওই মহলের মতে, ভারতের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলা নিয়ে মঙ্গলবার বা বুধবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে বলে নকভি জানালেও আসলে সবকিছু ঠিক হয়ে গিয়েছে। এত হম্বিতম্বি করে দিয়ে নিজেদের মুখ বাঁচাতেই এখন নাটক রচনা করা হচ্ছে বলে মনে করছে ওই মহল।

    বাংলাদেশকে শাস্তি দিচ্ছে না আইসিসি

    তারইমধ্যে ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে রাজি না হলেও বাংলাদেশকে ছেড়ে দিল বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি। সোমবার আইসিসির তরফে জানানো হয়েছে যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। করা হবে না আর্থিক জরিমানা। পড়তে হবে না নিষেধাজ্ঞার মুখে। প্রশাসনিক কোনও শাস্তিও দেওয়া হবে না বলে আইসিসির তরফে জানানো হয়েছে।

    আইসিসি টুর্নামেন্ট আয়োজনের দায়িত্ব পেতে পারে বাংলাদেশ

    সেইসঙ্গে আইসিসির তরফে জানানো হয়েছে যে ২০২৮ সাল থেকে ২০৩১ সালের পুরুষদের একদিনের বিশ্বকাপের আগের সময়ের মধ্যে বাংলাদেশকে কোনও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। আইসিসি টুর্নামেন্ট আয়োজনের শর্তপূরণ-সহ অন্যান্য বিষয়ের উপরে সেই সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে বলে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে।

