    PCB Letter to ICC: খেলা কি ঘুরছে? পিসিবি-র অফিশিয়াল বার্তা এল আইসিসি-র কাছে, ভারত-পাক ম্যাচ ঘিরে নয়া পর্ব, বলছে রিপোর্ট

    পিসিবির বার্তা এল আইসিসির কাছে। কী জানা যাচ্ছে?

    Published on: Feb 07, 2026 7:19 PM IST
    By Sritama Mitra
    ১৫ ফেব্রুয়ারি ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ নিয়ে 'নাটক' এখনও জারি রেখেছে পাকিস্তান! আগেই ইসলামাবাদ জানিয়েছে যে তারা টি২০ বিশ্বকাপ খেললেও, ভারতের সঙ্গে তারা খেলবে না ১৫ ফেব্রুয়ারির ম্যাচ। এই ম্যাচ ঘিরে এতদিন পর্যন্ত পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড( পিসিবি) মুখ না খুললেও, এবার আইসিসির কাছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের আনুষ্ঠানিক(অফিশিয়াল ) বার্তা এসে পৌঁছেছে। এমনই দাবি করছে রিপোর্ট।

    খেলা কি ঘুরছে? PCBর অফিশিয়াল বার্তা এল ICCর কাছে, ভারত-পাক ম্যাচ ঘিরে নয়া পর্ব

    রিপোর্ট বলছে, আইসিসি, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের কাছে ব্যাখ্যা চায় যে কেন তারা সরকারি নির্দেশে টুর্নামেন্টের বাকি অংশে অংশগ্রহণ করলেও, মাত্র একটি ম্যাচ থেকে সরে এসেছে, তা নিয়ে। সম্প্রতি, পিসিবি আনুষ্ঠানিকভাবে আইসিসিকে ‘ফোর্স ম্যাজিওর’ ধারা প্রয়োগের ইচ্ছার কথা জানিয়েছে, কারণ হিসেবে, পিসিবি, ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোতে অনুষ্ঠিতব্য ম্যাচ বয়কট করার জন্য পাকিস্তানের সরকারের একটি টুইটের কথা উল্লেখ করেছে। তবে, আইসিসির একজন পরিচালকের মতে, পিসিবি আরও আলোচনার জন্য আইসিসির সাথে যোগাযোগ করায় এখন আশার আলো দেখা যাচ্ছে। এর আগে, আইসিসির আনুষ্ঠানিক বার্তা পাওয়ার পর, পিসিবি আরও সংলাপ শুরু করে। আইসিসি বর্তমানে সম্ভাব্য সমাধানগুলি অনুসন্ধানের জন্য পিসিবির সাথে যোগাযোগ করছে, জোর দিয়ে বলছে যে একতরফা পদক্ষেপের চেয়ে খেলার স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

    এদিকে, পাকিস্তান, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬র ম্যাচ না খেলার ‘বাহানা’ হিসাবে ‘ফোর্স ম্যাজিও’র নিয়মকে ঢাল করেছে। কী এই ফোর্স ম্যাজিওর? ফোর্স ম্যাজিওর হল একটি চুক্তিভিত্তিক বিধান যা কোনও পক্ষকে তার নিয়ন্ত্রণের বাইরের সাধারণ পরিস্থিতির বাইরে থাকা ঘটনার কারণে, যেমন যুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সরকারি পদক্ষেপ বা জনসাধারণের জরুরি অবস্থার কারণে তার বাধ্যবাধকতা পূরণ থেকে অজুহাত দেয়। আর সেই নিয়মকে ঢাল করেই এই বার্তা দিয়েছে পাকিস্তান।

    এর আগে, বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়ে পাকিস্তান জানিয়ে দিয়েছিল, তারা এই বিশ্বকাপে অংশ নিলেও, ভারতের সঙ্গে ম্যাচ খেলবে না। এরপর থেকেই আইসিসি বিষয়টি নিয়ে ‘ব্যাক চ্যানেলে’ পাকিস্তানের ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে চর্চা জারি রাখে বলে বহু রিপোর্ট দাবি করে। এরপরই এল পিসিবির তরফে এই বড় বার্তা।

