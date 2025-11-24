India-Canada bilateral relation: খলিস্তানি সংঘাত অতীত? বাণিজ্য বাড়িয়ে ৪.৫ লাখ কোটি টাকা করতে চায় ভারত ও কানাডা

India-Canada bilateral relation: খলিস্তানি সংঘাত অতীত? বাণিজ্য বাড়িয়ে ৪.৫ লাখ কোটি টাকা করতে চায় ভারত ও কানাডা
শীতল সম্পর্ক কাটিয়ে একাধিক ক্ষেত্রে সম্পর্ক আরও মজবুত করার বিষয়ে একতম হল ভারত এবং কানাডা। দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে জি২০ সম্মেলনের ফাঁকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির মধ্যে বৈঠক হয়।
শীতল সম্পর্ক কাটিয়ে একাধিক ক্ষেত্রে সম্পর্ক আরও মজবুত করার বিষয়ে একতম হল ভারত এবং কানাডা। দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে জি২০ সম্মেলনের ফাঁকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির মধ্যে বৈঠক হয়। বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি এবং শক্তির মতো ক্ষেত্রগুলিতে সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি প্রতিরক্ষা এবং মহাকাশ খাতে গভীর সহযোগিতার সম্ভাবনা অন্বেষণ করতে সম্মত হয়েছেন দুই রাষ্ট্রনেতা।সেই বৈঠকেই নির্ধারিত হয়েছে যে ২০৩০ সালের মধ্যে ভারত এবং কানাডার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের অঙ্কটা ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৪.৫ লাখ কোটি টাকা) নিয়ে যাওয়া হবে।
মোদী ও কার্নির দ্বিতীয় সাক্ষাৎ
সেই সাক্ষাতের পর মোদী একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে বলেছেন যে কানাডার প্রধানমন্ত্রী কার্নির সঙ্গে অত্যন্ত ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। এটি মোদী এবং কার্নির দ্বিতীয় সাক্ষাৎ ছিল। এর আগে গত জুনে কানাডার কানানাসকিসে অনুষ্ঠিত জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনের সময় দেখা হয়েছিল দুই রাষ্ট্রনেতার। সেই রেশ ধরে মোদী বলেন যে কানাডায় অনুষ্ঠিত জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনের সময় আমাদের পূর্ববর্তী বৈঠকের পর থেকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, তাতে বাহবা দেওয়া হয়েছে। আগামী মাসগুলিতে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, শক্তি এবং শিক্ষার মতো ক্ষেত্রগুলিতে আমাদের সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সম্মত হয়েছি।
এখন ভারত ও কানাডার বাণিজ্য কত?
তিনি বলেন যে ভারত ও কানাডার মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক জোরদার করার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা ২০৩০ সালের মধ্যে আমাদের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি। কানাডিয়ান পেনশন ফান্ডগুলিও ভারতীয় কোম্পানিগুলিতে গভীর আগ্রহ দেখাচ্ছে। উল্লেখ্য, ভারত ও কানাডার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ২০২৪ সালে ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অঙ্ক অতিক্রম করেছে। ভারত সেই বছর কানাডার সপ্তম বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার ছিল। মোদী বলেন যে উভয় দেশ প্রতিরক্ষা এবং মহাকাশ খাতে গভীর সহযোগিতার সম্ভাবনা অন্বেষণ করতে এবং নিকট ভবিষ্যতে আবারও দেখা করতে সম্মত হয়েছে।
খলিস্তানি-পর্ব অতীত?
আর মোদী এবং কার্নির সেই বৈঠকের পরে কূটনৈতিক মহলের ধারণা, শৈত্য কাাটিয়ে ফের ট্র্যাকে ফিরছে ভারত এবং কানাডার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক। দু'দেশের সম্পর্কের উপর প্রভাব পড়েছিল খলিস্তানি জঙ্গি হরদীপ সিং নিজ্জরের মৃত্যুর পরে। সেই ঘটনায় ভারতের দিকে আঙুল তুলেছিলেন তৎকালীন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। তার জেরে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অবনতি হয়েছিল। নিজের কুর্সি ধরে রাখতে ট্রুডো কানাডাকে কার্যত বেচে দিয়েছেন বলেও অভিযোগ উঠেছিল। পরবর্তীতে ট্রুডোর কুর্সি চলে যায়। ক্ষমতায় আসেন কার্নি। তারপর ভারত এবং কানাডার সম্পর্ক ধীরে-ধীরে উষ্ণ হতে শুরু করেছে।
News/News/India-Canada Bilateral Relation: খলিস্তানি সংঘাত অতীত? বাণিজ্য বাড়িয়ে ৪.৫ লাখ কোটি টাকা করতে চায় ভারত ও কানাডা