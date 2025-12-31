Modi on India-Bangladesh relation: বিএনপির তারেকের নেতৃত্বে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের নয়া সূচনা হোক, চাইছেন মোদী!

Modi on India-Bangladesh relation: বিএনপির তারেকের নেতৃত্বে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের নয়া সূচনা হোক, চাইছেন মোদী!
বুধবার ইসলামি রীতি মেনে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। সেখানে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে হাজির ছিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। সেইসময় তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শোকবার্তা তুলে দেন।
তারেক রহমানের নেতৃত্বে ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের নয়া সূচনা করার বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার শেষকৃত্যে হাজির হয়ে তাঁর ছেলে তারেকের হাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ বার্তা তুলে দেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। আর তাতেই মোদী বলেন,'বাংলাদেশের উন্নতির পাশাপাশি ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক মজবুত করার ক্ষেত্রে উনি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। (খালেদা জিয়ার) প্রয়াণে অপূরণীয় শূন্যতা তৈরি হলেও তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শ চিরকালের মতো অম্লান থাকবে। আমি নিশ্চিত যে আপনার (তারেক) দক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) তাঁর আদর্শ মেনে এগিয়ে যাবে। সেইসঙ্গে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে গভীর এবং ঐতিহাসিক সম্পর্কের নয়া সূচনা ও আরও সমৃদ্ধশালী করে তোলার ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে তাঁর আদর্শ।'
মঙ্গলবার প্রয়াত হয়েছেন খালেদা
উল্লেখ্য, মঙ্গলবার সকালে প্রয়াত হয়েছেন খালেদা। গত ২৩ নভেম্বর থেকে এই হাসপাতালেই ভর্তি ছিলেন তিনি। এর আগে গতকাল গভীর রাতে তাঁকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন তাঁর পুত্র তারেক রহমান। মৃত্যুকালে খালেদা জিয়ার বয়স হয়েছিল ৮০। হৃদরোগ থেকে শুরু করে ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিস, লিভার সিরোসিস ও কিডনির রোগ-সহ নানা ব্যধিতে ভুগছিলেন তিনি।
খালেদা জিয়া ও তাঁর ইতিবৃত্ত
১৯৪৫ সালের ১৫ অগস্ট খালেদা জিয়ার জন্ম হয়েছিল অধুনা পশ্চিমবঙ্গ জেলায়। পরে দেশভাগের সময় তাঁর পরিবার চলে গিয়েছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। ১৯৬০ সালে জিয়াউর রহমানের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল খালেদা জিয়ার। এরপর জিয়াউর রহমানকে ১৯৮১ সালে হত্যা করা হলে ১৯৮২ সালে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন খালেদা। ১৯৮৪ সালে বিএনপির চেয়ারপার্সন হয়েছিলেন তিনি। এরপর তিন দফায় তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন। বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি। সবমিলিয়ে পাঁচটি সংসদ নির্বাচনে তিনি ২৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তিনি সবকটি আসন থেকেই জয়ী হয়েছিলেন।
ইউনুসের সঙ্গে দেখা করেননি জয়শংকর
সেই খালেদা প্রয়াত হন মঙ্গলবার। বুধবার ইসলামি রীতি মেনে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। সেখানে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে হাজির ছিলেন জয়শংকর। সেইসময় তারেকের সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে মোদীর শোকবার্তা তুলে দেন। তবে সেই সফরের সময় বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান মহম্মদ ইউনুসের সঙ্গে আলাদা করে দেখা করেননি ভারতের বিদেশমন্ত্রী।
