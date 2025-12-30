'এই প্রচেষ্টাকে ক্ষতিগ্রস্ত...,' পুতিনের বাসভবনে ঝাঁকে ঝাঁকে ড্রোন অ্যাটাক, উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রীর তীব্র...
'শান্তি নষ্ট করে এমন কাজ এড়িয়ে চলুন।' রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বাসভবন লক্ষ্য করে হামলার খবরে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে এই ধরনের ঘটনায় পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, যুদ্ধ থামানোর একমাত্র পথ কূটনীতি।
প্রধানমন্ত্রীর উদ্বেগ প্রকাশ
মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লেখেন, রাশিয়ান ফেডারেশনের প্রেসিডেন্টের বাসভবন লক্ষ্য করে হামলার চেষ্টার খবরে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।’ একইসঙ্গে তিনি লেখেন, ‘বর্তমানে যুদ্ধ থামাতে যে কূটনৈতিক প্রক্রিয়া চলছে, শত্রুতা বন্ধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠার সেটাই কার্যকর উপায়। আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, কূটনৈতিক পথেই সমস্যার সমাধানের রাস্তা খোঁজার। আমরা সবাইকে অনুরোধ করছি এই প্রচেষ্টায় মনোযোগী থাকতে এবং এমন কোনও কাজ না করতে যা এই প্রচেষ্টাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।' রাশিয়ার নোভগর্ড অঞ্চলে ড্রোন হামলার খবরের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর এই বিবৃতি এসেছে, যেখানে মস্কো দাবি করেছে এটি প্রেসিডেন্ট পুতিনের বাসভবনকে লক্ষ্য করা হয়েছিল।
ভ্লাদিমির পুতিনের বাসভবনে ড্রোন হামলা
রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বাসভবনে ড্রোন হামলার চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ। তিনি জানান, ২৮ থেকে ২৯ ডিসেম্বরের মধ্যে নোভগর্ড অঞ্চলে পুতিনের বাড়ি লক্ষ্য করে ৯১টি দূরপাল্লার ড্রোন নিয়ে বড়সড় হামলা চালায় ইউক্রেন। তবে সবকটি ড্রোনই ধ্বংস করেছে রাশিয়ার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। পুতিনের বাড়ির কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। যদিও সেই সময় রুশ প্রেসিডেন্ট তাঁর বাসস্থানে উপস্থিত ছিলেন কিনা তা মস্কোর তরফে স্পষ্ট করা হয়নি। গোটা ঘটনাটিকে লাভরভ সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, 'এ ধরনের বেপরোয়া কার্যকলাপ জঙ্গিবাদের সমান। রাশিয়া এর কড়া জবাব দেবে।' তাঁর সংযোজন, 'বর্তমানে রুশ-ইউক্রেন শান্তিচুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে। কিন্তু এই হামলার পর রাশিয়া তার অবস্থান পরিবর্তন করবে। আমরা বড় প্রত্যাঘাতের জন্য প্রস্তুত।'
যদিও মস্কোর দাবি খারিজ করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। রাশিয়ার দাবিকে মিথ্যা বলেই অ্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি। তাঁর দাবি, ইউক্রেনের ওপর ক্রেমলিনের আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার অজুহাত দেওয়ার জন্যই এসব অভিযোগ আনা হয়েছে। তিনি বলেন, রাশিয়া এর আগে কিয়েভের সরকারি ভবনগুলিকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছিল। জেলেনস্কি এক্সে এক পোস্টে বলেন, 'এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে বিশ্ব এখন চুপ করে থাকবে না। আমরা রাশিয়াকে স্থায়ী শান্তি অর্জনের কাজকে দুর্বল করার অনুমতি দিতে পারি না।'
ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতিক্রিয়া
ভ্লাদিমির পুতিনের বাসভবনে হামলার খবর শুনে খুব রেগে গিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও, এমনটাই সূত্রের খবর। জানা গেছে, খোদ পুতিন মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ফোনে এই ঘটনার কথা জানিয়েছেন। এরপরেই ফ্লোরিডায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ট্রাম্প বলেন, দুই দেশের মধ্যে শান্তি আলোচনা চলছে এমন সময় এই ধরনের একটা অভিযোগ শুনে শুনে তাঁর ভাল লাগেনি। এই ধরনের হামলা হলে তা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে। তিনি বলেন, 'এটা কোনও ভাবেই সঠিক সময় নয়। হামলা করা আর প্রেসিডেন্টের বাসভবনকে টার্গেট করা- এই দুটি জিনিস এক নয়।' তবে অভিযোগের প্রমাণ আছে কিনা জানতে চাইলে ট্রাম্প বলেন, 'দেখা যাবে।' হামলা প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেন, 'কে আমাকে জানিয়েছে জানেন? প্রেসিডেন্ট পুতিন। ভোরবেলা ফোন করে বললেন, তাঁর উপর হামলা হয়েছে। এটা একেবারেই ভাল নয়। আমি খুব রেগে গিয়েছি।'