'ষড়যন্ত্রের পেছনে...,' ভুটান থেকে ফিরেই দিল্লি বিস্ফোরণে আহতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, বিশেষ বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

দু-দিনের ভুটান সফর থেকে ফিরেই দিল্লির লোক নায়ক জয় প্রকাশ নারায়ণ (এলএনজেপি) হাসপাতালে বিস্ফোরণে আহতদের সঙ্গে দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীর ঐতিহাসিক লালকেল্লার কাছে ভয়াবহ বিস্ফোরণে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা ২০-রও বেশি। এই পরিস্থিতিতে বুধবার কড়া নিরাপত্তায় মোড়া হাসপাতালে পেছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করেন প্রধানমন্ত্রী।
দু-দিনের ভুটান সফর সেরে বুধবার দিল্লিতে অবতরণের পরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরাসরি এলএনজেপি হাসপাতালে পৌঁছে যান। হাসপাতাল সূত্রে খবর, সেখানে আহতদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করে তাঁদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। পাশাপাশি আহতদের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন। প্রধানমন্ত্রী চিকিৎসারত আহতদের অবস্থা এবং তাঁদের জন্য যে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হয়েছে সে সম্পর্কে সিনিয়র আধিকারিক ও চিকিৎসকদের কাছ থেকে অবগতও হন। তারপরেই এক্সে প্রধানমন্ত্রী মোদী লেখেন, 'এলএনজেপি হাসপাতালে দিল্লিতে বিস্ফোরণে আহতদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সকলের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। ষড়যন্ত্রের পেছনে যারা আছে তাদের বিচারের আওতায় আনা হবে!'
ভুটান থেকে প্রধানমন্ত্রীর কড়া বার্তা
মঙ্গলবার সকালে ভুটানের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। সোমবার রাজধানীতে ঘটা বিস্ফোরণ-কাণ্ডের পর তাঁর সফর ঘিরে একটা অনিশ্চিয়তা তৈরি হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু সে সব পেরিয়েই ‘ড্রাগনের দেশে’ যান তিনি। মঙ্গলে ভুটানে গিয়ে ভাষণ পর্বে দিল্লি বিস্ফোরণের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ‘আজ আমি মানসিকভাবে খুব ভারাক্রান্ত। দিল্লিতে যে ঘটনাটা ঘটল, সেই ঘটনা আমাকে ভিতর থেকে অনেকটাই ভেঙে দিয়েছে। যারা নিজেদের কাছের মানুষদের হারালেন, তাঁদের কষ্ট আমি বুঝতে পারছি। এটা সত্যিই মেনে নেওয়ার মতো নয়।’ তবে এই ঘটনার সঙ্গে কেউ যুক্ত থাকলে, তাদের রেহাই দেওয়া হবে না বলেই হুঁশিয়ারি দেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি বলেন, ‘আমি প্রতি মুহূর্তে ঘটনার আপডেট নিচ্ছি। তদন্তকারীরা এই ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে থাকা মাথাদের ঠিক খুঁজে বের করবে। পাশাপাশি, যারা এর সঙ্গে জড়িত, তারাও যথাযথ শাস্তি পাবে।’ এর আগে পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার পর ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর সময় ভারতের উপর যে কোনও সন্ত্রাসী হামলাকে ‘যুদ্ধ’ বা ‘অ্যাক্ট অব ওয়ার’ হিসেবে দেখবে ভারত বলে ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তবে সোমবার উচ্চ নিরাপত্তাবেষ্টিত লালকেল্লার কাছে ভয়াবহ বিস্ফোরণ এবং প্রাণনাশের পরেও ঘটনাকে সরাসরি ‘সন্ত্রাসবাদী হামলা’ বলে উল্লেখ করছে না তদন্তকারী সংস্থাগুলি।
উল্লেখ্য, সোমবার সন্ধ্যায় লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে একটি হুন্ডাই আই-২০ গাড়িতে বিস্ফোরণে কমপক্ষে ১০ জন নিহত হন। ঠিক ৬টা ৫২ মিনিটে লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের সামনে, নেতাজি সুভাষ মার্গে ধীরে চলতে চলতে গাড়িটিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, মুহূর্তের মধ্যে গাড়িটি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, আশেপাশে পড়ে যায় দেহাবশেষ ও ধ্বংসস্তূপ। আশেপাশের ৯টি যানবাহন - যার মধ্যে ছিল ছ’টি গাড়ি ও দুটি ই-রিকশা, আগুনে পুড়ে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
News/News/'ষড়যন্ত্রের পেছনে...,' ভুটান থেকে ফিরেই দিল্লি বিস্ফোরণে আহতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, বিশেষ বার্তা প্রধানমন্ত্রীর