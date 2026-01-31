Edit Profile
    Modi mentioned in Epstein File: এপস্টিন ফাইলে মোদীর ইজরায়েল সফর! পাল্টা জবাবে দিল্লি বলল…

    কংগ্রেস নেতা পবন খেরা সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে দাবি করেছিলেন যে এপস্টেইন প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে যে লিখেছেন তা ‘জাতীয় লজ্জা’।  

    Published on: Jan 31, 2026 10:32 PM IST
    By Sritama Mitra
    আমেরিকার যৌন অপরাধী জেফরি এপস্টিন সংক্রান্ত নতুন কিছু নথি সদ্য প্রকাশ করেছে মার্কিন প্রশাসন। আর সেই সমস্ত তথ্যের মধ্যে নরেন্দ্র মোদীর ইজরায়েল সফর সংক্রান্ত একটি তথ্যেরও উল্লেখ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর মোদীর নাম উল্লিখিত এই নথি ঘিরে ভারতীয় রাজনীতিতে তোলপাড় শুরু হয়। এরপরই দিল্লি মুখ খোলে।

    রণধীর জয়সোয়াল। (PTI FILE)
    জেফরি এপস্টেইনের সাম্প্রতিক তদন্ত ফাইলে প্রধানমন্ত্রীর উল্লেখ প্রত্যাখ্যান করে ভারত শনিবার এটিকে 'দোষী সাব্যস্ত অপরাধীর অপরাধীর আবোলতাবোল বকবক' বলে বর্ণনা করেছে। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে বলেছেন, সরকার তথাকথিত এপস্টেইন ফাইলগুলি থেকে একটি ইমেল বার্তার প্রতিবেদন দেখেছে যাতে প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর ইজরায়েল সফরের উল্লেখ রয়েছে। জয়সওয়াল বলেন, ‘জুলাই ২০১৭ সালে প্রধানমন্ত্রীর ইজরায়েল সফরের সত্যটিকে বাদ দিলে, ইমেলের বাকি ইঙ্গিতগুলি একজন দোষী সাব্যস্ত অপরাধীর আবোলতাবোল বকবক ছাড়া আর কিছুই নয়, যা অত্যন্ত অবজ্ঞার সাথে খারিজ করা উচিত। ’

    এদিকে, বিরোধী কংগ্রেস নেতা পবন খেরা সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে দাবি করেন, যে শিশু যৌন অপরাধী এবং সিরিয়াল ধর্ষক এপস্টেইন সংক্রান্ত ফাইলে একটি ইমেলে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে লেখার বিষয়টি ‘জাতীয় লজ্জাজনক।’ এই বিষয়ে সরকারের কাছে ব্যাখ্যাও চেয়েছেন খেরা। প্রকাশিত তথ্য বলছে, ২০১৭ সালের ৯ জুলাই এই ইমেলটি পাঠিয়েছিল আমেরিকান ধনকুবের তথা কুখ্যাত যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টিন। বলা হচ্ছে, জেবর ওয়াই নামে এক ব্যক্তিকে ইমেলটি করেছিল এপস্টিন। জানা যাচ্ছে, ওই বিতর্কিত ইমেলে লেখা ছিল,'ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মোদী পরামর্শ মেনে চলেছেন।' মোদীর ইজরায়েল সফর সম্পর্কেও সেখানে লেখা হয়েছে।

