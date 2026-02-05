SIR নিয়ে মমতার 'সুপ্রিম' পদক্ষেপ ঘিরে খোঁচা মোদীর! PM রাজ্যসভার ভাষণে অবৈধ অভিবাসী ইস্যুতে চড়ল পারদ

SIR নিয়ে মমতার 'সুপ্রিম' পদক্ষেপ ঘিরে খোঁচা মোদীর! PM রাজ্যসভার ভাষণে অবৈধ অভিবাসী ইস্যুতে চড়ল পারদ
রাজ্যসভায় মোদী তাঁর ভাষণে কী বললেন?
রাজ্যসভায় এদিন ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণের টার্গেটে এদিন ছিল বিরোধী শিবির। নাম না করে এদিন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুপ্রিম কোর্টে পা রাখা নিয়ে খোঁচা দিতে ছাড়েননি প্রধানমন্ত্রী মোদী। এছাড়াও পঞ্জাবের বিজেপি সাংসদ রভনীত বিট্টুকে রাহুল গান্ধীর ‘গদ্দার’ মন্তব্য নিয়েও তোপ দাগেন মোদী।
গতকালই সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর নিয়ে একগুচ্ছ সওয়াল তোলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার ২৪ ঘণ্টা পরই এদিন রাজ্যসভায় তাঁর ভাষণে মোদী বলেন,' একটি নিষ্ঠুর সরকার নিম্নমুখী সকল ক্ষেত্রেই নতুন রেকর্ড তৈরি করছে। কিন্তু তারা এখানে আমাদের ভাষণ দিচ্ছে। সেখানকার জনগণের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে, কিন্তু তারা (রাজ্য) তাতে কিছু মনে করে না। ক্ষমতায় থাকা বাদ দিয়ে তাদের আর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই।' তিনি একইসঙ্গে বলেছেন,'এমনকি বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশগুলিও তাদের অঞ্চল থেকে অবৈধ অভিবাসীদের বিতাড়িত করছে। তবে, আমাদের দেশে, কিছু গোষ্ঠী অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করার জন্য ইচ্ছাকৃত এবং সংগঠিত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। আমাদের জাতির যুবসমাজ কীভাবে সেই নেতাদের গ্রহণ করতে পারে যারা অবৈধ অভিবাসীদের পক্ষে আক্রমণাত্মকভাবে ওকালতি করছেন?' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না করে এদিন মোদী বলেন,'আপনি অবৈধ অভিবাসীদের পক্ষে আদালতে হাজির হচ্ছেন, যাঁরা আপনার নিজের লোকদের অধিকার এবং চাকরি কেড়ে নিচ্ছে।'
মোদী বলেন,'কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, ডিএমকে, বা বামপন্থী দল যাই হোক না কেন, তারা কয়েক দশক ধরে কেন্দ্রে ক্ষমতায় রয়েছে এবং রাজ্যগুলিতে সরকার পরিচালনার সুযোগও পেয়েছে। তারা কেবল নিজেদের পকেট ভরার জন্য কাজ করেছে, নাগরিকদের জীবনে পরিবর্তন আনা কখনও তাদের অগ্রাধিকার ছিল না।'
এদিকে, পঞ্জাবের বিজেপির সাংসদ রভনীত বিট্টুকে সদ্য ‘গদ্দার’ বলে মন্তব্য় করেন। সেই প্রসঙ্গ তুলে মোদী বলেন,' কংগ্রেসের শেহজাদা গতকাল এই সভার একজন সাংসদকে বিশ্বাসঘাতক ('গদ্দার') বলেছেন।' রাজ্যসভার ভাষণে মোদী বলেন,'ওঁদের অহংকারের সীমা নেই। এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা কংগ্রেস ছেড়েছেন এবং দলটিও বেশ কয়েকবার বিভক্ত হয়েছে, কিন্তু তিনি কখনও অন্য কাউকে বিশ্বাসঘাতক বলেননি। তিনি এই এমপিকে বিশ্বাসঘাতক বলেছেন কারণ তিনি একজন শিখ।'