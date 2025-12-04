Edit Profile
    ভারত সফরে পুতিন! বিশেষ ডিনারের আয়োজন PM মোদীর, বৈঠকে প্রাধান্য পাবে কোন বিষয়গুলি?

    হায়দরাবাদ হাউসে শুরু হবে ২৩তম ভারত-রাশিয়া দ্বিপাক্ষিক শীর্ষ সম্মেলন।

    Published on: Dec 04, 2025 1:03 PM IST
    By Sahara Islam
    দু’দিনের সফরে আজ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ঐতিহাসিক ভারত সফরে আসছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এদিন সন্ধ্যায় তিনি নয়া দিল্লিতে পা রাখবেন। ২০২১ সালে শেষ ভারতে এসেছিলেন পুতিন। দীর্ঘ ৪ বছর পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে ফের ভারতে আসছেন তিনি। আর এই বছরই রয়েছে ভারত-রাশিয়া কৌশলগত অংশীদারিত্বের ২৫তম বার্ষিকী। সেই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে দুই দেশের ২৩তম দ্বিপাক্ষিক শীর্ষ সম্মেলনও।

    ভারত সফরে পুতিন! (AP)
    ভারত সফরে পুতিন! (AP)

    নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা ৩৫ মিনিটে নয়া দিল্লিতে অবতরণ করবেন পুতিন। সফরের শুরুতেই অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকারি বাসভবনে হবে দুই নেতার ব্যক্তিগত নৈশভোজ। সেই সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং পুতিন আঞ্চলিক ও বিশ্বের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ পাবেন। গত বছর প্রধানমন্ত্রী মোদীর মস্কো সফরের সময় পুতিনও তাঁকে ব্যক্তিগত ডিনারে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তারই প্রতিদান হিসেবে এই কর্মসূচি রাখা হয়েছে। পরদিন অর্থাৎ শুক্রবার সকালে পুতিনকে রাষ্ট্রপতি ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানানো হবে ত্রিপক্ষীয় গার্ড অফ অনার প্রদানের মাধ্যমে। এরপর তিনি রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধির স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধা জানাবেন। আর তারপরই হায়দরাবাদ হাউসে শুরু হবে ২৩তম ভারত-রাশিয়া দ্বিপাক্ষিক শীর্ষ সম্মেলন। প্রধানমন্ত্রী মোদী ও রুশ প্রেসিডেন্টের এই বৈঠকে কোনও বড় ধরনের ঘোষণা বা চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, ও জ্বালানি-সহ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি দুই রাষ্ট্রনেতার আলোচনায় উঠে আসবে বলেই খবর। সূত্রের খবর, এই বৈঠকে ভারতীয় কর্মীদের রাশিয়ায় কাজের সুযোগ বাড়াতে বিশেষ চুক্তি স্বাক্ষর হতে পারে। এছাড়াও প্রতিরক্ষা সহযোগিতার অংশ হিসেবে লজিস্টিক সাপোর্ট চুক্তিও হতে পারে। বাণিজ্য ক্ষেত্রে নতুন সহযোগিতা-বিশেষ করে ওষুধ, কৃষি, খাদ্যপণ্য ও ভোক্তা সামগ্রী রপ্তানি বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা হবে।

    তবে দুই রাষ্ট্রনেতার বৈঠকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে চলেছে প্রতিরক্ষা। আরও উন্নত পর্যায়ের ব্রহ্মোস নিয়ে কথা বলতে পারেন তাঁরা। সেই সঙ্গে বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এস-৪০০-এর বাকি দু’টি রেজিমেন্ট সরবরাহের বিষয়ে স্পষ্টতা চাইবে ভারত। শুক্রবার মধ্যাহ্নভোজের পর পুতিন অংশ নেবেন ইন্ডিয়া–রাশিয়া বিজনেস ফোরামের অনুষ্ঠানে। এখানে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য পুনরুজ্জীবিত করা নিয়ে আলোচনা হবে। এই পর্যায়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সাম্প্রতিক কয়েক বছরে ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক রেকর্ড বৃদ্ধি পেয়েছে। বলে রাখা ভালো, বর্তমানে ভারতের রাশিয়া থেকে বার্ষিক আমদানি প্রায় ৬৫ বিলিয়ন ডলার, আর রাশিয়ার ভারতীয় আমদানি মাত্র ৫ বিলিয়ন ডলার, ফলে বড় বাণিজ্য ঘাটতি তৈরি হয়েছে। সার খাতে সহযোগিতা বাড়ানোও আলোচনার এজেন্ডায় রয়েছে, কারণ রাশিয়া প্রতি বছর ভারতকে ৩–৪ মিলিয়ন টন সার সরবরাহ করে। শুক্রবার সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতি মুর্মু পুতিনের সম্মানে বিশেষ নৈশভোজ আয়োজন করবেন। একই দিনে তিনি ভারতে রুশ রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারক নতুন ভারত চ্যানেল উদ্বোধন করবেন। রুশ প্রেসিডেন্টের সফর প্রায় ২৮ ঘণ্টা চলবে। শুক্রবার রাত ৯টায় তাঁর ভারতে সফরের সমাপ্তি ঘটবে।

