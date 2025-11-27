মহাকাশ যাত্রায় নয়া অধ্যায়! দেশের প্রথম বেসরকারি রকেট উন্মোচন PM-র, পরমাণু শিল্পে...

Subscribe Now! Get features like
ভারতের মহাকাশ প্রযুক্তিতে আরও এক ঐতিহাসিক অধ্যায় রচিত হল। বৃহস্পতিবার হায়দরাবাদে স্কাইরুট অ্যারোস্পেসের সর্বাধুনিক ‘ইনফিনিটি ক্যাম্পাস’ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একই সঙ্গে ভার্চুয়ালি উন্মোচন করলেন দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি প্রথম বেসরকারি অরবিটাল-শ্রেণির রকেট ‘বিক্রম-১।' স্কাইরুটের প্রথম অরবিটাল লঞ্চ ভেহিকেলটি পৃথিবীর কক্ষপথে একাধিক স্যাটেলাইট স্থাপন করতে সক্ষম।
বৃহস্পতিবার উদ্বোধনী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'গত কয়েক বছরে ভারত মহাকাশ গবেষণায় যে অগ্রগতি করেছে, তা বিশ্বের হাতে গোনা কয়েকটি দেশই পারে। দেশের মহাকাশ খাতে আজ যেভাবে পরিবর্তন হচ্ছে, তা ভারতের ‘বিশ্বাসযোগ্যতা, সক্ষমতা এবং মূল্যবোধের শক্তি’কে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরছে।' বেসরকারি সংস্থার জন্য সুযোগ খুলে দেওয়ায় মহাকাশ প্রযুক্তিতে এখন আরও বেশি উদ্ভাবন দেখা যাচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
হায়দরাবাদ-ভিত্তিক স্কাইরুট অ্যারোস্পেসের তৈরি চার-ধাপের রকেট ‘বিক্রম-১’-এর নামকরণ করা হয়েছে ভারতের মহাকাশ কর্মসূচির জনক বিক্রম সারাভাই-এর নামে। প্রায় ২০ মিটার লম্বা, ১.৭ মিটার ব্যাস ও ১,২০০ kN থ্রাস্টের এই রকেটটি মূলত ছোট স্যাটেলাইট দ্রুত ও কম খরচে বিভিন্ন কক্ষপথে পাঠানোর লক্ষ্যেই তৈরি হয়েছে। রকেটের কার্বন-কম্পোজিট কাঠামো একদিকে ওজন হালকা করেছে, অন্যদিকে বাড়িয়েছে শক্তি ও স্থায়িত্ব। সংস্থার দাবি, পুরো রকেটটি মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সমবেত করে যে কোনও লঞ্চসাইট থেকে উৎক্ষেপণ সম্ভব। প্রথম তিনটি ধাপে কঠিন জ্বালানির মোটর এবং চূড়ান্ত ধাপে হাইপারগলিক তরল জ্বালানির ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে, যা কক্ষপথে অত্যন্ত সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণ দেয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, রকেটটিতে ব্যবহৃত ৩ডি-প্রিন্টেড ইঞ্জিনগুলি আগের তুলনায় ৫০ শতাংশ হালকা এবং উৎপাদন-সময়ে ৮০ শতাংশ সাশ্রয় করে।
'বিক্রম-১' সর্বোচ্চ ৩৫০ কিলোগ্রাম পে-লোড নিম্ন কক্ষপথে এবং ২৬০ কিলোগ্রাম সান-সিঙ্ক্রোনাস অরবিটে তুলতে সক্ষম। নির্দিষ্ট মিশন অনুযায়ী এই ক্ষমতা বদলে যেতে পারে। সে কারণে একাধিক স্যাটেলাইট একসঙ্গে বহন করা বা আলাদা কক্ষপথে পৌঁছে দেওয়াও সম্ভব। এটা গ্রাহকদের কাছে আকর্ষণীয় হতে পারে।
সংস্থার লক্ষ্য, ২০২৬ সালের শুরুর দিকেই প্রথম মিশন সম্পন্ন করা। ছোট স্যাটেলাইটের বাজার বিশ্বজুড়ে দ্রুত বাড়ছে, আর ভারতীয় মহাকাশ শিল্প ২০৩০ সালে ৭৭ বিলিয়ন ডলারের আকারে পৌঁছবে বলে অনুমান। সেই বাজারে নিজেদের জায়গা পাকা করতেই স্কাইরুটের এই নতুন উদ্যোগ।
বৃহস্পতিবারের অনুষ্ঠান থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেন, কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের কঠোর সুরক্ষিত পারমাণবিক শক্তি খাতে বেসরকারি সংস্থাগুলিকে বিনিয়োগের অনুমতি দেওয়ার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। এই পদক্ষেপের ফলে পরমাণু শিল্পে কয়েক দশক ধরে একচেটিয়া রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘটবে। প্রধানমন্ত্রী ২০২০-২১ সালে মহাকাশ খাতের ব্যাপক উদারীকরণের সঙ্গে পরমাণু খাতের বেসরকারিকরণের তুলনা টেনে আনেন। তিনি বলেন, 'যেভাবে আমরা মহাকাশ খাত উন্মুক্ত করেছিলাম এবং তার ব্যাপক বৃদ্ধি হয়েছে। ৩০০টিরও বেশি স্টার্টআপ, কোটি কোটি টাকার বেসরকারি বিনিয়োগ এবং বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি দেখেছি। আমরা এখন পারমাণবিক শক্তিতে একই রকম ঐতিহাসিক সংস্কারের প্রস্তুতি নিচ্ছি।'
এখনও পর্যন্ত, পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন একমাত্র পারমাণবিক শক্তি বিভাগ এবং এর প্রধান সংস্থা, নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর অধীনে ছিল। বেসরকারি সংস্থাগুলিকে চুল্লির মালিকানা বা পরিচালনা করার দায়িত্ব দেওয়া হত না। কেবল যন্ত্রাংশ বা পরিষেবা সরবরাহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ভারত ২০৩১-৩২ সালের মধ্যে তার পারমাণবিক ক্ষমতা ৮,০০০ মেগাওয়াট থেকে তিন গুণ বৃদ্ধি করে ২২,৪৮০ মেগাওয়াটে নিয়ে যেতে চায়। কেন্দ্রের এই পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার পাশাপাশি ভারতও পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ব্যক্তিগত মালিকানার অনুমতি দেবে। কিন্তু পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের অধীনে কঠোর নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবে।