Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    বিশ্বব্যাপী উন্নয়নে ৪টি উদ্যোগ! আফ্রিকার জি-২০-তে ঐতিহাসিক প্রস্তাব PM মোদীর

    প্রধানমন্ত্রী মোদী আফ্রিকার উন্নয়নের স্বার্থে একটি জি-২০-আফ্রিকা স্কিলস মাল্টিপ্লায়ার উদ্যোগ চালুর প্রস্তাব দিয়েছেন।

    Published on: Nov 22, 2025 6:35 PM IST
    By Sahara Islam
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন কাঠামোর কেন্দ্রবিন্দুতে বড় পরিবর্তনের প্রয়োজন। এভাবেই জোহানেসবার্গে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে বিশ্বের সামনে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আফ্রিকা মহাদেশে প্রথমবার জি-২০ আয়োজনের প্রেক্ষাপটে তাঁর বক্তব্য ছিল শুধু কূটনৈতিক নয়, বরং বহু দশকের বৈশ্বিক অসমতার বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী বার্তা। বিশ্ব উন্নয়নের জন্য চারটি নতুন উদ্যোগ প্রস্তাব করেছেন প্রধানমন্ত্রী। অবকাঠামোগত উন্নয়ন,স্বাস্থ্যসুরক্ষা থেকে শুরু করে স্কিল বৃদ্ধি ও মাদক-সন্ত্রাসের মোকাবিলা-একাধিক টার্গেটের কথা জানিয়ে এই উদ্যোগগুলি সামনে এনেছেন তিনি।

    জি-২০-তে ঐতিহাসিক প্রস্তাব PM মোদীর (AP)
    জি-২০-তে ঐতিহাসিক প্রস্তাব PM মোদীর (AP)

    'সবাইকে সঙ্গে নিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি' শীর্ষক অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, গ্লোবাল ফিনান্স এবং প্রবৃদ্ধির জন্য দীর্ঘকালীন প্রভাবশালী ভূমিকা রাখলেও, বর্তমান উন্নয়ন মডেলগুলি বিশ্বের বৃহত্তর জনগণের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ সরবরাহে ব্যর্থ হয়েছে এবং প্রকৃতির অতিরিক্ত শোষণ ঘটিয়েছে, যার প্রভাব আফ্রিকাতে ব্যাপকভাবে অনুভূত হচ্ছে। তিনি বলেন, 'এখন সময় এসেছে আমাদের উন্নয়ন পরামিতি পুনর্বিবেচনা করার, এবং এমন প্রবৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দেওয়ার যা সমেত এবং টেকসই হবে। ভারতের সভ্যতাগত মূল্যবোধ, বিশেষ করে অন্তরঙ্গ মানবতাবাদ-এর নীতি আমাদের সামনে পথ দেখাতে পারে।' প্রধানমন্ত্রী মোদী বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলির ঐতিহ্যগত, পরিবেশ বান্ধব এবং সামাজিকভাবে সহনশীল জীবনধারা রক্ষার প্রস্তাবের প্রশংসা করেন এবং জি-২০-এর অধীনে একটি ‘গ্লোবাল ট্র্যাডিশনাল নলেজ রিপোজিটরি’ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। তাঁর কথায়, 'ভারতের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। এই সংগ্রহস্থল আমাদের সকলের সম্মিলিত জ্ঞানকে ভবিষ্যতের সুস্থতা এবং কল্যাণের জন্য শেয়ার করবে।'

    প্রধানমন্ত্রী মোদী আফ্রিকার উন্নয়নের স্বার্থে একটি জি-২০-আফ্রিকা স্কিলস মাল্টিপ্লায়ার উদ্যোগ চালুর প্রস্তাব দিয়েছেন। এই উদ্যোগে ‘ট্রেন-দ্য-ট্রেইনারস’ মডেল গ্রহণ করা হবে, যা জি-২০ দেশগুলির সহযোগিতায় আফ্রিকায় এক মিলিয়ন প্রশিক্ষিত প্রশিক্ষক তৈরি করবে। এই প্রশিক্ষকরা আফ্রিকার কোটি কোটি তরুণদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবেন। আগামী দশ বছরে আফ্রিকায় ১০ লক্ষ দক্ষ প্রশিক্ষক তৈরি এবং যারা আরও লক্ষ লক্ষ যুবককে প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থান গড়ে তুলবেন মোদী স্মরণ করিয়ে দেন ভারতের সভাপতিত্বে আফ্রিকান ইউনিয়নকে স্থায়ী সদস্যপদ দেওয়া শুধু কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং বৈশ্বিক উন্নয়ন স্থাপত্যে আফ্রিকার ন্যায্য স্থান নিশ্চিত করা। প্রধানমন্ত্রী জি-২০ দেশগুলির মধ্যে জরুরি পরিস্থিতি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় একসঙ্গে কাজ করার জন্য একটি ‘গ্লোবাল হেলথকেয়ার রেসপন্স টিম’ গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, এই টিমটি জি-২০ দেশগুলির প্রশিক্ষিত চিকিৎসক দল গঠন করবে, যারা জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সরবরাহে প্রস্তুত থাকবে। বিশ্বজুড়ে ফেন্টানিলসহ শক্তিশালী সিন্থেটিক মাদকের বিস্তারকে শুধু স্বাস্থ্য সংকট নয়, বরং সন্ত্রাস ও অর্থপাচারের বৈশ্বিক জাল হিসেবে বর্ণনা করেন তিনি। এই উদ্যোগ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ ও মাদক নেটওয়ার্কের আর্থিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করবে, অবৈধ অর্থ প্রবাহ বন্ধে সমন্বিত ব্যবস্থা গড়ে তুলবে, গোয়েন্দা, আইন ও নিরাপত্তা সহযোগিতা আরও দৃঢ় করবে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভাষায়, 'সন্ত্রাসবাদ ও মাদক একে অপরকে শক্তিশালী করে। এটি শুধু নিরাপত্তা নয়, সমাজ ও ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রশ্ন।'

    News/News/বিশ্বব্যাপী উন্নয়নে ৪টি উদ্যোগ! আফ্রিকার জি-২০-তে ঐতিহাসিক প্রস্তাব PM মোদীর
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes