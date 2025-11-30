'আমার উদ্দেশ্য বিশ্বের...,' উৎসবে স্বদেশী পণ্য কেনার ডাক, ‘ভোকাল ফর লোকাল’ PM মোদী
ভারতীয় অর্থনীতিতে মার্কিন শুল্ক নীতির নেতিবাচক প্রভাব ঠেকাতেই স্বদেশি কার্ড খেলার কৌশল নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।
‘আত্মনির্ভর ভারত’ গড়তে ফের উৎসবের মরশুমে ‘ভোকাল ফর লোকাল’ হওয়ার মন্ত্র দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার ১২৮তম ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে তিনি আহ্বান জানালেন, সবাই যেন স্থানীয় পণ্য কেনায় নজর দেন। একই সঙ্গে বিদেশের রাষ্ট্রনেতাদের ভারতে তৈরি সামগ্রী উপহার দেওয়ার কথাও তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। ভারতীয় অর্থনীতিতে মার্কিন শুল্ক নীতির নেতিবাচক প্রভাব ঠেকাতেই স্বদেশি কার্ড খেলার কৌশল নিয়েছেন তিনি।
রবিবার নিজের ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠান থেকে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমি আপনাদের কাছে ভোকাল ফর লোকালের মন্ত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। সাম্প্রতিক জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের সময়, আমি দেশবাসীর তরফ থেকে বিশ্ব নেতাদের যে উপহার দিয়েছি, যার সঙ্গে ভোকাল ফর লোকালের ভাবনা যুক্ত ছিল।' তিনি আরও বলেন, 'আমি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্টকে একটি ব্রোঞ্জের নটরাজ মূর্তি উপহার দিয়েছি। এটি তামিলনাড়ুর চোল সাম্রাজ্যের শিল্পকলার অভূতপূর্ব নির্দর্শন। কানাডার প্রধানমন্ত্রীকে রুপোর ঘোড়া উপহার দেওয়া হয়েছে, যা রাজস্থানের উদয়পুরের সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছে। জাপানের প্রধানমন্ত্রীকে ভগবান বুদ্ধের একটি রুপোর মূর্তি উপহার হিসেবে দিয়েছি। এটি তেলাঙ্গলানার করিমনগরের শিল্পকলার একটি নিদর্শন। আমি ইতালির প্রধানমন্ত্রীকে (জর্জিয়া মেলোনি) একটি রুপোর আয়না উপহার দিয়েছি, যা করিমনগরেরই শিল্পকর্ম। এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীকে কেরলের মুন্নারের ক্র্যাফ্টের তৈরি একটি শিল্পকর্ম উপহার দিয়েছি। আমার উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বের সামনে ভারতীয় শিল্পকলা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরা।'
প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ‘আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে দেশবাসী ভোকাল ফর লোকালের চেতনাকে গ্রহণ করেছে। সাম্প্রতিক উৎসবের মরশুমে কেনাকাটা করার সময়, মানুষ আন্তরিকভাবে ভারতীয় পণ্যকে বেছে নিয়েছে। এবার তরুণরাও ভোকাল ফর লোকাল মন্ত্রকে ত্বরান্বিত করেছে। আসন্ন ক্রিসমাস মরশুমে ভোকাল ফর লোকাল মন্ত্রকে মনে রাখতে হবে। পাশাপাশি তিনি বলেন,২৬ নভেম্বর, সংবিধান দিবস উপলক্ষে সেন্ট্রাল হলে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশব্যাপী জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান হয়েছে। এছাড়াও অযোধ্যার রাম মন্দিরে পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। কুরুক্ষেত্রে মহাভারত যুদ্ধের ডিজিটাল অভিজ্ঞতা হোক বা গীতা মহোৎসবে আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণ, ভারতের সাংস্কৃতিক শক্তির অংশ হিসাবে বর্ণনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি কাশী তামিল সঙ্গমের কথাও উল্লেখ করে বলেন যে এই ধরনের অনুষ্ঠান ’এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারতে'র চেতনাকে শক্তিশালী করে। তিনি শীতকালীন পর্যটনের জনপ্রিয়তার কথাও তুলে ধরেন, যার মধ্যে অন্যতম উত্তরাখণ্ড। আদি কৈলাসের উদাহরণ তুলে ধরে তিনি ব্যাখ্যা করেন যে দেশে কীভাবে পর্যটনের দ্রুত প্রসার ঘটছে।