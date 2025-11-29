Edit Profile
    'ঘূর্ণিঝড় দিটওয়ার কারণে...,' বন্যা-ভূমিধস বিধ্বস্ত শ্রীলঙ্কায় ‘Op সাগর বন্ধু’, বিশেষ বার্তা PM মোদীর

    ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এবং যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটার কারণে শ্রীলঙ্কা শুক্রবার জরুরি পরিষেবা ছাড়া বাকি সব ক্ষেত্রে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে।

    Published on: Nov 29, 2025 7:33 AM IST
    By Sahara Islam
    টানা বৃষ্টিতে কোথাও হাঁটু, কোথাও কোমর সমান জল। তার সঙ্গে ধস। সব মিলিয়ে প্রবল ঘূর্ণিঝড় 'দিটওয়া'র আঘাতে বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কা। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এখনও পর্যন্ত সেখানে মৃত্যু হয়েছে ৫৬ জনের। জখম ১০ জন। ২১ জনের কোনও খোঁজ নেই। প্রতিবেশী দেশের এই ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি ‘অপারেশন সাগর বন্ধু’র মাধ্যমে পড়শি দেশে জরুরি ভিত্তিতে ত্রাণ ও মানবিক সহায়তা পাঠানো হয়েছে।

    বন্যা-ভূমিধস বিধ্বস্ত শ্রীলঙ্কায় ‘Op সাগর বন্ধু’ (সৌজন্যে টুইটার)
    প্রধানমন্ত্রী শোকজ্ঞাপন ও সহায়তা

    শুক্রবার এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শ্রীলঙ্কার জনগণের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে লিখেছেন, 'ঘূর্ণিঝড় দিটওয়ার কারণে যারা প্রিয়জনদের হারিয়েছেন, আমি তাঁদের জন্য গভীরভাবে শোকাহত। আমি ক্ষতিগ্রস্ত সব পরিবারের নিরাপত্তা, শান্তি এবং দ্রুত আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করি।' তিনি ভারতের নিকটতম সামুদ্রিক প্রতিবেশী দেশটির প্রতি সমবেদনা পুনর্ব্যক্ত করে জানান, ভারত দ্রুততার সঙ্গে ত্রাণ সামগ্রী এবং গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা পাঠিয়েছে। ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযানকে আরও গতিশীল করতে ভারতীয় বিমানবাহী রণতরী আইএনএস বিক্রান্তকে শ্রীলঙ্কায় উদ্ধার কার্যক্রমে মোতায়েন করা হয়েছে। শ্রীলঙ্কার পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ক্যারিয়ারের বিমান ব্যবহার করে উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতায় সহায়তা করার অনুরোধ আসার পরই ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এই সিদ্ধান্ত নেয়। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করও শ্রীলঙ্কায় ‘অপারেশন সাগর বন্ধু’ অভিযান শুরুর কথা জানিয়েছেন।

    আইএনএস বিক্রান্ত

    কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, শ্রীলঙ্কার বন্যা উদ্ধার অভিযানে ভারতীয় নৌবাহিনীর আইএনএস বিক্রান্তকে মোতায়েন করা হবে। ২৫-২৬ নভেম্বর আইএনএস বিক্রান্ত আন্তর্জাতিক ফ্লিট রিভিউ ২০২৫-এর প্রস্তুতির অংশ হিসেবে কলম্বোয় নোঙর করেছিল। সেই প্রস্তুতিকে কাজে লাগিয়েই দ্রুত এই গুরুত্বপূর্ণ সামরিক সম্পদকে উদ্ধারকার্যে মোতায়েন করা হল। ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, পূর্ব ত্রিনকোমালি অঞ্চলে আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড় দিটওয়ার কারণে বর্তমানে উদ্ধার ও ত্রাণ কাজের জন্য আইএনএস বিক্রান্তকে তাদের বিমান ব্যবহারের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল।

    বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কা

    গত সপ্তাহ থেকে প্রতিকূল পরিবেশের ধাক্কায় বিধ্বস্ত হতে শুরু করে প্রতিবেশী দেশটি। কিন্তু পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে বৃহস্পতিবার থেকে। একটানা ভারী বর্ষণে পথঘাট জলের তলায় চলে যায়। ঘরবাড়ি, খেত, রাস্তা সবই ডুবে যায়। একাধিক নদীর জলস্তর বাড়ছে। ভেসে গিয়েছে একাধিক জেলা। সেই সঙ্গে ভূমিধসেও প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। এরমধ্যে কেবল বাদুল্লা ও নুয়ারা ইলিয়া অঞ্চলে ধসে ২৫ জনের বেশি মানুষ মারা গিয়েছেন। ওই অঞ্চলে নিখোঁজ আরও ২১। আহত ১৪। দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের হিসাবে এখনও পর্যন্ত ৪২৫টিরও বেশি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত। নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ১,৮০০ জনকে। শ্রীলঙ্কার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ঘূর্ণিঝড়ের কারণে সৃষ্ট চরম আবহাওয়ায় ১২,৩১৩টি পরিবারের ৪৩,৯৯১ জন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এবং যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটার কারণে শ্রীলঙ্কা শুক্রবার জরুরি পরিষেবা ছাড়া বাকি সব ক্ষেত্রে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে। প্রধান সড়কপথগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং ট্রেন পরিষেবা বাতিল হওয়ায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা প্রায় স্তব্ধ হয়ে পড়েছে।

