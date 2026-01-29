Narendra Modi: 'যাঁরা আমাদের অপছন্দ করেন…', রিফর্ম এক্সপ্রেসে চেপে ছুটছে ভারত, বললেন মোদী

দেশ এখন রিফর্ম এক্সপ্রেসে চেপে ছুটছে। আজ সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে সংবাদমাধ্যমকে এমনটাই বললেন প্রধানমন্ত্রী। ঙ্গে তিনি এও দাবি করেন, যাঁরা বিজেপিকে পছন্দ করে না, তাঁরাও এটা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে যে তাঁর সরকার প্রান্তিক মানুষের জন্য কাজ করে।
দেশ এখন রিফর্ম এক্সপ্রেসে চেপে ছুটছে। আজ সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে সংবাদমাধ্যমকে এমনটাই বললেন প্রধানমন্ত্রী। সঙ্গে তিনি এও দাবি করেন, যাঁরা তাঁকে পছন্দ করে না, তাঁরাও এটা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে যে তাঁর সরকার প্রান্তিক মানুষের জন্য কাজ করে। নরেন্দ্র মোদী বললেন, 'আমাদের সরকার দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করছে। প্রকল্প যাই হোক না কেন, তা সমাজের শেষ মানুষটির কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যাঁরা আমাদের অপছন্দ করেন, তাঁরাও বিশ্বাস করেন যে, বর্তমান সরকার প্রান্তিক মানুষটির কাছে সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার ওপর জোর দিয়েছে। আমরা এই ঐতিহ্য বজায় রাখব।
মোদী বলেন, 'জনগণের প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে আমরা এগিয়ে চলেছি। রাষ্ট্রপতির ভাষণেও ১৪০ কোটি দেশবাসীর আস্থার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। সব সাংসদদের পথ প্রদর্শক ছিল তাঁর ভাষণ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রত্যেকেই একে গুরুত্ব সহকারে নিয়েছেন।' এদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ বলেন, 'আমি আত্মবিশ্বাসী যে ভারতের সমস্ত উৎপাদক এতে উপকৃত হবে। এটি একটি বড় সুযোগ। আমাদের প্রথম মন্ত্রই হল আমরা উৎকর্ষের উপর জোর দিই। যদি বাজার খুলে যায়, তাহলে সেরা মানের পণ্য নিয়ে সেই বাজারে যান। যদি এটি করত পারি তহলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৭টি দেশের ক্রেতাদের থেকে আমরা শুধু অর্থই উপার্জন করব না, তাঁদের হৃদয়ও জিততে পারব। এর প্রভাব দীর্ঘদিন স্থায়ী হবে।'
প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের নীতি হল সংস্কার এবং রূপান্তর। এখন আমরা রিফর্ম এক্সপ্রেসে যাত্রা শুরু করেছি। দেশ দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলি থেকে বেরিয়ে দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের পথে এগিয়ে চলেছে। আমরা যে কোনও সিদ্ধান্ত নিই, তার প্রত্যেক সিদ্ধান্তে দেশের অগ্রগতিই আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু আমাদের সব সিদ্ধান্ত মানবকেন্দ্রিক। আমাদের ভূমিকা ও পরিকল্পনা মানুষের অন্তর্গত। আমরা প্রযুক্তিকে গ্রহণ করি এবং তা নিয়ে এগিয়ে যাই। কিন্তু আমরা মানবকেন্দ্রিক ব্যবস্থাকে অবমূল্যায়ন করি না।'