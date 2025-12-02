Poland on Modi-Putin meeting: 'মোদী যা বলেন, সেটাই মন দিয়ে শোনেন পুতিন', ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে ইউরোপের এই দেশ

Poland on Modi-Putin meeting: 'মোদী যা বলেন, সেটাই মন দিয়ে শোনেন পুতিন', ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে ইউরোপের এই দেশ
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কথা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। আর সেই পরিস্থিতিতে ইউরোপের একটি দেশ অনেক আশা নিয়ে ভারতের দিকে আছে। এবার ভারত সফরে আসছেন পুতিন।
পোল্যান্ডের ডেপুটি বিদেশমন্ত্রী ওয়াদিস্লাও তোফিল বার্তোজুস্কি ভারত এসেছেন। তিনি এমন একটা সময় ভারতে এসেছেন, যখন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লামিদির পুতিনের আগমন নিয়ে তোড়জোড় চালাচ্ছে নয়াদিল্লি। সেই আবহে সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের সাক্ষাৎকারে পোল্যান্ডের ডেপুটি বিদেশমন্ত্রী বলেন, পুতিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কথায় মনোযোগ দেন। গুরুত্ব দিয়ে শোনেন মোদীর কথা। তাঁর কথায়, ‘আমি খুব আশা করি যে উনি (পুতিন) যখন দিল্লি আসবেন, তখন প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁকে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বলবেন। আমি আগেই বলেছি, ছয়-সাত মাস আগেই যখন আমি এখানে ছিলাম, তখন প্রধানমন্ত্রী মোদী, (চিনের) প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং পুতিনকে ইউক্রেনে কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার না করতে বলেছিলেন। তাঁরা দুজনেই সঠিক কাজটিই করেছেন... তাই আমি আশা করি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পুতিনকে বলবেন, দেখুন, প্রেসিডেন্ট, আপনার ইউক্রেনের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করা উচিত, কারণ এই সংঘর্ষ থেকে আমাদের, আপনার বা অন্য কারও কোনও লাভ নেই। কারণ এটি ভারতকেও প্রভাবিত করে, কারণ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প রাশিয়ার দুটি বড় কোম্পানি থেকে তেল উত্তোলন নিষিদ্ধ করেছেন। ভারতের একটি বিশাল সরবরাহ (রাশিয়া থেকে) রয়েছে, যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে।’
‘আমরা মুক্ত বাণিজ্যের পক্ষে’, বললেন পোল্যান্ডের মন্ত্রী
পোল্যান্ডের ডেপুটি বিদেশমন্ত্রী আরও বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দেশগুলিকে প্রভাবিত করার জন্য যে শুল্ক-অস্ত্র ব্যবহার করছেন, তা ভারতের স্বার্থে নয়। আমরা শুল্কের বিরুদ্ধে ছিলাম কারণ আমরা মুক্ত বাণিজ্যের পক্ষে। স্বাভাবিক বাণিজ্য পুনরুদ্ধার করা হবে এবং ভারত এর থেকে উপকৃত হবে।
দীর্ঘদিনের বন্ধু ভারত ও রাশিয়া, বললেন পোল্যান্ডের মন্ত্রী
তিনি বলেন, আমি মনে করি ভারতের একটি সুবিধা রয়েছে কারণ ভারত একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ, যা সোভিয়েত ইউনিয়ন আমল থেকেই বন্ধু। ভারতকে রাশিয়ার শত্রু হিসেবে দেখা হয় না। বছরের পর বছর ধরে দু'দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আর তাছাড়াও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মোদীর কথায় অত্যন্ত গুরুত্ব দেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট।
পুতিনের ভারত সফর
এমনিতে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ৪ ও ৫ ডিসেম্বর ভারতে আসছেন পুতিন। ২০৩০ সালের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্যের পরিমাণ ১০০ বিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে ভারত এবং রাশিয়া। আর সেই লক্ষ্যে পুতিনের সফরে ইন্ডিয়া-রাশিয়া বিজনেস ফোরাম আয়োজিত হবে।
