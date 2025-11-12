Edit Profile
    ডাক্তারদের মগজ ধোলাই! দিল্লি বিস্ফোরণের মাস্টারমাইন্ড, পুলিশের জালে শোপিয়ানের মৌলবি

    নিরাপত্তা সংস্থাগুলির মতে, মেন্টর আহমেদের পছন্দের ছাত্র ছিল কাশ্মীরের দুই চিকিৎসক, ডাঃ মুজাম্মিল শাকিল এবং ডাঃ মহম্মদ উমর। 

    Published on: Nov 12, 2025 11:41 AM IST
    By Sahara Islam
    দিল্লি বিস্ফোরণ-কাণ্ডের তদন্তে বড় সাফল্য। ঐতিহাসিক লালকেল্লায় সামনে বিস্ফোরণের আগেই ফরিদাবাদ থেকে বিপুল পরিমাণে বিস্ফোরক, অস্ত্র জোগাড় করা ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় একাধিক চিকিৎসককে, যাদের শিকড় কাশ্মীরে। আবার গুজরাট থেকে ভয়ানক ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকার অভিযোগে এটিএস গ্রেফতার করে এক চিকিৎসককে। ইতিমধ্যে ডক্টর-ব্রিগেডের নাম প্রকাশ্যে এসেছে। এবার নাম উঠে এল জম্মু ও কাশ্মীরের এক মৌলবী, ইমাম ইরফান আহমেদের। সেই এই নেটওয়ার্কের মাস্টারমাইন্ড বলে মনে করা হচ্ছে।

    পুলিশের জালে শোপিয়ানের মৌলবি (সৌজন্যে টুইটার)
    পুলিশ সূত্রে খবর, হরিয়ানার ফরিদাবাদ মডিউল সংক্রান্ত ঘটনা ও দিল্লি বিস্ফোরণে ৯ জনের মৃত্যুর পর জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ যে ৭ জনকে গ্রেফতার করেছে, তাদের মধ্যে রয়েছে ইমাম ইরফান আহমেদ। অভিযুক্ত জম্মু-কাশ্মীরের শোপিয়ানের বাসিন্দা। গোয়েন্দা সূত্রের দাবি, ডাক্তারি পড়ুয়াদের মগজধোলাই করাই ছিল তার মূল কাজ। মেডিক্যাল শিক্ষার্থীদের মৌলবাদী করে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল ইরফান।

    কে ইমাম ইরফান আহমেদ?

    ইরফান আহমেদ আগে শ্রীনগরের সরকারি মেডিক্যাল কলেজে প্যারামেডিক্যাল স্টাফ সদস্য হিসেবে নিযুক্ত ছিল। সূত্রের খবর, সেখানে থাকাকালীন, সে প্রায়শই নওগামের একটি মসজিদে ছাত্র এবং উপাসকদের সঙ্গে যোগাযোগ করত। সেই সময়ে সে ডাক্তারির ছাত্রদের মৌলবাদী শিক্ষা দিয়েছিল বলে সূত্রের দাবি। সে তরুণ মেডিকেল ছাত্রদের ধীরে ধীরে উগ্রপন্থায় উদ্বুদ্ধ করত। মগজ ধোলাই করে তাদের চরমপন্থী কাজে টেনে আনত। পুলিশ সূত্রে খবর, এই মৌলবী পাকিস্তান-ভিত্তিক সন্ত্রাসী সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদ (জেইএম) থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে এগোচ্ছিল। ছাত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তৈরি করে তাদের জইশের বিভিন্ন ভিডিও দেখাত সে। তদন্তকারীদের ধারণা, ভিডিও কলের মাধ্যমে আফগানিস্তানের হ্যান্ডলারদের সঙ্গেও যোগাযোগ করত সে। তার মূল উদ্দেশ্যে ছিল তরুণদের মৌলবাদে দীক্ষিত করা।

    নিরাপত্তা সংস্থাগুলির মতে, মেন্টর আহমেদের পছন্দের ছাত্র ছিল কাশ্মীরের দুই চিকিৎসক, ডাঃ মুজাম্মিল শাকিল এবং ডাঃ মহম্মদ উমর। তাদের একেবারে মগজ ধোলাই করে ফেলেছিল সে। উভয় ডাক্তারই মৌলবীর দেখানো লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। তবে আসল মস্তিষ্ক ছিল ইরফানই। সূত্রের খবর, রবিবার তাঁর সহযোগী দুই চিকিৎসক - মুজাম্মিল শাকিল ও আদিল আহমেদ রাঠারকে গ্রেফতারের খবর জানার পরই ভয় পেয়ে উমর বিস্ফোরণ ঘটায়। তার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ছিল ইরফানের। অন্যদিকে, বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় মহিলা চিকিৎসক শাহিন শাহিদকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তদন্তে উঠে এসেছে, ওই চিকিৎসক পাক জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদ-এর মহিলা শাখা গঠনের প্রধান ভারতীয় মুখ ছিল। দিল্লি পুলিশ সূত্রে খবর, শাহিন শাহিদ ছিল জইশ প্রধান মাসুদ আজহারের বোন সাদিয়া আজহারের অধীনে। সাদিয়া ‘জমাত উল-মোমিনাত’ নামে সংগঠনের মহিলা শাখার নেতৃত্বে রয়েছে। এই শাখাটি তৈরি করা হয় পাকিস্তানের বাহাওয়ালপুরে, যেখানে মহিলাদের সংগঠনে নিয়োগের কাজ শুরু হয় গত অক্টোবর মাস থেকেই। জইশ সদস্যদের স্ত্রী ও দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের এই সংগঠনে নেওয়া হচ্ছিল।

