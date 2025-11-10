কাশ্মীরি ডাক্তারের থেকে উদ্ধার ৩০০ কেজি RDX ও রাইফেল, নেপথ্যে জইশ যোগ?

গুজরাতে তিন আইএসআইএস জঙ্গিকে গ্রেফতারের পর ফের সন্ত্রাসবাদ দমনে বড় সাফল্য। দিল্লির কাছে ফরিদাবাদ থেকে ৩০০ কেজি আরডিএক্স, একটি একে-৪৭ রাইফেল এবং গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। আর এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকাজুড়ে।
পুলিশ সূত্রে খবর, শ্রীনগরে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের সমর্থনে পোস্টার দেওয়ার অভিযোগে উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর থেকে পুলিশ কাশ্মীরি চিকিৎসক আদিল আহমেদ রাঠারকে গ্রেফতার করে। সেই ঘটনার পরেই এবার উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ অস্ত্র। তদন্তে উঠে আসে, ফরিদাবাদের আল-ফলাহ মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ড. মুজাহিল শাকিল, যিনি মূলত জম্মু ও কাশ্মীরের বাসিন্দা, তিনি গত তিন মাস ধরে ফরিদাবাদের ধাউজ গ্রামের ওই বাড়িটি ভাড়া নিয়ে সেখানে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক মজুত করেছিলেন। অভিযানে উদ্ধার হয়েছে ১৪ ব্যাগ অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (ওজন প্রায় ১০০ কেজি), ৮৪টি লাইভ কার্টিজ, একটি একে-৪৭ রাইফেল, টাইমার, রাসায়নিক দ্রবণসহ মোট ৪৮টি আইটেম, যা তদন্তকারীদের মতে আইইডি তৈরিতে ব্যবহারযোগ্য। ফরিদাবাদ পুলিশ কমিশনার সতেন্দ্র গুপ্ত জানিয়েছেন, 'এটি আরডিএক্স নয়, বরং অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট।' তিনি আরও বলেন, 'অভিযানটি সম্পূর্ণ হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের দল, আইবি এবং স্থানীয় পুলিশের সমন্বয়ে। ঘটনাটি নিয়ে সকাল ১১টায় বিস্তারিত জানাতে সাংবাদিক বৈঠক করা হবে।'
ফরিদাবাদ পুলিশ জানিয়েছে, ড. শাকিলকে ৩০ অক্টোবর গ্রেফতার করে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ, তাঁর সহযোগী ড. আদিল আহমদ রাঠারকে পাকড়াও করার পর। এরপর রবিবার সকালে তাকে ফরিদাবাদে এনে গোপন মজুত সামগ্রী শনাক্ত ও উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে এই নেটওয়ার্কের সঙ্গে আন্তঃসীমান্ত যোগসূত্রের ইঙ্গিত। গোয়েন্দা সংস্থাগুলি ইতিমধ্যেই অর্থের উৎস এবং সম্ভাব্য হ্যান্ডলারদের সন্ধানে তদন্ত শুরু করেছে। এক সিনিয়র পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, 'এই উদ্ধার অভিযানে একটি বড়সড় নাশকতার ছক ভেস্তে গিয়েছে। উদ্ধার হওয়া বিস্ফোরক দিয়ে একাধিক উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন আইইডি তৈরি করা সম্ভব ছিল।' প্রাথমিক ফরেনসিক পরীক্ষায় উদ্ধার সামগ্রীর বিস্ফোরক গুণাগুণ নিশ্চিত হয়েছে। সামগ্রীগুলি বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য ফরেনসিক ল্যাবে পাঠানো হয়েছে। পুলিশের অফিসার আরও বলেন, 'এটি নিঃসন্দেহে এক বড় সাফল্য। এই অভিযান না হলে উত্তর ভারতের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ভয়াবহ হামলার আশঙ্কা ছিল।' তদন্তে শীঘ্রই ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) যোগ দিতে পারে বলে পুলিশের শীর্ষ মহল সূত্রে জানা গেছে।
অন্যদিকে, রবিবার গুজরাটে বড়সড় নাশকতার চক্রান্ত ভেস্তে দেয় পুলিশ। গুজরাট অ্যান্টি টেররিজম স্কোয়াড অস্ত্র-সহ তিনজনকে গ্রেফতার করে আহমেদাবাদ থেকে। গত এক বছর ধরে এদের গতিবিধির উপর নজর রাখছিল গোয়েন্দারা। অভিযোগ, এরা অস্ত্র সরবরাহের সময় ধরা পড়ে এবং দেশের বিভিন্ন অংশে জঙ্গি হামলার পরিকল্পনা করছিল।
