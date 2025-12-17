Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ব্যর্থ ইউনূস! হাসিনা-প্রত্যর্পণ ইস্যুতে ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশন ঘেরাও, ক্ষুব্ধ দিল্লি

    নিরাপত্তার কারণে বুধবারই ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশন অফিস বেলা দুটোই বন্ধ করে দিতে হয়। ভারত সরকার মনে করছে, ঢাকার পরিস্থিতি নিয়ে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার যথেষ্ট আন্তরিক নয়।

    Published on: Dec 17, 2025 5:27 PM IST
    By Sahara Islam
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    জাতীয় নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে। আর ঢাকার এই নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন‌ ও ক্ষুব্ধ ভারত। এই মুহূর্তে ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশন অফিস অবরুদ্ধ। ‌আগাম ঘোষণা দিয়ে জুলাই ঐক্য নামে একটি সদ্য গজিয়ে ওঠা সংগঠন বুধবার হাইকমিশন অফিস অবরোধের ডাক দিয়েছিল। ‌সেই মতো ঢাকার বারিধারা এলাকায় অবস্থিত ভারতীয় হাই কমিশন অফিসের অদূরে রামপুরা থেকে মিছিল করে কয়েকশো ছাত্র-জনতা।পুলিশ তাদের আটকালেও ভারত সরকার এই ঘটনায় অত্যন্ত বিরক্ত।

    ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশন ঘেরাও (সৌজন্যে টুইটার )
    ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশন ঘেরাও (সৌজন্যে টুইটার )

    ঢাকার ভারতীয় হাই কমিশন অফিস ঘেরাওয়ের কর্মসূচির কথা জানতে পেরে বুধবার সকালেই নয়া দিল্লিতে বাংলাদেশের হাই কমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহকে ডেকে বিদেশ মন্ত্রকের তরফে প্রবল ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। তাঁকে বলা হয়েছে, ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশনের অফিসের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা করছে বিদেশ মন্ত্রক। এদিন বাংলাদেশ পুলিশ বিক্ষোভকারীদের আটকে দিলেও দিল্লির কূটনৈতিক মহল মনে করছে, মহম্মদ ইউনূস-এর অন্তর্বর্তী সরকার মোটেই কোন কার্যকর পদক্ষেপ করেনি।‌ যে কারণে ভারত সরকার হাইকমিশনের কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত। অন্যদিকে, জুলাই ঐক্য নামে সংগঠনটি দাবি করেছে, বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-সহ আওয়ামী লিগ নেতাদের অবিলম্বে দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে। হাসিনার প্রত্যর্পণে চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ভারতীয় হাই কমিশন অভিযানের কর্মসূচিকে অকারণ অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা বলে মনে করছে দিল্লির বিদেশ মন্ত্রক।

    নিরাপত্তার কারণে বুধবারই ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশন অফিস বেলা দুটোই বন্ধ করে দিতে হয়। ভারত সরকার মনে করছে, ঢাকার পরিস্থিতি নিয়ে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার যথেষ্ট আন্তরিক নয়। বিশেষ করে ভারতীয় হাই কমিশন এবং ভারত সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা নিয়ে দিল্লি অত্যন্ত চিন্তিত। এমনিতেই ভারত বিরোধী বেশ কিছু জঙ্গিগোষ্ঠী সাম্প্রতিক অতীতে বাংলাদেশে মাথাচারা দিয়েছে। ভারতের উত্তর-পূর্বের একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা ফের বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছেন বলে নয়া দিল্লির কর্তাদের কাছে খবর। ‌শুধু হাইকমিশন অফিস অভিযানই নয়, বাংলাদেশ সরকারের সাম্প্রতিক কিছু পদক্ষেপ ঘিরেও নয়া দিল্লি অত্যন্ত বিরক্ত। মঙ্গলবার দু'দেশই বিজয় দিবস পালন করে। ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি সেনার আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের কবল থেকে মুক্ত হয়েছিল বাংলাদেশ। অন্যদিকে, ওই দিনই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিজয় হাসিল করে ভারত। দু'দেশে সেনা ও জনগণের যৌথ আত্মত্যাগের সঙ্গে জড়িত দিনটির দুদিন আগে ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশনার প্রণয় বর্মাকে ডেকে সে দেশের বিদেশ মন্ত্রক কার্যত পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করেছে বলে নয়া দিল্লি মনে করছে।

    বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে প্রণয় ভার্মাকে বলা হয়, ঢাকায় এক রাজনৈতিক নেতার ওপর হামলার ঘটনায় অভিযুক্তরা ভারতে পালিয়ে গিয়ে থাকতে পারে। ভারত সরকার যেন তাদের গ্রেফতার করে বাংলাদেশকে হস্তান্তর করে। যদিও বাংলাদেশ পুলিশ সরকারিভাবে বলেছে অভিযুক্তরা সীমান্ত পেরিয়েছে এমন কোন তথ্য প্রমাণ তাদের কাছে নেই। ‌ দিল্লির বিদেশ মন্ত্রকের বক্তব্য উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণ ছাড়াই বাংলাদেশ সরকার হাই কমিশনারকে ডেকে এই ধরনের কথা বলেছে যা কূটনৈতিক শিষ্টাচার বিরোধী। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের নির্বাচন হবে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি। ওই দিন একই সঙ্গে হবে জুলাই সনদ নিয়ে গণভোটও। তবে নির্বাচন ঘোষণার পরই বাংলাদেশে বিক্ষিপ্ত হিংসার ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে। বিভিন্ন নেতাদের মুখে ভারত বিরোধী বক্তৃতাও শোনা যায়। সেই আবহে বাংলাদেশে থাকা ভারতীয় নাগরিকদের নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

    News/News/ব্যর্থ ইউনূস! হাসিনা-প্রত্যর্পণ ইস্যুতে ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশন ঘেরাও, ক্ষুব্ধ দিল্লি
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes