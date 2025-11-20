'মেধাবীরা যখন সন্ত্রাসবাদী হয়ে যান…', শারজিল-উমরদের বিরুদ্ধে SC-তে কড়া সওয়াল পুলিশের

'মেধাবীরা যখন সন্ত্রাসবাদী হয়ে যান, তখন তাঁরা লড়াইয়ের ময়দানে থাকা জঙ্গিদের চেয়েও বেশি বিপজ্জনক হয়ে ওঠেন।' সুপ্রিম কোর্টে এমনটাই জানিয়েছে দিল্লি পুলিশ। লালকেল্লা বিস্ফোরণ ও সাম্প্রতিক মেধাজীবী-সন্ত্রাসবাদের মুখোশ খুলে যাওয়ার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে শীর্ষ আদালতে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে দিল্লি হিংসার ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত সমাজকর্মী উমর খালিদ, শারজিল ইমাম-সহ অন্যদের জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার সরকারি পক্ষের কৌঁসুলি অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু দিল্লি পুলিশের হয়ে শীর্ষ আদালতে সওয়াল করেন। তিনি বলেন, জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অশিক্ষিত জঙ্গিদের থেকেও বেশি বিপজ্জনক 'তথাকথিত বিদ্বজ্জনরা।' তিনি বলেছেন যে, বিদ্বজ্জনরা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য কত বড় বিপদ, সেটা লালকেল্লায় ঘটে যাওয়া ঘটনাতেই প্রমাণিত হয়েছে। লালাকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের তদন্তে বেশ কয়েকজন চিকিৎসক সরাসরি জড়িত ছিলেন। অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল বলেন, 'ইদানীং একটি প্রবণতা ভীষণভাবে দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষিত-বিদ্বজ্জনরা সরকারি পয়সায় লেখাপড়া শিখে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হয়ে তাঁদের মেধা দেশবিরোধী কাজে ব্যবহার করছেন।' জামিনের কঠোরভাবে বিরোধিতা করে এএসজি বলেন, 'যখন বিদ্বজ্জনরা জঙ্গি হয়ে যান, তখন তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে পরিচিতদের কাজকারবারের থেকেও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেন।' তাঁর ভাষায়, 'মেধাজীবীরা দেশের পয়সা ধ্বংস করে ডাক্তার হচ্ছেন। তারপর তাঁরা জঘণ্য কাজে প্রবৃত্ত হচ্ছেন। এ কারণে তাঁরা ওদের থেকেও বেশি বিপজ্জনক।'
রাজু আরও বলেন যে, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ)-এর প্রতিবাদ আসলে মেধাজীবী-সন্ত্রাসবাদের মুখোশ খুলে দিয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, সিএএ বিক্ষোভের আসল উদ্দেশ্য ছিল দেশের শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন এবং অর্থনৈতিকভাবে শ্বাসরোধ করা। এদিন শারজিল ইমামের বক্তৃতার একটি ভিডিওও দেখিয়েছেন রাজু। এরপর তিনি বলেন, যেখানে শারজিল ইমাম ভারতের সমস্ত শহরে চাক্কাজ্যামের আহ্বান জানিয়ে বিতর্কিত বক্তব্য রাখছেন এবং বলেছেন যে 'চিকেন নেক' (পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি করিডোর) এলাকাটি বাদ দিতে মুসলিমদের একত্রিত হতে হবে যা উত্তর-পূর্বকে মূল ভূখণ্ড থেকে সংযুক্ত করে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ইমাম দিল্লিতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সরবরাহ ব্যাহত করার এবং সরকারকে পঙ্গু করার আহ্বান জানাচ্ছেন। রাজু বলেন যে, ইমাম একজন ইঞ্জিনিয়ারিং স্নাতক, কিন্তু তিনি কাজ না করে দেশবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত। দিল্লি পুলিশের তরফে রাজু খালিদের অমরাবতী ভাষণও পড়ে শোনান, যেখানে তিন তালাক এবং ৩৭০ ধারা বাতিলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। রাজু উল্লেখ করেন যে, সিএএ আন্দোলন আসলে শারজিল ইমাম, উমর খালিদদের শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রচেষ্টা ছিল, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি সফরের কথা মাথায় রেখে বিক্ষোভ সংগঠিত করা হয়েছিল।
তিনি আরও বলেন যে, 'তথাকথিত বিদ্বজ্জনদের' সম্পূর্ণ সত্য না জেনে সমর্থনে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি মিথ্যা বর্ণনা তৈরি করা হচ্ছে। রাজু যখন দাবি করেন যে ইমাম হিংসা বিক্ষোভের ডাক দিয়েছেন, তখন বেঞ্চ প্রশ্ন তোলেন যে তিনি (শারজিল ইমাম) কি 'হিংসাত্মক' শব্দটি ব্যবহার করেছেন? জবাবে রাজু বলেন, পুলিশ এই সত্য থেকে পিছপা হচ্ছে না যে পুরো টেপটি চালানো হয়নি কারণ সেটা অনেক দীর্ঘ। আদালতে পুলিশ জানিয়েছে, 'শারজিল ইমাম বলছেন এটি কোনও নিরীহ ধর্না বা প্রতিবাদ নয়। তিনি বলছেন এটি একটি হিংসাত্মক প্রতিবাদ এবং অসমকে ভারত থেকে আলাদা করা উচিত। তিনি বলছেন এটি চারটি দেশের বিষয় - বাংলাদেশ, নেপাল ইত্যাদি। তিনি অরুণাচল প্রদেশের কাছে চিকেন'স নেকের কথা উল্লেখ করেছেন।' শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়ে শুনানি পুনরায় শুরু করবে।
