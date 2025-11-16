Prashant Kishor Latest Update: প্রশান্ত রিশোর কি কথা রেখে রাজনীতি ত্যাগ করছেন তাহলে? বড় ঘোষণা জনসুরজ পার্টির
বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার চলাকালীন একাধিক সংবাদমাধ্যমে প্রশান্ত কিশোর একাধিক দাবি করেছিলেন ভোটের ফল নিয়ে। তার মধ্যে অন্যতম ছিল, নীতীশ কুমারের জেডিইউ নাকি ২৫টি আসনের গণ্ডি ছাড়াতে পারবে না। তিনি এমনও চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, নীতীশের দল যদি ২৫-এর বেশি আসন পায় তাহলে তিনি রাজনীতি ছেড়ে দেবেন। এছাড়া নিজের দল নিয়ে প্রশান্ত কিশোরের বক্তব্য ছিল, হয় জ সুরজ পার্টি ১০-এর নীচে আসন পাবে নয় ১৫০-র ওপরে। শেষ পর্যন্ত পিকের দল পেয়েছে '০'। আর নীতীশ কুমারের দল পেয়েছে ৮৫টি আসন। এই আবে প্রশান্ত কিশোর কি রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে ইতি টানবেন?
জন সুরজ পার্টির সভাপতি উদয় সিং বলেন, 'প্রশান্ত কিশোর রাজনীতি ছাড়ছেন না। তিনি বিহারের উন্নয়নের জন্য রাজ করে যাবেন। আমরা জেডিউর দয়ায় রাজনীতিতে প্রবেশ করিনি এবং তাদের কথায় রাজনীতি ছাড়ব না। বিহারে পরিবর্ত আসলেই আমরা রাজনীতি ছাড়ার কথা ভাবতে পারি।' এদিকে তাঁর কথায়, 'এনডিএ-র এই বিপুল জয় আদতে সরকারি প্রকল্পে নগদ বিতরণের কারণে হয়েছে। তবে বিহারের অর্থনীতির ওপর এর প্রভাব পড়বে। আমি ভেবে পাচ্ছি না বিহার কবে এবং কীভাবে এই ঋণের বোঝা থেকে সরে আসতে পারবে। তবে এই হারে আমরা আশাহত হইনি। আমরা আমাদের লক্ষ্যে স্থির আছি। আমরা জানি কী করতে হবে।'
এদিকে জন সুরজ পার্টির জাতীয় মুখপাত্র পবন বর্মা আবার বার্তাসংস্থা এএনআই-কে বলেছেন, 'এই নির্বাচনের 'এক্স' ফ্যাক্টর ছিলেন নীতিশ কুমার। মানুষ ধরেই নিয়েছিল নীতিশ কুমারের যুগ শেষ হয়ে গেছে... নীতিশ কুমার গত ২০ বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। লালুর জঙ্গলরাজের পর নীতিশজির সবচেয়ে বড় অবদান ছিল রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার করা... তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে। কোনও বংশগত রাজনীতি নেই, ব্যক্তিগত সততা আছে, তাঁকে 'সুশাসন বাবু' বলা হত, এবং তিনি এই দেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সবচেয়ে পালিশ করা নেতা... তাঁর ব্যক্তিত্ব এমন ছিল যে তিনি ভবিষ্যতে প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন... বিহারের মহিলারা তাঁর উপর আস্থা রাখেন।' পবন কুমার মেনে নেন, ক্ষমতাসীন দলকে হারানো বেশ কঠিন একটা কাজ।
